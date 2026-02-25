Siêu dự án 44.000 tỷ của Vingroup tại thành phố đáng sống nhất cả nước có chuyển biến mới

Ảnh minh hoạ.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, thành phố vừa ban hành Quyết định số 728 phê duyệt giá đất cụ thể đối với dự án Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân.

Cụ thể, giá đất ở đô thị được phê duyệt ở mức 15,4 triệu đồng/m²; đất xây dựng công trình sự nghiệp hơn 5 triệu đồng/m².

Đối với các loại đất thương mại (TMO), đất công trình dịch vụ (CTDV-01, CTDV-02, CTDV-04, CTDV-05, CTDV-06), đất công trình dịch vụ du lịch (DL01-65-BTND, DL3-01), mức giá được xác định khoảng 7,1 triệu đồng/m².

Riêng đất công trình dịch vụ du lịch (DL02-04) có mức giá hơn 1,1 triệu đồng/m².

Lãnh đạo thành phố giao Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính và hồ sơ liên quan sang cơ quan Thuế TP. Đà Nẵng để làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính. Vinpearl có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Công ty Cổ phần Vinpearl (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã chính thức khởi công Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân. Dự án có quy mô khoảng 512 ha, với tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng, tích hợp đầy đủ tiện ích từ nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), đến vui chơi giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục và y tế…

Điểm nhấn của dự án nằm ở vị trí “tựa sơn hướng hải”, dưới chân đèo Hải Vân, sở hữu cảnh quan còn nguyên sơ với bãi cát trắng, làn nước trong xanh và những ghềnh đá tự nhiên ấn tượng.

Vinpearl dự kiến hoàn thiện và đi vào hoạt động các cấu phần đầu tiên từ năm 2027. Khi đi vào hoạt động, Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được kỳ vọng bổ sung nguồn cung lưu trú, nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp cho thị trường miền Trung.

Mới đây, vào ngày 24/2, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng đã đến thăm, động viên Công ty Cổ phần Vinpearl nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đánh giá cao sự đồng hành của Vingroup và hệ thống Vinpearl trong phát triển du lịch – dịch vụ, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây là lĩnh vực mũi nhọn, được định hướng trở thành trung tâm chất lượng cao của khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương. Thành phố kỳ vọng các dự án Vinpearl đang vận hành sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và nâng tầm hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Tại buổi thăm và làm việc, lãnh đạo TP. Đà Nẵng bày tỏ mong muốn Vingroup tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư tại địa phương, không chỉ trong lĩnh vực du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng mà còn ở các lĩnh vực thành phố đang ưu tiên thu hút như hạ tầng chiến lược, năng lượng sạch, y tế, giáo dục và chuyển đổi số.

Vào năm 2018, Tạp chí du lịch nổi tiếng Live and Invest Overseas (LIO) đã công bố danh sách 10 điểm đến đáng sống ở nước ngoài. Đà Nẵng là điểm đến duy nhất ở Việt Nam lọt vào danh sách này.



