Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay Long Thành, Gia Bình...

25-02-2026 - 15:32 PM | Bất động sản

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công các dự án bảo đảm khởi công, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ theo kế hoạch, nhất là các dự án, công trình trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa, nhà ga, sân bay, bến xe, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa...; chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ nơi xuất bến.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công các dự án bảo đảm khởi công, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ theo kế hoạch, nhất là các dự án, công trình trọng điểm như: Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (Dự án thành phần 2 - hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3 năm 2026), Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình…

Rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã, đang đầu tư để đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn; bổ sung đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án bất động sản, nhà ở xã hội, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Dương Dương

