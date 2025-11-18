Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng từ 2026, người dân cần biết?

18-11-2025 - 19:30 PM | Bất động sản

Để tiết kiệm chi phí làm sổ đỏ, người có nhu cầu cấp sổ đỏ lần đầu nên hoàn thành việc cấp sổ đỏ trước ngày 1/1/2026.

Theo khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo Luật Đất đai 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Trường hợp cần thiết UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

Ngoài ra, Công văn 5774 về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất theo quy định của pháp luật đất đai cũng nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi áp dụng giá đất trong bảng giá đất phục vụ cho công tác quản lý đất đai phải chỉ đạo rà soát, trường hợp tại khu vực, vị trí cần áp dụng bảng giá đất mà giá đất chưa phù hợp với thực tế thì căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai 2013 tại khu vực, vị trí đó để áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Căn cứ quy định trên có thể thấy, bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai 2013 được áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Theo Luật Đất đai 2024, từ ngày 1/1/2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bảng giá đất mới.

Sau đó, hàng năm sẽ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất (cập nhật giá đất cho phù hợp với thị trường đối với những khu vực, loại đất có biến động) thay vì định kỳ 5 năm/ lần như hiện nay để phù hợp với nguyên tắc thị trường.

Bên cạnh đó, bảng giá đất mới sẽ được xây dựng chi tiết tới từng khu vực, từng vị trí. Với các khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất, giá sẽ được xác định đến từng thửa đất dựa trên vùng giá trị và thửa đất chuẩn (Khoản 2, Điều 159).

Việc xác định Bảng giá đất theo phương pháp mới giúp giá đất tiệm cận với thị trường, minh bạch hơn trong tính toán nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc chi phí làm sổ đỏ lần đầu - vốn tính theo bảng giá đất có thể tăng mạnh.

Ngoài ra, bảng giá đất tăng sẽ gián tiếp đẩy giá đất cụ thể tăng, do giá đất cụ thể tính theo các phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư không được thấp hơn giá theo bảng giá đất, dẫn đến bảng giá đất trở thành "giá sàn".

Trong khi đó, khi đăng ký cấp "sổ đỏ" lần đầu, người dân sẽ phải nộp các khoản tiền được tính theo giá đất trên Bảng giá đất như: Tiền sử dụng đất; Tiền thuê đất (nếu có); Lệ phí trước bạ. Khi áp dụng Bảng giá đất mới, những khoản tiền trên có thể tăng theo.

Do vậy, để tiết kiệm chi phí làm sổ đỏ, người có nhu cầu cấp sổ đỏ lần đầu nên hoàn thành việc cấp sổ đỏ trước ngày 1/1/2026.


Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

