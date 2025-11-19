Tỷ phú Trần Bá Dương nhượng “đất vàng” 3.500 m2 ngủ quên 8 năm tại trung tâm TP.HCM cho Phát Đạt

HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tại CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN.

Sau thương vụ này, Phát Đạt sẽ nắm 50% vốn điều lệ AKYN – doanh nghiệp đang là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ), TP.HCM.

Đây là khu "đất vàng" rộng 3.500 m2, trong đó khoảng gần 3.000 m2 phù hợp quy hoạch. Phát Đạt dự kiến phát triển tổ hợp chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng, với tổng mức đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng, thời gian triển khai từ 2026 đến 2030.

Khu đất 239 Cách Mạng Tháng Tám do Công ty AKYN làm chủ đầu tư, được UBND quận 3 cũ chấp thuận chủ trương từ năm 2017, hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng 50 căn hộ, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai do một phần diện tích sàn chung thuộc sở hữu Nhà nước. Việc mua lại diện tích này chưa được cơ quan chức năng xác định giá trị để nộp vào ngân sách. Đầu năm nay, AKYN đã đề xuất nộp trực tiếp giá trị phần diện tích sàn chung theo giá xây dựng mới thay vì xác định tỷ lệ chất lượng còn lại.

Về AKYN, doanh nghiệp có tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ T.A.M, thành lập năm 2013 tại quận 8 cũ, TPHCM với vốn điều lệ 68 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Kim giữ 92% vốn, còn lại do hai cổ đông Nguyễn Hữu Lê và Phan Thành Tâm nắm giữ.

Đến tháng 6/2018, bà Nguyễn Minh Thư – con gái Chủ tịch Phát Đạt Nguyễn Văn Đạt trở thành đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT, và đến đầu năm 2019, công ty đổi tên thành AKYN. Cuối năm 2022, doanh nghiệp bất ngờ giảm vốn điều lệ từ 2.018 tỷ đồng xuống 513 tỷ đồng. Giữa năm 2023, cơ cấu quản trị thay đổi đáng chú ý khi ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Tổng Giám đốc Đại Quang Minh lên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật AKYN, trong khi bà Thư tiếp tục làm Tổng Giám đốc.

Ngoài đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật AKYN, Tổng Giám đốc Đại Quang Minh, ông Nguyễn Hoàng Tuệ còn là Tổng Giám đốc THADICO và Phó Tổng Giám đốc THACO Group.

Về phía Đại Quang Minh, đây là một công ty địa ốc thuộc hệ sinh thái THACO của tỷ phú Trần Bá Dương. Ông Trần Bá Dương hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Đại Quang Minh và đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn THACO.

Thời gian qua, Phát Đạt liên tục chuyển nhượng tài sản để củng cố dòng tiền.

Song song với thương vụ thâu tóm AKYN, Phát Đạt thời gian qua liên tục chuyển nhượng tài sản để củng cố dòng tiền. Tuần trước, doanh nghiệp bán 99% cổ phần tại CTCP Đầu tư Bắc Cường (Đà Nẵng) – đơn vị sở hữu khu đất hơn 2.700 m2 tại quận Hải Châu với giá tối thiểu 1.100 tỷ đồng. Trước đó trong tháng 10, Phát Đạt cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng 79% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1 (TP.HCM).

Đáng chú ý, công ty đã phê duyệt việc cho phép đơn vị thành viên là CTCP BĐS Đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương mua gần 19 triệu cổ phiếu phát hành mới của một công ty con khác là CTCP BĐS Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long. Sau khi hoàn tất giao dịch, Cao ốc Bình Dương sẽ chuyển nhượng toàn bộ gần 141 triệu cổ phần tại Thiên Long cho nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước.

Việc đẩy mạnh M&A và tái cơ cấu tài sản đã giúp Phát Đạt ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý III/2025, với doanh thu đạt hơn 506 tỷ đồng, gấp 195 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ chuyển nhượng các phần bất động sản thuộc dự án Bắc Hà Thanh (Bình Định cũ) và dự án trên đường Kỳ Đồng (TP.HCM). Trừ đi các chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 85,8 tỷ đồng, tăng 68%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận doanh thu hơn 964 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 201 tỷ đồng, tăng 31% và hoàn thành gần 28% kế hoạch năm.