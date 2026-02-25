Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút tên khỏi vị trí sở hữu trực tiếp giữa lúc Gelex muốn rót 20% vốn

Ngày 25/2, trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise (Masterise Aviation Infrastructure) thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Theo đó, vốn điều lệ không thay đổi ở mức 29.300 tỷ đồng, song cơ cấu cổ đông đã có sự thay đổi khi Tập đoàn Masterise đã không còn là chủ sở hữu trực tiếp của công ty phụ trách đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Thay vào đó, ba cá nhân được ủy quyền hoàn toàn gồm ông Trần Hoài Việt Anh (11.720 tỷ đồng, tương đương 40% cổ phần), ông Vũ Hoàng Long (8.790 tỷ đồng, tương đương 30%) và bà Nguyễn Thị Thu Trà (8.790 tỷ đồng, tương đương 30%). Thời điểm đại diện vốn từ 13/2.

Hiện, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise là ông Vũ Hoàng Long (sinh năm 1982). Ông Long từng làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu Khí Long Sơn (PXL) - cũng là một công ty con của Gelex. Tuy nhiên, ông đã xin từ nhiệm tại PXL từ 3/2/2026 với lý do cá nhân.

Trước đó vào ngày 13/2, CTCP Hạ tầng Gelex (Mã: GEL) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tỷ lệ dự kiến là 20%.

Theo công ty con của Tập đoàn Gelex, việc này nhằm chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam, thông qua đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô sử dụng đất khoảng 1.960 ha.

Tháng 12/2025, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư siêu dự án này.

Tại giai đoạn 1, dự án cần vốn hơn 141.230 tỷ và trên 55.100 tỷ giai đoạn 2. Dự án được xác định có ý nghĩa chiến lược trong việc giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía đông và đông Bắc Thủ đô.

Công suất dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.



