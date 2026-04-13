Hà Nội xử lý vi phạm tại 45 tòa chung cư

Ngày 12/4, UBND phường Định Công cho biết vừa thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác để triển khai kế hoạch kiểm tra quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Theo thống kê, trên địa bàn phường Định Công hiện có 45 tòa nhà chung cư với 12.934 căn hộ, bao gồm 36 chung cư thương mại, 8 chung cư tái định cư và một tòa nhà ở xã hội.

Thời gian qua, tại một số tòa nhà trên địa bàn còn xảy ra tranh chấp. Các vấn đề tranh chấp bao gồm quỹ bảo trì 2%, diện tích sở hữu chung - riêng, lựa chọn đơn vị quản lý vận hành hoặc sử dụng sai mục đích diện tích chung.

Khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ thuộc phường Định Công.

Ban quản trị các tòa nhà cũng đã có nhiều kiến nghị, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với UBND phường khắc phục tình trạng xuống cấp hệ thống PCCC, bố trí điểm đỗ xe điện, xử lý các vi phạm về môi trường...

Ông Nguyễn Tuấn Anh - chủ tịch UBND phường Định Công - cho biết tổ công tác sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của ban quản trị, chủ đầu tư và đơn vị vận hành các tòa chung cư.

Bên cạnh đó, phường cũng cương quyết xử lý kịp thời những vi phạm và các tranh chấp phát sinh.