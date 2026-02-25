TPHCM: Tổ chức, cá nhân nào đủ tiêu chuẩn vào SIHUB?

Ngày 25-2, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết vừa ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình xét chọn các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp tham gia sử dụng không gian làm việc tại tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố (SIHUB) tại địa chỉ 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Chọn đối tác đồng hành

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, việc đặt ra bộ tiêu chí rõ ràng nhằm bảo đảm lựa chọn đúng đối tượng, đúng mục tiêu và sử dụng hiệu quả nguồn lực công phục vụ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ tại SIHUB

Các đơn vị được xét chọn sẽ được xem xét ký thỏa thuận sử dụng không gian làm việc chuyên nghiệp tại trung tâm thành phố trong thời gian từ 3-5 năm theo cơ chế hợp tác hiện hành, đồng thời tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc, kết nối đầu tư trong nước và quốc tế do thành phố tổ chức hoặc phối hợp triển khai.

Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa. ẢNH: SIHUB

SIHUB là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, giữ vai trò đầu mối kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Tòa nhà 123 Trương Định với khuôn viên gần 17.000 m² được vận hành theo mô hình gồm 2 không gian chính: không gian triển khai các chương trình, hoạt động do nhà nước hỗ trợ và không gian thu hút các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tư nhân trong và ngoài nước cùng đồng hành với nhà nước phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo cơ chế hiện hành.

Hiện tầng 6 của tòa nhà đang được bố trí không gian làm việc cho Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

5 nhóm tiêu chí

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, việc xét chọn dựa trên bộ tiêu chí gồm 5 nhóm với tổng điểm 100.

Năng lực pháp lý và pháp nhân: đánh giá tính minh bạch và hợp pháp của tổ chức theo quy định pháp luật Việt Nam; yêu cầu có đầy đủ giấy phép hoạt động, website công khai và thông tin người đại diện.

Năng lực tài chính và nguồn lực: đánh giá quy mô tài chính, lịch sử giải ngân hoặc tài trợ thực tế cho các dự án khởi nghiệp; ưu tiên các tổ chức có cam kết ngân sách cụ thể để đồng hành phát triển hệ sinh thái tại TPHCM trong ít nhất 3 năm.

Kinh nghiệm hoạt động: đánh giá bề dày kinh nghiệm trong việc đầu tư, ươm tạo hoặc hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo; chú trọng vào kết quả thực tiễn (các thương vụ thành công…) và khả năng kết nối mạng lưới quốc tế.

Phù hợp chiến lược và cam kết hợp tác: đánh giá sự tương thích giữa lĩnh vực hoạt động của đơn vị với các ngành trọng điểm của thành phố (Công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế, giáo dục...); yêu cầu kế hoạch hoạt động cụ thể tại SIHUB như: làm diễn giả, mentoring, tổ chức sự kiện hoặc các chương trình tăng tốc.

Uy tín và tác động cộng đồng: đánh giá mức độ nhận diện và uy tín trong cộng đồng khởi nghiệp và các hiệp hội ngành nghề; khuyến khích các hoạt động đóng góp phi lợi nhuận, đầu tư tác động (impact investing) và trách nhiệm xã hội (CSR).

2.000 phiên kết nối Kể từ khi vận hành vào tháng 8-2025, tòa nhà SIHUB đã đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo Trung ương, thành phố, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tham quan, làm việc, triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Trong năm 2025, SIHUB tổ chức hơn 20 chương trình hợp tác quốc tế với hơn 9.500 lượt tham dự và 2.000 phiên kết nối, tiêu biểu là Triển lãm Mega Us Expo quy tụ hơn 200 startup/doanh nghiệp SME. Các đơn vị quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết về bộ tiêu chí và tải biểu mẫu đăng ký tại cổng thông tin điện tử của SIHUB: https://sihub.gov.vn/dang-ky-ho-tro-khoi-nghiep. Hạn chót nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 20-3-2026.



