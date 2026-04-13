Thanh Hóa đón tin vui: Công trình hơn 4.000 tỷ, lớn bậc nhất miền Trung của “ông lớn” Nhật Bản sắp hoàn thành chỉ sau vài tháng nữa

Tiến độ dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa (nguồn ảnh: Báo Thanh Hóa).

Theo Báo Thanh Hóa, dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa đang được thi công trong không khí khẩn trương, sôi động. Đây là dự án thứ 9 tại Việt Nam của Tập đoàn AEON (Nhật Bản) - một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới.

Theo ông Nishimura Togo – Tổng quản lý Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa, AEONMALL Việt Nam cùng tổng thầu xây dựng đang nỗ lực tối đa để đảm bảo tiến độ công trình, với mục tiêu đưa dự án vào hoạt động trong quý IV năm nay.

Ông cho biết, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, song yếu tố an toàn luôn được ưu tiên hàng đầu. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành trung tâm thương mại tại Việt Nam, AEONMALL đã chủ động dự phòng và chuẩn bị cho toàn bộ dự án, từ giai đoạn khởi công đến khi đưa vào vận hành, qua đó đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công dự án, đặt mục tiêu khai trương vào nửa cuối năm 2026.

Dự án AEON MALL Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư 4.157 tỷ đồng, quy mô 10,5 ha, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 120.000 m² và diện tích cho thuê 52.000 m² – lớn bậc nhất khu vực miền Trung. Giai đoạn 1 gồm trung tâm thương mại 5 tầng và 1 tầng hầm.

Đây cũng là dự án có quy mô sử dụng đất lớn bậc nhất trong số các dự án của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã và đang đầu tư tại Việt Nam. Công trình được định hướng phát triển thành trung tâm thương mại – dịch vụ tổng hợp hiện đại, đa chức năng, tích hợp đa dạng loại hình như cửa hàng bán lẻ, khu dịch vụ, hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê, khu ẩm thực, vui chơi giải trí và siêu thị.

Dự án tọa lạc tại khu vực phía Nam TP Thanh Hóa (cũ) – nơi đang phát triển các khu dân cư quy mô lớn, đồng thời nằm trên trục đường vành đai bao quanh khu vực đô thị. Vị trí này giúp kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm cũng như các địa bàn lân cận, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao dự án AEON MALL, coi đây là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến nổi bật của địa phương, phục vụ người dân và du khách, đồng thời góp phần tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho tỉnh.



