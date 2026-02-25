Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phê duyệt giá đất tại siêu dự án của Vingroup dưới chân đèo Hải Vân

25-02-2026 - 14:14 PM | Bất động sản

Giá đất cụ thể tại Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân do Công ty CP Vinpearl làm chủ đầu tư có mức cao nhất hơn 15,4 triệu đồng/m².

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể cho dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân.

Theo phương án được thông qua, giá đất ở đô thị được xác định hơn 15,4 triệu đồng/m²; đất xây dựng công trình sự nghiệp hơn 5 triệu đồng/m².

Đối với đất thương mại, đất công trình dịch vụ và đất công trình dịch vụ du lịch, mức giá hơn 7,1 triệu đồng/m². Riêng đất công trình dịch vụ du lịch có giá hơn 1,15 triệu đồng/m².

Phê duyệt giá đất Khu phức hợp Làng Vân tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 1.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đang được triển khai dưới chân đèo Hải Vân

Thành phố giao Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính và hồ sơ liên quan sang cơ quan thuế để làm căn cứ xác định, thu nghĩa vụ tài chính theo quy định. Chủ đầu tư là Công ty CP Vinpearl (Tập đoàn Vingroup) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Dự án Làng Vân có quy mô khoảng 512,2 ha, nằm dưới chân Đèo Hải Vân, được khởi công vào tháng 6-2025 với tổng vốn đầu tư khoảng 44.000 tỉ đồng.

Theo quy hoạch, khu phức hợp phát triển theo mô hình "thành phố nghỉ dưỡng" tiêu chuẩn quốc tế, mật độ lưu trú thấp, tích hợp hệ sinh thái đa chức năng gồm khách sạn, resort, biệt thự, căn hộ lưu trú, công viên chuyên đề, trung tâm thương mại – ẩm thực cùng các hạng mục giáo dục, y tế.

Dự kiến, những hạng mục đầu tiên của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Cập nhật mới nhất về siêu dự án đường sắt gần 9 tỷ USD, đi qua 5 tỉnh thành do Tập đoàn đa ngành từng được Thủ tướng khen đề xuất đầu tư

Theo B.Vân

Người lao động

