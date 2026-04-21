Hệ sinh thái nào đang tạo dòng tiền thật trong bất động sản nghỉ dưỡng?

Khi nhiều tài sản không thể khai thác hiệu quả, câu hỏi đặt ra với nhà đầu tư không còn là "mua ở đâu", mà là "mô hình nào có thể vận hành và tạo ra dòng tiền bền vững".

Hệ sinh thái vận hành – "bộ lọc" mới của dòng tiền bất động sản nghỉ dưỡng

Sau giai đoạn thanh lọc, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển từ "định giá theo thanh khoản" sang "định giá theo khả năng tạo dòng tiền". Theo ghi nhận từ các báo cáo thị trường, khoảng 20% dòng tiền đang dịch chuyển về các khu đô thị vệ tinh nhờ lực đẩy hạ tầng, trong khi bất động sản nghỉ dưỡng vẫn duy trì khoảng 15% lượng tìm kiếm – cho thấy nhu cầu không giảm mà đang chọn lọc hơn.

Ở góc độ tâm lý thị trường, khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy sự phân hóa rõ rệt: khoảng 60% nhà đầu tư vẫn thận trọng trước biến động vĩ mô, trong khi 40% sẵn sàng xuống tiền khi có cơ hội phù hợp. Đáng chú ý, 64% người mua ưu tiên các sản phẩm có thể sử dụng ngay hoặc tạo dòng tiền ổn định, cao hơn đáng kể so với nhóm quan tâm đến giá (25%). Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ đầu cơ sang đầu tư giá trị.

Thực tế cũng cho thấy, nhiều dự án dù có thanh khoản tốt nhưng vẫn gặp khó trong khai thác do nguồn khách và hệ dịch vụ. Ngược lại, những mô hình hình thành được "kinh tế nội khu" – nơi khách không chỉ lưu trú mà còn chi tiêu – lại duy trì hiệu quả vận hành tốt hơn. Trong bối cảnh đó, hệ sinh thái vận hành trở thành "bộ lọc" quan trọng. Giá trị bất động sản không còn nằm ở khả năng bán, mà ở khả năng tạo dòng tiền.

Từ thanh khoản đến vận hành: Bài kiểm tra thực của bất động sản nghỉ dưỡng

Khác với nhiều dự án nghỉ dưỡng phụ thuộc vào mùa vụ, Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) với lợi thế sở hữu mỏ khoáng nóng tự nhiên với nhiệt độ 37 - 53°C, giàu khoáng chất có lợi cho xương khớp, tuần hoàn và da liễu - đang cho thấy những tín hiệu rõ nét của một hệ sinh thái vận hành ổn định, với lượng khách duy trì ở mức 35.000 – 40.000 lượt mỗi tháng. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường còn nhiều phân hóa, đồng thời là nền tảng trực tiếp cho khả năng khai thác và tạo dòng tiền.

Anh Nguyễn Quang Dũng (quê Thanh Thủy, Phú Thọ) cho biết, trước khi tổ hợp khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy đi vào hoạt động, anh theo nghề chụp ảnh, còn vợ là chị Trần Hồng Nhung làm văn phòng tại Hà Nội. Nhận thấy tiềm năng từ lượng khách đổ về khu nghỉ dưỡng ngày càng đông, hai vợ chồng quyết định về quê khởi nghiệp, kết hợp dịch vụ cho thuê trang phục và chụp ảnh trong khu nghỉ dưỡng. Nhờ lượng khách ổn định, mỗi người hiện có thu nhập khoảng 15 - 20 triệu đồng mỗi tháng, vào những ngày cao điểm mùa hè, thu nhập từ việc chụp ảnh có thể lên tới 3 - 4 triệu đồng/ngày. Mùa hè phục vụ giới trẻ và học sinh, mùa đông đón tiếp những người lớn tuổi về nghỉ dưỡng, còn dịp cuối tuần, cuối năm lại tấp nập với các đoàn cơ quan, doanh nghiệp tổ chức sự kiện.

Nguyễn Quang Dũng kiếm "bộn" tiền nhờ dịch vụ chụp ảnh và cho thuê đồ tại tổ hợp Lynntimes Thanh Thủy nhờ lượng khách đông.

Không chỉ các dịch vụ trải nghiệm, hoạt động kinh doanh ăn uống cũng ghi nhận sự sôi động rõ nét. Nhiều quán ăn, café và dịch vụ ẩm thực phục vụ ngay trong khu vực dự án duy trì lượng khách đều đặn, đặc biệt vào cuối tuần và các dịp cao điểm. Việc khách lưu trú kết hợp sử dụng dịch vụ ăn uống tại chỗ giúp gia tăng chi tiêu nội khu, tạo thêm một lớp doanh thu quan trọng bên cạnh lưu trú.

Ở góc độ đầu tư, 35.000 – 40.000 lượt khách/tháng không chỉ là con số về lượng, mà là chỉ báo về khả năng vận hành thực. Khi dòng khách đủ lớn và ổn định, bất động sản nghỉ dưỡng không còn phụ thuộc vào kỳ vọng thanh khoản, mà có thể chuyển sang trạng thái tạo dòng tiền bền vững trong dài hạn.

Chìa khóa tạo dòng tiền thụ động cho nhà đầu tư

Dòng khách duy trì ổn định cùng những tín hiệu tích cực từ thị trường đang tạo nền tảng để Tập đoàn Onsen Fuji tiếp tục phát triển các phân khu mới như Tokyu Retreat, Thera Home và Thera Healthcare Center tại lõi khoáng nóng Thanh Thủy. Đây không đơn thuần là mở rộng sản phẩm, mà là bước hoàn thiện hệ sinh thái vận hành – yếu tố cốt lõi quyết định khả năng tạo dòng tiền.

Trong bối cảnh nhiều bất động sản nghỉ dưỡng rơi vào trạng thái "ngủ ", chủ đầu tư lựa chọn cách tiếp cận thực tế hơn: xây dựng sẵn phương án vận hành ngay từ đầu. Nhà đầu tư có thể tham gia chương trình cho chủ đầu tư thuê lại tối thiểu 5 năm để tạo dòng thu ổn định, hoặc chủ động khai thác trên nền tảng lượng khách sẵn có của toàn khu. Đi kèm là các giá trị gia tăng như thẻ Onsen Fuji Priority miễn phí dịch vụ khoáng nóng và gói nghỉ dưỡng, giúp tăng trải nghiệm và khả năng khai thác thực tế.

Cụ thể, Thera Home mang lại mức thu nhập 16–60 triệu đồng/tháng, kèm chiết khấu 12% giá bán khi thanh toán nhanh. Phân khu biệt thự Tokyu Retreat đạt 70–115 triệu đồng/tháng/căn; khách tự khai thác được tặng gói nâng cấp bể bơi khoáng trị giá 650 triệu đồng hoặc trừ 500 triệu đồng vào giá bán, đồng thời miễn phí 5 năm quản lý. Trong khi đó, Thera Healthcare Center ghi nhận mức 20–45 triệu đồng/tháng/căn, kèm ưu đãi nội thất và chiết khấu tới 15% khi thanh toán sớm.

Đáng chú ý, với lượng khách duy trì ở mức 35.000 – 40.000 lượt mỗi tháng, cùng sự sôi động của các hoạt động dịch vụ nội khu, Lynntimes Thanh Thủy đang hình thành một nền tảng vận hành thực. Đây chính là yếu tố giúp bất động sản không chỉ dừng ở khả năng bán hàng, mà tiến tới tạo dòng tiền ổn định và bền vững theo thời gian.