Sắp xuất hiện không gian mua sắm - giải trí và chăm sóc sức khỏe siêu sang tại Long Biên

Nhu cầu mua sắm hàng hiệu gia tăng

Thị trường hàng xa xỉ Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Theo báo cáo Link của IMARC Group, quy mô thị trường hàng xa xỉ Việt Nam đạt khoảng 2,5 tỷ USD vào năm 2025 và có thể tăng lên 4,8 tỷ USD vào năm 2034, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 7,15% giai đoạn 2026 - 2034.

Động lực chính đến từ mức thu nhập ngày càng cải thiện, cùng sự gia tăng nhanh chóng của nhóm khách hàng có thu nhập cao, chuyên gia và doanh nhân trẻ đang định hình một thế hệ tiêu dùng mới, coi hàng hiệu như một phần của phong cách sống.

Việt Nam trở thành thị trường tiềm năng của các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu

Khi nhu cầu nâng cấp trải nghiệm ngày càng rõ nét, thị trường không chỉ cần sự hiện diện của các thương hiệu, mà đòi hỏi những tổ hợp thương mại đủ tầm vóc, có khả năng định vị phân khúc, tổ chức lưu lượng khách và vận hành theo chuẩn cao cấp.

Trong bối cảnh đó, thông tin về một trung tâm mua sắm quy mô lớn sắp xuất hiện tại Long Biên đang thu hút sự quan tâm đặc biệt. Được biết, đây là Tổ hợp thương mại dịch vụ tại ba tầng khối đế của Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences - dự án căn hộ hàng hiệu đang được Sunshine Group triển khai tại Khu đô thị Công viên Công nghệ phần mềm, gần sân golf Long Biên và cầu Trần Hưng Đạo.

Dự án gồm hai tòa tháp cao 17 tầng, cung cấp hơn 400 "tư dinh" trên không được kiến tạo chuẩn phân khúc hàng hiệu, 100% căn sở hữu bể bơi và vườn cảnh riêng, thang máy riêng cho từng căn (mật độ 1 căn/1 thang máy/tầng, 7 căn/trục thang).

Theo các thông tin được hé lộ, trung tâm thương mại khối đế này có quy mô hơn 35.000 m² diện tích sàn, với tên gọi dự kiến là Crystal Plaza. Đây không chỉ là trung tâm mua sắm, mà là một không gian tích hợp đa chức năng gồm thương mại, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, giải trí trong cùng một cấu trúc đồng bộ, hướng tới nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của cư dân và nhóm khách hàng thành thị.

Crystal Plaza: Tổ hợp thương mại cao cấp định hình chuẩn mực trải nghiệm hàng hiệu tại Long Biên

Không gian tầng 1 được thiết kế với sảnh cao gần 11 m, sử dụng vật liệu hoàn thiện cao cấp, nhằm tạo dấu ấn nhận diện cho khu thương mại.

Crystal Plaza được quy hoạch thành ba tầng chức năng. Tầng 1 và tầng 2 được định hướng quy tụ các thương hiệu thời trang, trang sức, phụ kiện cao cấp cùng các mô hình dịch vụ đa dạng như café, siêu thị, hiệu thuốc… nhằm đáp ứng đồng thời hai lớp nhu cầu: trải nghiệm mua sắm hàng hiệu và tiêu dùng cao cấp, cùng các tiện ích hàng ngày của cộng đồng cư dân tại chỗ. Cách tổ chức này cho thấy tư duy phát triển linh hoạt: vừa phục vụ nhóm khách hàng mục tiêu của dòng sản phẩm hàng hiệu, vừa tạo lưu lượng sử dụng thực tế và đều đặn từ cư dân, gia tăng giá trị khai thác cho toàn bộ khối đế thương mại trong dài hạn.

Không gian mua sắm hàng hiệu tại Crystal Plaza

Tầng 3 phát triển theo mô hình chăm sóc sức khỏe và giải trí Crystal Wellness bao gồm bể bơi trong nhà, bể bơi ngoài trời, spa, xông hơi, và khu lounge, nhà hàng…. Các dịch vụ được định hướng cá nhân hóa, tập trung vào trải nghiệm phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần. Trong đó, Crystal Spa dự kiến cung cấp các liệu trình chuyên sâu, bao gồm các dịch vụ chăm sóc sử dụng sản phẩm cao cấp.

Không gian nhà hàng tại Crystal Plaza được quy hoạch bài bản, thiết kế đồng bộ, quy tụ đa dạng phong cách ẩm thực nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp khách, gặp gỡ và trải nghiệm của nhiều nhóm khách hàng.

Tại tầng 3 của 2 tòa tháp đều có khu bể bơi với diện tích 1431 m² và 1883 m², với diện tích mặt nước lần lượt là 500 m² và 666 m², hình thành không gian thư giãn và tái tạo năng lượng cho cư dân và khách hàng

Khi nhu cầu tiêu dùng cao cấp đang tăng tốc, còn nguồn cung không gian thương mại đạt chuẩn quốc tế vẫn khan hiếm và phân bổ chưa tương xứng, Crystal Plaza tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống của thị trường bằng một tổ hợp có quy mô lớn và chuẩn vận hành cao cấp.

Vượt lên vai trò của một khối đế thương mại, tổ hợp này được kỳ vọng trở thành một "điểm hẹn trải nghiệm" mới của phía Đông Hà Nội, góp phần định vị Long Biên trên bản đồ tiêu dùng hạng sang - nơi mua sắm, ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe cùng hiện diện trong một cấu trúc đồng bộ, giàu giá trị khai thác và sức hút bền vững.

Ánh Dương