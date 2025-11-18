Quá nhanh: Siêu dự án đại lộ 338.000 tỷ đồng vẽ nên "kỳ tích sông Hồng", quy tụ Đèo Cả, Văn Phú, MIK Group... muốn tham gia sẽ khởi công ngày 19/12

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 626/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP. Hà Nội được tổ chức ngày 15/11.

Thường trực Chính phủ đánh giá Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Thủ đô đã được Tổng bí thư Tô Lâm kết luận, đồng ý chủ trương cho nghiên cứu.

Hiện nay TP. Hà Nội đang chuẩn bị triển khai một số dự án hạ tầng quan trọng khác như: Dự án Khu đô thị thể thao Olympic; Dự án đường nối từ sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; các cầu bắc qua sông Hồng,…

Đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên "Kỳ tích sông Hồng", vì mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án đầu tư hạ tầng lớn nhất tại Hà Nội cho đến nay.

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của TP. Hà Nội.

"Việc triển khai Dự án phải bảo đảm mục tiêu văn hiến, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại, hiệu quả và xứng tầm quốc tế; khai thác hiệu quả mặt đất, mặt nước, không gian ngầm, không gian trên cao, làm cho dòng sông Hồng trở nên dịu dàng, hiền hòa, xinh đẹp hơn, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở đẳng cấp quốc tế, đồng thời tạo nhiều công ăn việc làm, sinh kế cho nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân", Thường trực Chính phủ lưu ý.

Phối cảnh Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thường trực Chính phủ giao UBND TP. Hà Nội rà soát, bảo đảm việc triển khai Dự án phù hợp với Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, các quy hoạch có liên quan và đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội; đầu tư phân kỳ, làm đến đâu chắc đến đó, làm việc nào dứt điểm việc đó, không dàn trải; phấn đấu khởi công Dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (ngày 3/2/2030).

Trước đó, UBND TP. Hà Nội (thông qua Sở Tài chính Hà Nội) nhận được đề xuất của Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú, Công ty cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Liên danh DCG – VPI – MIK – ĐQM) nghiên cứu lập và thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức PPP với cam kết của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về tài trợ và đầu mối thu xếp vốn cho Dự án.

Theo đề xuất, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha đất, trong đó trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 7.800 ha, thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Bồ Đề, Long Biên, Ô Diên, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng.

Liên danh DCG – VPI – MIK – ĐQM phân Dự án thành 3 vùng chức năng đô thị theo 3 đoạn dọc sông Hồng.

Vùng Đoạn (theo cầu / vành đai) Chức năng chính Các thành phần chức năng Vùng 1 Từ cầu Hồng Hà → cầu Thăng Long (Vành đai 1 – Vành đai 2) Công viên cây xanh sinh thái; bảo tồn tự nhiên; thể dục thể thao - Khu dân cư hiện hữu & xây dựng mới

- Cảng hàng hóa

- Công viên thể dục thể thao

- Sân golf

- Công viên bảo tồn tự nhiên

- Cây xanh cảnh quan Vùng 2 Từ cầu Thăng Long → cầu Thanh Trì (Vành đai 3 – Vành đai 4) Đa chức năng: công cộng, văn hóa, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí - Khu dân cư hiện hữu, tái thiết & xây dựng mới

- Khu hỗn hợp (công cộng, thương mại – dịch vụ)

- Công viên chuyên đề (công nghệ, văn hóa, lễ hội, lịch sử, nghệ thuật, vui chơi giải trí...)

- Làng nghề trồng hoa

- Cảng du lịch

- Cây xanh cảnh quan Vùng 3 Từ cầu Thanh Trì → cầu Mễ Sở (Vành đai 5) Thương mại, dịch vụ, vận chuyển; công viên nông nghiệp sinh thái - Khu dân cư hiện hữu & xây dựng mới

- Công cộng, dịch vụ, du lịch

- Kho àng, logistics

- Cụm công nghiệp

- Làng nghề

- Cảng hàng hóa

- Công viên thể dục thể thao

- Sân golf

- Cây xanh cảnh quan

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 338.000 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT. Đây được xem là dự án đầu tư hạ tầng lớn nhất tại Hà Nội cho đến nay.

Khi hoàn thành, tuyến đại lộ ven sông kết nối với hệ thống cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi… sẽ giảm tải áp lực giao thông nội đô, thúc đẩy liên kết vùng giữa Hà Nội với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, hình thành hành lang kinh tế sông Hồng – trục phát triển chiến lược của miền Bắc.