Một doanh nghiệp mới thành lập làm dự án hơn 5.700 tỷ đồng tại Phú Thọ

Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới Đầm Diệu. Ảnh: Int

UBND tỉnh Phú Thọ mới đây ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Đầm Diệu.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.767 tỷ đồng (tổng chi phí thực hiện dự án sơ bộ gần 5.473 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 294 tỷ đồng), quy mô sử dụng đất khoảng 59,577 ha, dân số dự kiến 8.292 người.

Nguồn: UBND tỉnh Phú Thọ

Dự án gồm đất ở thấp tầng (liền kề, biệt thự, ở kết hợp thương mại) và đất ở cao tầng (nhà ở xã hội). Dự án còn bố trí quỹ đất thương mại dịch vụ, công trình công cộng dịch vụ, giáo dục, văn hoá và y tế. Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty CP Thương mại và Xây dựng 3A .

Về nhà đầu tư, Công ty CP Thương mại và Xây dựng 3A, doanh nghiệp này mới chỉ được thành lập vào tháng 12/2025; địa chỉ trụ sở chính: tòa nhà VP Tuệ Tâm, KĐT Đồng Sơn, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê.

Nguồn: Bộ Tài chính

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Văn Thuyết (35%); Lê Hoài Nam (30%) và Hoàng Tuấn Anh (35%).

Ông Hoàng Tuấn Anh (SN 1984) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Tuấn Anh và ông Nguyễn Văn Thuyết cũng cùng góp vốn tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản 5A (số 14H2, Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, TP.Hà Nội) hoạt động chính là Kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp này mới chỉ được thành lập từ tháng 1/2026, với vốn điều lệ 900 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Hoàng Tuấn Anh (35%); Nguyễn Văn Thuyết (35%) và Ngô Văn Đức (30%).

Ông Nguyễn Văn Thuyết (SN 1986) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư Bất động sản 5A.

Ngoài ra, ông Thuyết đang đứng tên tại Công ty CP Đầu tư Giáo dục Tâm Châu (Giáo dục Tâm Châu) hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục (trừ dạy về tôn giáo, các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể). Ông Thuyết cũng là cổ đông sáng lập, sở hữu 5% vốn tại Giáo dục Tâm Châu

Cổ đông nắm 30% vốn của Đầu tư Bất động sản 5A là ông Ngô Văn Đức cũng là cổ đông sáng lập sở hữu 16% vốn của Giáo dục Tâm Châu. 79% vốn còn lại tại Giáo dục Tâm Châu thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hữu Trí.

Ông Nguyễn Hữu Trí hiện đang đứng tên tại Công ty TNHH Le Delta 1, Công ty TNHH Le Delta 2 và Công ty TNHH Le Delta 3 - chủ đầu tư 3 dự án cùng tên "Hệ thống điện mặt trời áp mái" với quy mô từ 1.164,24 kWp đến 1.199,42 kWp nằm tại thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M'gar (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Trí cũng đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn đầu tư công nghiệp Vĩnh Phúc.

Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 19/12/2022, ngành nghề chính là Xây dựng công trình hạ tầng, kỹ thuật dân dụng, khu công nghiệp.

Thời điểm thành lập, vốn điều lệ của Tập đoàn đầu tư công nghiệp Vĩnh Phúc ở mức 900 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên (15%); Nguyễn Hữu Trí (80%) và Nguyễn Quang Tứ (5%).

Đáng chú ý, Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên cũng là doanh nghiệp có liên quan đến doanh nhân Ngô Văn Hùng. Cụ thể, BCTC năm 2022 đã kiểm toán của doanh nghiệp này thể hiện ông Ngô Văn Hùng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.