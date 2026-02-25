Đừng trồng 3 loại cây này trong nhà

Dưới đây là ba loại cây được các chuyên gia khuyến cáo cần thận trọng khi trồng trong nhà.

Trúc đào có độc tính cao

Trúc đào thường được trồng làm cảnh nhờ hoa đẹp và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, đây là một trong những loài cây có độc tính mạnh. Toàn bộ cây – từ lá, hoa, thân đến nhựa – đều chứa nhóm hoạt chất gọi là glycoside tim mạch, đặc biệt là oleandrin.

Các chất này tác động trực tiếp lên cơ tim, có thể gây rối loạn nhịp tim, buồn nôn, nôn ói, đau bụng, hạ huyết áp. Trong trường hợp nặng, ngộ độc có thể dẫn đến ngừng tim. Điều đáng lo ngại là chỉ cần ăn phải một lượng nhỏ lá hoặc nước sắc từ cây cũng có thể gây nguy hiểm.

Trẻ nhỏ hiếu động, có thói quen đưa đồ vật vào miệng, là nhóm có nguy cơ cao nhất. Nhựa cây dính vào tay rồi chạm lên mắt, miệng cũng có thể gây kích ứng. Vì vậy, dù có giá trị thẩm mỹ cao, trúc đào không phù hợp để đặt trong không gian sinh hoạt kín của gia đình.

Vạn niên thanh k ích ứng mạnh niêm mạc

Vạn niên thanh là cây nội thất phổ biến nhờ khả năng chịu bóng và hình thức đẹp. Tuy nhiên, cây chứa nhiều tinh thể calcium oxalate dạng kim siêu nhỏ (gọi là raphides). Khi bị nhai hoặc cắn phải, các tinh thể này có thể đâm xuyên niêm mạc miệng và lưỡi.

Vạn niên thanh.

Hậu quả thường gặp là cảm giác bỏng rát dữ dội, sưng môi, sưng lưỡi, tăng tiết nước bọt. Trong một số trường hợp, trẻ nhỏ có thể bị phù nề thanh quản gây khó thở. Nếu nhựa cây bắn vào mắt, có thể gây viêm kết mạc, đau rát kéo dài.

Các trung tâm chống độc ghi nhận nhiều ca ngộ độc nhẹ ở trẻ em do vô tình nhai phải lá vạn niên thanh trong nhà. Vì vậy, nếu vẫn muốn trồng, cần đặt cây ngoài tầm với của trẻ nhỏ và thú cưng.

Hoa loa kèn dễ gây kích ứng

Hoa loa kèn (thuộc chi Lilium) thường được cắm trong phòng khách hoặc phòng ngủ nhờ mùi hương quyến rũ. Tuy nhiên, trong không gian kín, mùi thơm đậm có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn ở người nhạy cảm với mùi hương mạnh.

Phấn hoa loa kèn cũng là tác nhân dễ gây dị ứng, đặc biệt ở người bị viêm mũi dị ứng hoặc hen suyễn. Việc hít phải lượng lớn phấn hoa trong phòng thiếu thông gió có thể làm nặng thêm triệu chứng hô hấp.

Đáng lưu ý, hoa loa kèn đặc biệt độc với mèo. Chỉ cần liếm phải phấn hoa dính trên lông cũng có thể dẫn đến suy thận cấp ở vật nuôi này. Vì vậy, gia đình nuôi mèo nên tránh trưng bày loại hoa này trong nhà.

Nhiều người lo ngại cây xanh "hút oxy ban đêm gây thiếu khí". Thực tế, cây có hô hấp vào ban đêm nhưng lượng oxy tiêu thụ rất nhỏ so với thể tích không khí trong phòng. Vấn đề đáng quan tâm hơn là độc tính sinh học, nguy cơ dị ứng, nấm mốc trong đất ẩm và tích tụ hợp chất hữu cơ bay hơi khi không gian thiếu thông gió.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, nên lựa chọn các loại cây không độc, ít phấn hoa, không có mùi quá nồng và dễ chăm sóc. Đặt cây ở nơi thông thoáng, tránh phòng ngủ kín hoàn toàn. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, cần tìm hiểu kỹ đặc tính sinh học của cây trước khi trồng.

Hiểu đúng về độc tính tự nhiên của một số loài cây sẽ giúp mỗi gia đình tạo dựng không gian sống vừa xanh mát vừa an toàn.