Lý do Hà Nội thú vị nhất thế giới
Dương Triều - Trọng Tài 21-04-2026 - 08:10 AM |
Không chỉ mang vẻ đẹp rêu phong của di sản, Hà Nội ghi dấu ấn nhờ sự giao thoa giữa nét cổ kính và nhịp sống hiện đại. Những góc phố mang kiến trúc xưa hòa cùng nhịp đô thị sôi động - yếu tố góp phần đưa Thủ đô vào Top 25 thành phố thú vị nhất thế giới năm 2026 do Time Out bình chọn.
VIDEO: Phố cổ Hà Nội hút khách 5 châu đến trải nghiệm.
Tại khu phố cổ, du khách quốc tế thường chọn cách khám phá chậm: Đi bộ qua từng con phố, thưởng thức ẩm thực và ghé thăm các cửa hàng nhỏ. Những tuyến như Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hàng Ngang luôn duy trì sức hút, đặc biệt vào buổi tối.
Phố cổ Hà Nội hiện lên với những con ngõ nhỏ đan xen, mặt phố hẹp, nhà ống san sát và biển hiệu nối dài. Ban ngày, không gian mang dáng vẻ trầm mặc với các cửa hàng truyền thống, đình, đền xen kẽ trong khu dân cư. Ảnh: Duy Phạm.
Rajesh Kumar (du khách Ấn Độ) chia sẻ anh ấn tượng với sự gần gũi: “Mọi thứ không quá xa nhau, tôi có thể vừa đi dạo, vừa ăn uống và cảm nhận cuộc sống địa phương”.
Emily Watson (du khách Anh) thích không khí đường phố: “Ngồi ở quán cà phê và quan sát mọi người mang lại cảm giác rất dễ chịu”.
Ẩm thực đường phố tiếp tục là điểm nhấn với phở, bún chả, bánh mì… Bên cạnh đó, hệ thống quán cà phê và các cửa hàng nhỏ tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách.
Không chỉ ăn uống hay mua sắm, nhiều du khách còn dừng chân tại các không gian quanh hồ để xem biểu diễn đường phố, tham gia trò chơi dân gian hoặc giao lưu với người dân địa phương.
Quý I vừa qua, Hà Nội đón gần 9 triệu lượt khách, trong đó khoảng 2,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 30%. Doanh thu du lịch đạt gần 37.000 tỷ đồng.
Việc lọt Top 25 thành phố thú vị nhất thế giới góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam. Tuy vậy, sức hút của Hà Nội vẫn đến từ những điều rất đời thường - nơi mỗi góc phố, con ngõ đều mang lại trải nghiệm gần gũi và khó quên.
