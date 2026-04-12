Thủ tướng Lê Minh Hưng bấm nút khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Sáng nay (12/4), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed thuộc Tập đoàn Vingroup, cùng các địa phương đã chính thức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện có sự hiện diện của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Vingroup.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết: “Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là một siêu dự án mang theo nhiều kỳ vọng, thể hiện năng lực và cam kết lớn của nhà đầu tư, là minh chứng rõ nét cho sự tham gia ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt của quốc gia".

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - chia sẻ, lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khẳng định quyết tâm của Vingroup đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Vingroup.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng , tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Tuyến đường sắt đi qua 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài hơn 120 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h.

Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Ông Michael Peter - Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility - thông tin, nền tảng của dòng tàu trên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh là Velaro - tạo ra hơn 500 đoàn tàu bàn giao cho 10 quốc gia. Tàu Velaro Novo hiện là tàu cao tốc thế hệ mới nhất, an toàn nhất; mỗi đoàn tàu được phát triển hoàn toàn số hóa, tạo ra hiệu quả năng lượng tối đa.

Nền tảng của dòng tàu trên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh là Velaro Novo - tàu cao tốc thế hệ mới nhất. Ảnh: Siemens.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội; điểm cuối tại ga Hạ Long, Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh.

Tuyến đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng hơn 20 phút.