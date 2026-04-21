Công ty OCH hoàn thành 5 năm tái cơ cấu, đẩy mạnh triển khai loạt dự án mới

Ngày 21/5/2026 tới đây, OCH sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2026 với những kế hoạch tham vọng, tạo bước ngoặt đột phá giai đoạn mới.

Theo đó, HĐQT OCH trình ĐHĐCĐ kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ, tạo bộ đệm vốn cho chiến lược phát triển giai đoạn mới. Toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được OCH sử dụng để đầu tư chiến lược vào ba lĩnh vực trụ cột: Thực phẩm, khách sạn và bất động sản. Công ty ưu tiên góp vốn vào các doanh nghiệp có thương vụ mạnh, uy tín cao, hoạt động kinh doanh hiệu quả và sở hữu danh mục bất động sản giá trị lớn.

Chiến lược này không chỉ giúp OCH mở rộng quy mô hoạt động mà còn gia tăng năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa nguồn thu và hoàn thiện hệ sinh thái hospitality tích hợp. Đặc biệt, năm 2026 OCH sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại vị trí đắc địa: Dự án MGallery Ninh Vân Bay - Khánh Hòa, Melia Hạ Long Bay - Quảng Ninh…

Những dự án này được kỳ vọng sẽ nâng tầm vị thế của OCH trong phân khúc lưu trú và nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần khai thác tối đa giá trị từ danh mục bất động sản chiến lược.

Ban lãnh đạo OCH nhận định năm 2026 tiếp tục có nhiều cơ hội đan xen thách thức. Với nền tảng vốn được củng cố, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu hợp nhất: 1.704 tỷ đồng (tăng 47% so với năm 2025) và lợi nhuận sau thuế đạt 365 tỷ đồng (tăng gấp 3,75 lần so với năm 2025).

Sau khi tăng vốn thành công sẽ giúp công ty củng cố đáng kể năng lực tài chính, giảm áp lực nợ vay và tạo dư địa lớn cho các khoản đầu tư chiến lược. Tổng tài sản dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ nhờ các dự án bất động sản nghỉ dưỡng và góp vốn vào doanh nghiệp mục tiêu thuộc ba trụ cột cốt lõi.

“Theo kế hoạch hết năm 2026, OCH sẽ hết lỗ lũy kế, và đủ điều kiện để chúng tôi có thể trả cổ tức hàng năm cho cổ đông”, Ban lãnh đạo OCH cho hay.

Vượt cơn gió ngược…

Nhìn lại hành trình tái cơ cấu đồng bộ và quyết liệt kéo dài 5 năm cho thấy, OCH đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Việc củng cố nền tảng tài chính thông qua kế hoạch tăng vốn sẽ tạo đà vững chắc để OCH mở rộng quy mô, hoàn thiện danh mục đầu tư và hướng tới tăng trưởng dài hạn bền vững trong lĩnh vực hospitality.

Năm 2021, từ một doanh nghiệp đang đối mặt với hàng loạt khó khăn, thử thách, OCH bắt đầu hành trình tái cơ cấu quyết liệt và đồng bộ với sự đồng hành của Hội đồng quản trị mới, thổi một “luồng gió mới” vào bộ máy.

Dồn nguồn lực đầu tư vào Kem Tràng Tiền, Bánh Girval, OCH dần định hình chiến lược đầu tư vào 3 lĩnh vực trụ cột: thực phẩm, khách sạn và bất động sản. Song song với đó, Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng kiên quyết tái cấu trúc các tài sản không hiệu quả, dành nguồn lực cho các mảng đầu tư tiềm năng.

5 năm tái cơ cấu 2021 - 2025, OCH coi đó là quá trình “tự gọt mình”. Nhưng quá trình đó còn diễn ra trong bối cảnh hàng loạt những cơn gió ngược từ kinh tế toàn cầu: Từ đại dịch Covid-19, biến động địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng… đến áp lực và cạnh tranh của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)…

Đến nay, OCH không chỉ đứng vững trên thị trường mà còn đạt dấu mốc tăng trưởng 2 con số liên tục qua các năm. Cụ thể, từ khoản doanh thu hợp nhất chỉ đạt 406,3 tỷ đồng năm 2021, OCH ghi nhận doanh thu trong năm 2025 đạt mức 1.186,1 tỷ đồng và duy trì tăng trưởng hàng năm. Từ mức lỗ trước thuế 463,6 tỷ đồng trong năm 2021, đến năm 2025, OCH báo lãi trước thuế 132,2 tỷ đồng.

So sánh kết quả kinh doanh của OCH sau quá trình tái cấu trúc 5 năm

Nhờ kiểm soát chi phí chặt chẽ và cân bằng giữa tăng trưởng với hiệu quả hoạt động, OCH đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong giai đoạn 2021- 2025. Doanh thu tăng trưởng rõ rệt từ mức khoảng 406,3 tỷ đồng năm 2021 lên gần 1.200 tỷ đồng năm 2025, cũng là mức đỉnh doanh thu trong 5 năm trở lại đây, vượt xa kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 97,5 tỷ đồng, nhờ tối ưu chi phí và cải thiện biên lợi nhuận. Trong khi đó, xuất phát điểm tái cơ cấu, OCH đã phải gánh khoản lỗ tới 467,5 tỷ đồng chỉ riêng trong năm 2021.

Hành trình 5 năm kiến tạo nền tảng

Jim Collins, trong cuốn sách kinh điển Good to Great, từng nói: “Bánh đà doanh nghiệp không quay nhờ ước mơ rồi để đó, mà quay nhờ hành động lặp đi lặp lại - kiên định và có định hướng”.

Đối với OCH, hiệu quả của quá trình tái cơ cấu không chỉ nhìn từ những con số, mà đó là một giai đoạn “tạo đà” liên tục và kỷ luật, chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn.

Trong lĩnh vực thực phẩm, OCH tiếp tục đầu tư vào những thương hiệu mang bản sắc Việt Nam. Năm 2024-2025, Kem Tràng Tiền và Bánh Givral không chỉ phát triển các sản phẩm mới, mà còn hướng đến việc tái định nghĩa cách các giá trị truyền thống có thể phù hợp với nhu cầu hiện đại. Hiện nay, OCH có hơn 40 cửa hàng bánh Givral tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 400 điểm bán Kem Tràng Tiền tại các tỉnh thành cả nước, tiến tới mở rộng chuỗi cửa hàng chuyển nhượng Kem Tràng Tiền trên toàn quốc trong năm 2026.

So sánh kết quả kinh doanh của Kem Tràng Tiền và Bánh Givral sau quá trình tái cấu trúc 5 năm

Năm 2025 cũng đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc của công ty. Nhằm tối ưu nguồn lực và thu hút đầu tư chiến lược, OCH đã chính thức thành lập Công ty Cổ phần One Capital Consumer (OCC), qua đó tập hợp và phát triển các thương hiệu tiêu dùng nhanh.

Với trụ cột hospitality, một trong những dấu mốc quan trọng nhất của OCH là thông qua một công ty liên kết đã đưa Khách sạn Dusit Cung điện Từ Hoa Hà Nội đi vào hoạt động vào tháng 5/2025 - một dự án không chỉ đơn thuần là khách sạn, mà là một tuyên bố chiến lược của OCH. Đây là bước tiến trong việc nâng cấp danh mục tài sản, hợp tác với các thương hiệu quốc tế uy tín, và phát triển hệ sinh thái hospitality cao cấp mang bản sắc riêng.

Song song với đó, các tài sản vận hành tại Nha Trang tiếp tục chứng minh sức mạnh của chiến lược cải thiện hiệu quả hoạt động qua 2 khách sạn 5 sao tại Nha Trang. Cụ thể, khách sạn StarCity Nha Trang với tên gọi mới Starcity Bayfont Nha Trang sau quá trình nâng cấp và tái định vị đã đạt được tăng trưởng doanh thu, công suất phòng vượt trội và lợi nhuận hoạt động gộp tăng 97% so với cùng kỳ, vượt 60% kế hoạch năm. Khách sạn Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 32% so với cùng kỳ và vượt 29% kế hoạch năm.

So sánh kết quả kinh doanh của khách sạn Starcity và Sunrise Nha Trang sau quá trình tái cấu trúc 5 năm

Với lĩnh vực bất động sản, OCH tập trung khai thác danh mục bất động sản giá trị cao, hỗ trợ tăng trưởng dài hạn như tòa nhà văn phòng hạng A - Leadvisors Tower và Leadvisors Place, với vị trí và lợi thế đắc địa là nơi tập trung làm việc của những tập đoàn/công ty lớn tại Hà Nội.

“Những kết quả này phản ánh một chiến lược quan trọng: Chúng tôi không chỉ tập trung tăng trưởng doanh thu, mà tập trung vào cải thiện hiệu quả vận hành và giá trị tài sản. Đó cũng chính là nền tảng để OCH vững bước trên hành trình sắp tới”, lãnh đạo OCH khẳng định.