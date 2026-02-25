Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sân bay Liên Khương đóng cửa, Vietnam Ailines đưa khách đến Lâm Đồng cách nào?

25-02-2026 - 13:43 PM | Bất động sản

Sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác từ ngày 4/3/2026 đến hết ngày 25/8/2006 để nâng cấp, vậy Vietnam Ailines sẽ vận chuyển khách đến Lâm Đồng bằng cách nào?

Theo đại diện hãng hàng không Vietnam Ailines, đơn vị này sẽ tăng cường khai thác trên các đường bay lân cận gồm TP.HCM - Buôn Ma Thuột, TP.HCM - Pleiku và Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột để phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách đến Lâm Đồng kể từ tháng 3/2026.

Việc điều chỉnh này góp phần duy trì khả năng kết nối giữa khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế lớn trong bối cảnh một đầu mối hàng không quan trọng tạm ngưng hoạt động để phục vụ nâng cấp hạ tầng, khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ tạm thời đóng cửa từ 00h00 ngày 4/3/2026 đến 23h59 ngày 25/8/2006.

Sân bay Liên Khương đóng cửa, Vietnam Ailines đưa khách đến Lâm Đồng cách nào?- Ảnh 1.

Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong thời gian sân bay Liên Khương tạm đóng cửa.

Trong thời gian này, Vietnam Airlines sẽ tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Liên Khương, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách và duy trì kết nối hàng không khu vực.

Theo đó, hãng sẽ tăng cường khai thác trên các đường bay lân cận gồm TP.HCM - Buôn Ma Thuột, TP.HCM - Pleiku và Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột để phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách đến Lâm Đồng. Việc điều chỉnh này góp phần duy trì khả năng kết nối giữa khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế lớn trong bối cảnh một đầu mối hàng không quan trọng tạm ngưng hoạt động để phục vụ nâng cấp hạ tầng.

Đối với hành khách đã mua vé trên hành trình đến và đi từ Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương trong giai đoạn từ ngày 4/3/2026 đến 25/8/2026, Vietnam Airlines hỗ trợ đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí. Trường hợp phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí, hành khách sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của hãng. Hành khách cũng có thể lựa chọn hoàn vé và các dịch vụ bổ trợ đã mua kèm miễn phí. Chính sách hỗ trợ có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2026.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động cập nhật thông tin và liên hệ các chi nhánh, phòng vé, đại lý chính thức hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. Hãng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan để theo dõi tiến độ thi công, đồng thời xây dựng phương án khôi phục khai thác ngay khi cảng hàng không quốc tế Liên Khương đủ điều kiện hoạt động trở lại.

Trước đó, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương để thi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, nhằm bảo đảm an toàn khai thác và nâng cao năng lực hoạt động của cảng hàng không từ ngày 4/3 đến 25/8.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được xác định là cảng hàng không cấp 4E. Dự kiến, sau năm 2030, cảng hàng không này nâng công suất phục vụ lên hơn 5 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo Phạm Duy/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú "ăn chay" kín tiếng đứng sau loạt dự án tâm linh nghìn tỷ Thung Ui, Bái Đính, Tam Chúc... đến tham vọng làm hạ tầng sân bay, cao tốc

Tỷ phú "ăn chay" kín tiếng đứng sau loạt dự án tâm linh nghìn tỷ Thung Ui, Bái Đính, Tam Chúc... đến tham vọng làm hạ tầng sân bay, cao tốc Nổi bật

Sân bay Gia Bình, ga Ngọc Hồi: 'Tân binh' cửa ngõ tái định nghĩa hạ tầng Thủ đô

Sân bay Gia Bình, ga Ngọc Hồi: 'Tân binh' cửa ngõ tái định nghĩa hạ tầng Thủ đô Nổi bật

Bên trong biệt thự nơi trùm ma tuý khét tiếng Mexico bị phục kích

Bên trong biệt thự nơi trùm ma tuý khét tiếng Mexico bị phục kích

10:56 , 25/02/2026
Người xưa dặn "Cây âm không vào nhà, cây dương không trồng mộ": Nghe thì tâm linh nhưng sự thật lại vô cùng khoa học!

Người xưa dặn "Cây âm không vào nhà, cây dương không trồng mộ": Nghe thì tâm linh nhưng sự thật lại vô cùng khoa học!

10:46 , 25/02/2026
Chuyên gia nói thẳng lý do du lịch miền Tây èo uột

Chuyên gia nói thẳng lý do du lịch miền Tây èo uột

10:10 , 25/02/2026
Liên tiếp cháy cơ sở sản xuất kinh doanh, Công an TPHCM khuyến cáo 'nóng'

Liên tiếp cháy cơ sở sản xuất kinh doanh, Công an TPHCM khuyến cáo 'nóng'

10:07 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên