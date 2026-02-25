Camellia Residences: Dấu ấn mới trong hành trình hợp tác giữa MGV và BIM Land

Một thập kỷ khẳng định vị thế trong phân khúc hạng sang

Đối với nhiều nhà đầu tư việc lựa chọn bất động sản không chỉ dựa trên vị trí hay thiết kế, mà còn ở tiêu chuẩn vận hành, thương hiệu quản lý và giá trị lâu dài. Trong hơn một thập kỷ qua, Địa ốc MGV tập trung vào phân khúc này thông qua việc phân phối các dự án bất động sản hàng hiệu do những thương hiệu khách sạn quốc tế vận hành như: Park Hyatt Phu Quoc Residences, Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort hay InterContinental Residences Halong Bay.

MGV tự hào ghi dấu hành trình một thập kỷ gắn kết bền chặt và đồng hành chiến lược cùng chủ đầu tư BIM Land - một trong số ít chủ đầu tư sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng quy mô và năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của các thương hiệu hàng đầu thế giới. Sự hợp tác chiến lược giữa MGV và chủ đầu tư BIM Land minh chứng cho một cam kết dài hạn: mang đến giải pháp đầu tư chuyên nghiệp, minh bạch và giá trị bền vững đến với khách hàng, đồng thời khẳng định vị thế trong lĩnh vực phân phối bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Địa ốc MGV - Top 1 Đại lý phân phối dự án thấp tầng BIM Land tại Hạ Long và Top 2 Đại lý phân phối xuất sắc nhất toàn quốc các dự án của BIM Land 2025. Ảnh: MGV

Mới đây, tại sự kiện Tri ân Đối tác & Định hướng Kinh doanh 2026 của BIM Land, MGV tự hào được vinh danh Top 2 Đại lý phân phối xuất sắc nhất toàn quốc các dự án của BIM Land năm 2025 và Top 1 Đại lý phân phối dự án thấp tầng BIM Land tại Hạ Long 2025. Những giải thưởng như 'Dấu ấn di sản - Top 1' hay 'Dấu ấn vinh quang - Top 2' một lần nữa bảo chứng cho năng lực thực thi kinh doanh xuất sắc và sự am hiểu sâu sắc thị trường của MGV đối với hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng của đối tác chiến lược.

Phát huy những thành tựu rực rỡ cùng niềm tin từ đối tác chiến lược, MGV tiếp tục khẳng định sứ mệnh là cầu nối đưa những giá trị sống đẳng cấp nhất đến tay khách hàng. Tại Thanh Xuan Valley - dự án trọng điểm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng ưu tú, MGV được CĐT BIM Land tin tưởng lựa chọn là một trong những đơn vị phân phối chính thức phân khu Camellia Residences, nơi hội tụ những đặc quyền sống tinh tuyển dành cho giới thượng lưu mới.

Camellia Residences: Tạo tác "Private Retreat Living" giữa miền thông reo

Tọa lạc trên đồi thông tại cao độ 80m Camellia Residences khẳng định vị thế là tâm điểm của dự án Thanh Xuan Valley. Sở hữu địa thế 'tựa sơn hướng thủy' đắc địa, phân khu được nâng tầm bởi ngôn ngữ kiến trúc Đương đại (Contemporary) và thừa hưởng trọn vẹn khí chất nghỉ dưỡng quốc tế của InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

Lấy cảm hứng từ những chuẩn mực khắt khe trên thế giới, Camellia Residences tiên phong định hình chuẩn sống 'Private Retreat Living' tại Việt Nam - một đặc quyền sống ẩn mình giữa thiên nhiên nguyên bản nhưng vẫn bao bọc trong sự tiện nghi cao cấp, nơi những hình khối kiến trúc tinh tế giao thoa hoàn hảo cùng vẻ đẹp bản địa thuần khiết.

Phân khu Camellia Residences được định hình mang chất sống Private Retreat Living cùng triết lý phát triển hướng tới giá trị vượt thời gian. Ảnh: BIM Land

Hệ giá trị sống tại đây được phân tầng rõ rệt: Nếu tầng một là không gian Tái tạo với đặc quyền bể bơi riêng biệt có diện tích lên tới 26 m2 thì tầng hai lại là sợi dây Kết nối con người với rừng thông và hồ nước thông qua hệ kính lớn. Hành trình trải nghiệm trọn vẹn ở tầng cao nhất với sự Tĩnh tại tuyệt đối, nơi chủ nhân có thể chậm lại để ngắm nhìn những tia nắng 'Komorebi' qua tán cây, chạm vào sự tĩnh lặng quý giá của tâm hồn.

Camellia Residences: Nơi sức khỏe là tài sản, thiên nhiên là di sản

Đón đầu xu hướng bất động sản Wellness toàn cầu, Camellia Residences hiện thân như một "ốc đảo" tái tạo năng lượng hiếm có, nơi giới ưu tú tìm thấy sự cân bằng tuyệt đối cho Thân - Tâm - Trí. Ghi dấu ấn trên đỉnh đồi biệt lập, dự án gây ấn tượng mạnh với hệ tiện ích "độc bản" - điển hình là Hồ khoáng nóng đa tầng (Onsen Pool) quy mô hơn 1.150m2. Đây là một điểm chạm thư giãn giữa tầng không, nơi chủ nhân được vỗ về bởi làn nước ấm, thư thái trong bể Jacuzzi và thu trọn tầm nhìn thung lũng xanh đa tầng - một đặc quyền "Private Retreat" đúng nghĩa.

Camellia Residences - "ốc đảo" tái tạo năng lượng đắt giá, nơi giới ưu tú tìm thấy sự cân bằng tuyệt đối cho Thân - Tâm - Trí. Ảnh: Phân khu Camellia Residences

Nằm trong quy hoạch tổng thể cùng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort - khu nghỉ dưỡng thung lũng đầu tiên của thương hiệu InterContinental tại Việt Nam, bộ sưu tập giới hạn 48 căn biệt thự Camellia Residences là sự giao thoa hoàn hảo giữa tinh thần resort-living quốc tế và dấu ấn cá nhân độc bản. Không chỉ kiến tạo một cộng đồng an trú tinh tuyển, dự án còn sở hữu nền tảng pháp lý vững chắc, bảo chứng cho giá trị vượt thời gian và tiềm năng bền vững của dòng tài sản di sản này.

Hợp tác giữa BIM Land và IHG Hotels & Resorts tại Thanh Xuan Valley mở ra tầm nhìn phát triển một điểm đến mới trên bản đồ du lịch cao cấp. Ảnh: BIM Land

Sự đồng hành của đơn vị phân phối uy tín MGV cùng chủ đầu tư BIM Land tại phân khu Camellia Residences chính là lời cam kết cho một giải pháp đầu tư chuyên nghiệp, minh bạch và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Thông tin liên hệ Đơn vị phân phối chiến lược:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc MGV

Website: www.mgv.vn

Hotline: 0962.23.13.43

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Century, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt Nam