Không để ảnh hưởng an toàn bay

Là đô thị trung tâm với sân bay quốc tế và nhiều hạng mục quốc phòng - an ninh, gần như toàn bộ khu vực nội đô Đà Nẵng đều nằm trong vùng cấm hoặc hạn chế thiết bị bay không người lái (UAV, drone, flycam) hoạt động. Tuy nhiên, tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép vẫn diễn ra, đặt ra thách thức lớn đối với an toàn hàng không.

Nhiều nơi "phủ đỏ"

Theo quy định hiện hành, vành đai sân bay Đà Nẵng, trục tiếp cận hạ cánh, đường cất cánh, khu vực ven biển và vịnh Đà Nẵng cùng hàng loạt công trình quốc phòng - an ninh đều thuộc vùng cấm hoặc hạn chế thiết bị bay không người lái hoạt động. Quy định này đồng nghĩa với việc nhìn trên bản đồ vùng cấm thiết bị bay không người lái, gần như toàn bộ trung tâm TP Đà Nẵng đều "phủ đỏ".

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, nhiều địa phương tại Đà Nẵng đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý người dân và du khách không sử dụng flycam, drone tại nhiều khu vực quanh trung tâm thành phố. Đơn cử, tại cầu Rồng, Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải đã xử lý nhiều trường hợp sử dụng flycam hoạt động tự phát, không phép.

Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến của flycam, drone dân dụng, việc sử dụng thiết bị bay cá nhân để quay phim, chụp ảnh vẫn diễn ra thường xuyên, nhất là tại các khu vực du lịch, dự án bất động sản, vùng ven sông, ven biển.

Dịp Tết vừa qua, sân bay Đà Nẵng có đến 49 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp do 3 vụ flycam xâm nhập vùng cấm

Anh L.H, người có nhiều năm sử dụng flycam để chụp ảnh dự án tại Đà Nẵng, cho biết trước đây, anh chủ yếu căn cứ vào bản đồ vùng bay hiển thị trên ứng dụng của hãng DJI. "Ứng dụng báo vùng xanh thì tôi mới cho thiết bị bay hoạt động, còn vùng đỏ thì né. Tôi nghĩ như vậy là đủ an toàn" - anh nói.

Theo anh H., các ứng dụng hiển thị khu vực thiết bị bay không người lái có thể hoạt động không đồng nghĩa với việc đã được cấp phép theo quy định pháp luật. "Sau khi biết một số vụ sử dụng flycam bị xử lý, tôi mới tìm hiểu kỹ hơn và nhận ra thủ tục pháp lý là yêu cầu bắt buộc" - anh thừa nhận.

Trong khi đó, anh N.V, một người chơi drone tự do, khẳng định gần đây anh đã hạn chế tối đa việc sử dụng flycam tại Đà Nẵng. "Thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp, nhất là quanh khu vực trung tâm Đà Nẵng, nên tôi gần như không sử dụng flycam ở thành phố nữa" - anh cho biết.

Theo những người từng sử dụng thiết bị bay không người lái ở Đà Nẵng, việc đăng ký, xin phép hoạt động là hết sức cần thiết để bảo đảm an toàn hàng không. Tuy nhiên, thực tế, thủ tục xin phép còn mất khá nhiều thời gian và chi phí, khiến nhiều người ngại thực hiện, nhất là cá nhân hoặc du khách.

Siết chặt kiểm tra, quản lý

Những rủi ro khi thiết bị bay không người lái hoạt động trong vùng cấm không còn là cảnh báo về lý thuyết. Dịp Tết vừa qua, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tiếp nhận 3 báo cáo của tổ lái 3 chuyến bay về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam xâm nhập khu vực cấm và hành lang cất - hạ cánh của máy bay.

Cụ thể, sáng 17-2 (mùng 1 Tết), một flycam được ghi nhận phía Nam sân bay Đà Nẵng, tại khu vực gần sông Thu Bồn, cách nơi máy bay hạ cánh khoảng 26 - 30 km. Điều đáng nói là phi công phát hiện flycam hoạt động trái phép ở độ cao lên đến 3.800 ft (1.158 m).

Chiều 17-2, một chuyến bay tiếp tục phát hiện flycam bay bên trái đường hạ cánh, ở độ cao 300 - 400 m. Đến ngày 22-2 (mùng 6 Tết), một flycam lại xuất hiện tại khu vực phía Bắc sân bay Đà Nẵng, trên trục cất cánh của máy bay.

Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải, TP Đà Nẵng theo dõi khu vực cấm thiết bị bay không người lái hoạt động quanh cầu Rồng, sẵn sàng xử lý trường hợp vi phạm

Chuỗi sự cố trên buộc cơ quan quản lý không lưu phải áp dụng các biện pháp an toàn khẩn cấp, như cho máy bay bay chờ, tạm dừng cất cánh, điều chỉnh phương thức tiếp cận đường băng, thậm chí giảm năng lực tiếp nhận của sân bay về 0 trong một số thời điểm. Theo báo cáo của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, có đến 49 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp do 3 vụ flycam xâm nhập vùng cấm, gây chậm chuyến dây chuyền, ảnh hưởng hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Đáng chú ý, trong dịp cao điểm Tết, mỗi ngày sân bay Đà Nẵng phục vụ trung bình 310 - 340 chuyến bay trong nước và quốc tế. Sân bay Đà Nẵng còn là sân bay dự bị chiến lược cho nhiều trục bay quan trọng trong và ngoài nước. Chỉ một vật thể bay nhỏ cũng đủ khiến an toàn bay ở đây bị uy hiếp.

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng ghi nhận trên địa bàn có nhiều đại lý kinh doanh bất động sản xúc tiến, tiếp thị sản phẩm đất dự án tại khu vực phía Nam, phía Bắc thành phố với video clip quay bằng flycam/drone hoạt động trên trục tiếp cận hạ cánh hoặc trục cất cánh của máy bay.

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đại lý bất động sản, chủ đầu tư (nếu có) quan tâm, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng không. Cảng cũng đề nghị UBND các phường lân cận vành đai sân bay (An Khê, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hòa Cường) và khu vực tiếp cận hạ cánh (Hòa Xuân, An Thắng, Điện Bàn Bắc) chỉ đạo, tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm Luật Phòng không nhân dân về bảo đảm an toàn bay.

Liên quan các vụ việc nêu trên, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an thành phố và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp truy vết, xác minh tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập vùng cấm bay. Quá trình xử lý được thực hiện từ việc phát hiện, thu thập chứng cứ đến tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, làm rõ đối tượng vi phạm, với mục tiêu răn đe và phòng ngừa chung, không để tái diễn hành vi xâm phạm hành lang an toàn bay.

Song song đó, Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã được yêu cầu tăng cường phối hợp tuần tra tại khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng, các hạng mục quốc phòng - an ninh và những địa bàn thường xuyên phát sinh hoạt động quay phim, chụp ảnh từ trên cao, để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.