Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn

Đây cũng là thời cơ vàng cho các nhà đầu tư hạ tầng du lịch, khi cơ sở lưu trú hạng sang vẫn còn thiếu vắng, cầu cao hơn cung, trong khi dòng khách cao cấp dự kiến sẽ bùng nổ khi Vân Đồn vận hành cơ chế đặc khu.

Đánh thức nền kinh tế không khói

Năm 2025, đặc khu kinh tế Vân Đồn đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu chủ yếu, đạt được những kết quả quan trọng mang tính nền tảng, nâng cao chất lượng sống của nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư.

Thành tựu này hết sức quan trọng trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, GRDP ước tăng 11,89%, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 10.400 USD và thu ngân sách đạt 82.235 tỷ đồng.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới. Trong buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày 27/1/2026 vừa qua, Tổng bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp biển đảo - biên giới - di sản - đô thị thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Trong đó Vân Đồn được nâng tầm thành không gian dịch vụ, đổi mới sáng tạo và du lịch cao cấp. Lãnh đạo chính quyền đặc khu cho biết sẽ sớm đề xuất với Trung ương ban hành Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đặc khu kinh tế Vân Đồn, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm.

Trên mặt trận kinh tế, Vân Đồn đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và tăng trưởng xanh; khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo, phát triển các ngành kinh tế ưu tiên như du lịch cao cấp, logistics, công nghiệp giải trí, thương mại quốc tế… Kết hợp đầu tư công dẫn dắt tư nhân, huy động hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước. Đặc khu cũng tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, logistics, đô thị xanh, thông minh; mở rộng liên kết vùng và quốc tế, từng bước hình thành trung tâm kết nối quan trọng của khu vực.

Du lịch, nền kinh tế không khói được coi là trọng tâm với mục tiêu trở thành khu kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch – giải trí tầm khu vực, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng và nền kinh tế địa phương cùng sự hiện diện của hàng loạt các dự án hạ tầng du lịch cao cấp do các chủ đầu tư tên tuổi đang cấp tập triển khai.

Trở thành Đặc khu kinh tế thế hệ mới không chỉ là mục tiêu, mà là khát vọng phát triển của Vân Đồn. Cùng với sự hiện diện của hàng loạt các nhà đầu tư lớn, uy tín, giàu kinh nghiệm, tiềm lực tài chính vững mạnh, đặc khu Vân Đồn kỳ vọng từ 2026 sẽ bước sang giai đoạn bứt phá, từng bước hình thành không gian dịch vụ, đổi mới sáng tạo và du lịch cao cấp, không gian đô thị hiện đại, thông minh, bền vững, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Cơ hội vàng đầu tư đón sóng Đặc khu kinh tế thế hệ mới

Tháng 12/2025, chỉ trong 01 ngày, trên địa bàn Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh, 26 dự án được khởi công, 5 dự án được khánh thành với tổng mức đầu tư 383.000 tỷ đồng và khánh thành 5 dự án, cho thấy quyết tâm trong việc hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghiệp không khói và tạo đột phá cho kinh tế địa phương.

Diện mạo một điểm đến ngang tầm Bali, Phuket đang hình thành rõ nét tại Vân Đồn, mở ra cơ hội đầu tư vàng cho những nhà đầu tư bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo khảo sát và đánh giá của Hội môi giới BĐS Việt Nam, Vân Đồn hiện nay đã hội tụ đầy đủ các yếu tố để bứt phá: hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, sân bay Quốc tế Vân Đồn với nhiều đường nội địa và quốc tế, đang trên đà mở rộng.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng hoàn thiện của Vân Đồn.

Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn tăng trưởng liên tục qua các năm, thúc đẩy cầu lưu trú nghỉ dưỡng tăng cao cả về số lượng và giá. Cảng biển Quốc tế Ao Tiên - mảnh ghép quan trọng phát triển các dịch vụ logistics, thương mại xuất nhập khẩu và cả du lịch biển đảo cao cấp, cửa ngõ giao thương chiến lược, mở ra tuyến kết nối đường biển trực tiếp với Trung Quốc và các quốc gia ASEAN hoạt động ổn định, nhiều tiềm năng trong tương lai. Tuyến cao tốc Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Thủ đô và các tỉnh lân cận về Vân Đồn.

Đặc biệt, trong quy hoạch hạ tầng 5 năm tới, tuyến tàu cao tốc Hà Nội - Hạ Long do Vingroup đầu tư sẽ trở thành đòn bẩy siêu kết nối, kích hoạt tiềm năng khai thác du lịch ngắn ngày, bất động sản nghỉ dưỡng và dịch vụ thương mại ở Vân Đồn được dự báo sẽ bứt tốc mạnh trước, trong và sau khi tuyến tàu cao tốc hình thành.

Tiềm năng rất hấp dẫn tuy nhiên giá bất động sản tại Vân Đồn vẫn đang ở "vùng chân sóng", biên độ tăng giá còn cao và ổn định với sức thanh khoản tốt khi thị trường được hấp thụ chính sách đột phá từ cơ chế riêng dành cho đặc khu kinh tế thế hệ mới.

Kháo sát thực tế thị trường cho thấy cầu bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là phân khúc căn hộ cao cấp tầm nhìn trực diện view vịnh và biển hiện khá cao nhưng nguồn cung lại đang hạn hữu, đây là phân khúc tiềm năng nhất của Vân Đồn được dự báo sẽ "có sóng" trong chu kỳ mới.

Hiện toàn bộ vùng lõi của Vân Đồn có dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư có sản phẩm căn hộ cao cấp view trực diện vịnh và biển.

Cảng quốc tế Ao Tiên là cửa ngõ đưa du khách khám phá rừng – vịnh – đảo.

Nằm kế cận Bến cảng Quốc tế Ao Tiên và chỉ cách Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn 15 phút di chuyển, Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được xây dựng trên diện tích 2,6 ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng gồm 5 tòa tháp cao 28-34 tầng và 1 tòa trung tâm hội nghị quốc tế cao 4 tầng, mang phong cách kiến trúc tân cổ điển, mô phỏng những "cánh buồm thịnh vượng" đang vươn ra biển cả.

Dự án được thiết kế bởi các đơn vị uy tín như Nagecco, HBA, West Green Design, MDL..., thi công - giám sát bởi Delta, Unicons, Sing Nam, Artelia… Từ kiến trúc, vật liệu đến giải pháp thi công đều được chủ đầu tư và các nhà thầu tính toán, lựa chọn tỉ mỉ, bảo đảm tính thẩm mĩ cao và chất lượng vượt trội của công trình.

Đặc biệt, dự án được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts - một trong những thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu của Thái Lan, đảm bảo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Đây cũng là nơi dự kiến sẽ đón lượng lớn khách du lịch quốc tế từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc nhờ chiến lược hợp tác giữa Crystal Holidays và các đối tác phát triển thị trường nước ngoài như Marketing Highlands, Century Travel & Marketing (Hàn Quốc),…

Dự án sẽ cung cấp 2.274 căn hộ du lịch và phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cùng các tiện ích đồng bộ khép kín từ trung tâm thương mại, mua sắm, nhà hàng ẩm thực, khu vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, hội họp đến các câu lạc bộ chuyên đề. Điểm nhấn của dự án là Trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa 1.500 chỗ ngồi được trang bị âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn cao cấp, là nơi chuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là tâm điểm nghỉ dưỡng mới lưu giữ chân du khách khi đến với Bái Tử Long và Vân Đồn.

Hai tòa tháp A và B đã khánh thành ngày 19/12/2025 và đi vào hoạt động từ 30/4/2026, hứa hẹn giải cơn khát về nguồn cung phòng lưu trú cao cấp tại Vân Đồn, mở ra cơ hội thu hút dòng khách chất lượng cao, hình thành trung tâm M.I.C.E - nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn.

Tập đoàn Everland cũng tiên phong kiến tạo hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng đồng bộ và khép kín, từ cơ sở lưu trú, lữ hành, vận tải đến cung ứng các dịch vụ du lịch, đưa vào khai thác đội tàu du lịch ngày và tàu ngủ đêm đưa đón khách du lịch tham quan các tour tuyến trong hải trình "The Beauty of Van Don" từ Bến cảng Ao Tiên đến các đảo Phất Cờ, Tây Hoi, Bản Sen,... tạo nên những sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn tại vịnh Bái Tử Long, tạo ra chuỗi giá trị khép kín, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đi vào hoạt động hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ về khách du lịch trong năm 2026, đây cũng là cơ hội đầu tư vàng cho các nhà đầu tư thông thái, chọn dòng sản phẩm bất động sản dòng tiền, an toàn, ổn định, bền vững là kênh trú ấn cho dòng tiền trong bối cảnh các kênh đầu tư khác đã bão hòa và tăng trưởng chậm lại.