Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê 33 tòa nhà thuộc tài sản công

25-02-2026 - 08:30 AM | Bất động sản

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ 33 tòa nhà chung cư thương mại thuộc tài sản công. Đơn giá này sẽ là căn cứ để xác định giá khởi điểm khi đưa ra đấu giá quyền thuê mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 về việc phê duyệt đơn giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh dịch vụ tại một số tòa nhà chung cư tái định cư, nhà chung cư thương mại thuộc tài sản công của Thành phố giao cho Trung tâm Quản lý nhà TP.Hà Nội quản lý.

Theo đó, Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ 9 tòa nhà chung cư thương mại tại khu đô thị Việt Hưng thuộc tài sản công của TP giao cho Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội quản lý gồm: Tòa K1 - Lô đất CT14; Tòa K2 - Lô đất CT14; Tòa K5 - Lô đất CT14; Tòa K6 - Lô đất CT14; Tòa P1 - Lô đất CT16; Tòa CT20B - Lô đất CT20; Tòa CT20C - Lô đất CT20; Tòa CT20D - Lô đất CT20; Tòa CT20E - Lô đất CT20.

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê 33 tòa nhà thuộc tài sản công- Ảnh 1.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND TP.Hà Nội

Đồng thời, phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 24 tòa chung cư tái định cư thuộc tài sản công của Thành phố giao cho Trung tâm Quản lý nhà TP.Hà Nội quản lý, gồm: Tòa nhà N01 và N02 Tây Nam ĐHTM đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm; Tòa nhà CTI.1-1A và CTI.1-1B, CTI.2 Khu nhà ở Vĩnh Hoàng, phường Tương Mai; Tòa nhà CT2 Khu tái định cư tại ao Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa; Tòa nhà Lô E Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa;

Tòa nhà N07 Khu 5.3ha, phường Cầu Giấy; Tòa nhà A1 và A2 Khu tái định cư Kim Giang, phường Khương Đình; Tòa nhà CT2 Khu đô thị phường Tương Mai; Tòa nhà NO16A và NO16B, Phường Việt Hưng; Tòa nhà CT2 Xuân La Khu tái định cư phường Nghĩa Đô; Toà nhà A6A và A6B, A6C, A6D, B3D, B6A, B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa; Đơn nguyên A14A1 và A14A2 thuộc Toà 21T1 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa; Đơn nguyên A14B1 và A14B2 thuộc tòa 21T2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa; Toà 30T1 + 30T2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa.

Trung tâm Quản lý nhà TP.Hà Nội căn cứ đơn giá được phê duyệt, tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm, bước giá trình Sở Tài chính phê duyệt, thực hiện tổ chức đấu giá cho thuê theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan; Kịp thời rà soát, tham mưu, trình sửa đổi bổ sung đơn giá cho thuê khi phát sinh diện tích kinh doanh dịch vụ để cho thuê tăng thêm hoặc điều chỉnh đơn giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh dịch vụ khi khi có sự biến động về đơn giá cho thuê, đảm bảo phù hợp theo quy định; Sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ và thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm, bước giá làm căn cứ tổ chức đấu giá theo quy định tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND Thành phố.

Sở Xây dựng có trách nhiệm ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê tài sản theo quy định tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND TP.


Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

