Dự án cầu Trần Hưng Đạo tả ngạn sông Hồng: Gần 4ha chưa được giải phóng mặt bằng

UBND phường Bồ Đề (TP Hà Nội) vừa tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất phục vụ Dự án cầu Trần Hưng Đạo. Buổi đối thoại nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho công trình trọng điểm của Thủ đô.

Thông tin tại cuộc đối thoại cho biết, UBND quận Long Biên trước đây (nay là phường Bồ Đề) được giao thực hiện dự án thành phần GPMB. Khối lượng GPMB của dự án lớn, với tổng diện tích đất thu hồi 27,92ha, bao gồm nhiều loại đất như đất nông nghiệp, đất bãi, đất của tổ chức, đất quốc phòng… Trong đó có 4,2ha đất nông nghiệp, 3,4ha đất bãi cho thuê thầu, 0,73ha đất của đơn vị, 1,5ha đất quốc phòng cùng nhiều diện tích có tính chất phức tạp khác.

Cầu Trần Hưng Đạo, đoạn trên địa bàn phường Bồ Đề (phía tả ngạn sông Hồng)

Đến nay phường Bồ Đề đã hoàn thành bàn giao 25,69/27,92ha, đạt 92,01% diện tích. Kết quả này liên quan đến 173 hộ dân có đất nông nghiệp, 3 hộ thuê thầu và một dự án chồng lấn. Đây là cơ sở quan trọng để dự án tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, vẫn còn 3,73ha chưa hoàn thành GPMB, chủ yếu liên quan đến đất của các đơn vị và đất quốc phòng. Cụ thể gồm 0,73ha đất của hai đơn vị ngành hàng không, 1,5ha đất quốc phòng và 1,5ha đất hoán đổi phục vụ quốc phòng.

Đối với diện tích đất của các đơn vị hàng không, UBND phường đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, dự kiến hoàn tất chi trả và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2026. Riêng phần đất quốc phòng phụ thuộc vào tiến độ bố trí quỹ đất hoán đổi, trong đó có liên quan trực tiếp đến một số hộ dân được mời tham gia đối thoại lần này.

Tại buổi đối thoại, đại diện UBND phường đã thông tin rõ về cơ sở pháp lý, quy trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, thành phố Hà Nội. Các phương án đã được gửi tới từng hộ dân để nghiên cứu trước, đảm bảo công khai, minh bạch.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, phường Bồ Đề phải hoàn thành dứt điểm công tác GPMB dự án cầu Trần Hưng Đạo trước ngày 30/5/2026.