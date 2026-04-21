Shophouse Artisan Park ghi điểm nhờ hội tụ nhiều lợi thế tiềm năng

Đáng chú ý, trong sự kiện, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tiếp thị Nhà Ở, CBRE Việt Nam đã gợi mở về tiềm năng sinh lợi kép của dòng nhà phố thương mại (shophouse) tại phía Bắc TP.HCM.

Khu Bắc TP.HCM: Cực tăng trưởng mới

Theo Báo cáo Thị trường quý I/2026 từ CBRE, Bình Dương tiếp tục duy trì GRDP trong nhóm dẫn đầu và được dự báo tăng gần 9% trong giai đoạn tới.

Ông Kiệt cho rằng, động lực này đến từ hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn với 30 khu công nghiệp, đồng thời đang chuyển đổi mạnh sang mô hình khu công nghiệp xanh và công nghệ cao. Dự kiến đến năm 2030, khu vực sẽ đón thêm hơn 300.000 chuyên gia và lao động chất lượng cao nước ngoài đến sinh sống, làm việc, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Theo chuyên gia, mô hình nhà phố thương mại đang phát huy lợi thế bởi nhiều cộng hưởng phát triển của Bình Dương.

Song song đó, Bình Dương đang phát triển mạnh về công nghiệp bán lẻ, sự hiện diện của các tập đoàn lớn như AEON Mall, Emart cùng nhiều thương hiệu trong nước đã và đang góp phần củng cố lực cầu về nhà ở tại khu vực.

Theo đó, ngay trong quý I/2026 - giai đoạn được xem là "mùa thấp điểm" của phân khúc nhà liền thổ với nguồn cung thấp, Bình Dương vẫn ghi nhận mức độ hấp thụ nguồn cung mới đạt 80%, minh chứng cho sức cầu bền vững và cao hơn đáng kể so với vùng lõi TP.HCM.

Hạ tầng metro tạo "đòn bẩy giá"

Nếu những nền tảng tăng trưởng từ kinh tế, lực cầu thấp tầng và nhu cầu tiêu dùng hiện đại đang mở ra dư địa cho nhà phố thương mại, thì metro và mô hình TOD (đô thị phát triển quanh giao thông công cộng) là đòn bẩy thúc đẩy biên độ tăng giá.

Cụ thể, tuyến metro Bình Dương - Suối Tiên được Nhà nước ưu tiên triển khai sớm, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Nhà ga Metro Suối Tiên sẽ là trạm trung chuyển, kết nối đến khu vực trung tâm Bình Dương (cũ). Ảnh: Anh Tú

"Khu vực Bình Dương còn được định hướng trở thành mô hình đô thị TOD kiểu mẫu, với WTC Gateway được xem như ga trung tâm của cụm metro và cụm TOD, đóng vai trò dẫn dắt lưu lượng di chuyển, thúc đẩy đô thị hóa và từng bước định hình chuẩn phát triển cho các đô thị hiện đại tại khu vực", ông Kiệt nhận định.

Chỉ trong quý I, giá nhà liền thổ tại Bình Dương đã ghi nhận mức tăng 33% ở thị trường sơ cấp và 26% ở thứ cấp, cho thấy quy luật ngày càng rõ nét: hạ tầng đi đến đâu, giá trị bất động sản tăng đến đó.

Nhà phố thương mại: Tài sản nhân giá trị

​​Từ góc nhìn đầu tư, đại diện CBRE nhấn mạnh, nhà phố thương mại đang bước vào giai đoạn được nhìn nhận như một "tài sản tài chính" đúng nghĩa.

Thực tế, mặt bằng giá hiện dao động 84 triệu đồng/m², trong khi nhà liền thổ cùng khu vực phổ biến ở mức 50-60 triệu đồng/m². Khoảng chênh lệch đã phản ánh giá trị khai thác thương mại vượt trội của shophouse với mức giá luôn cao hơn từ 30-50%.

Giá trị còn cộng hưởng mạnh mẽ khi shophouse nằm trong lõi metro và TOD, nơi lưu lượng cư dân, chuyên gia và khách thương mại được duy trì ổn định. Tầng trệt có thể vận hành linh hoạt cho bán lẻ, F&B hoặc showroom, trong khi các tầng trên mở rộng công năng thành văn phòng, studio hoặc chuỗi dịch vụ, tạo ra nhiều lớp nguồn thu trên cùng một tài sản.

Đặc biệt, những sản phẩm nằm trong bán kính đi bộ dưới 500m từ ga metro luôn sở hữu lợi thế lớn để hình thành các tuyến phố thương mại hiện đại, tương đồng với mô hình tại Tokyo, Bangkok hay Bắc Kinh.

Artisan Park - Hội tụ đa điểm tiềm năng

Tọa lạc ngay trung tâm phường Bình Dương, Artisan Park sở hữu lợi thế đặc quyền khi chỉ cách ga S1 của tuyến metro số 1 Bình Dương - Suối Tiên chưa tới 300m, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái hành chính - thương mại - công nghệ mới xung quanh. Những kết nối đang đưa dự án vào đúng "bán kính vàng" để phát triển mô hình phố thương mại khai thác lưu lượng cư dân, chuyên gia và khách dịch vụ.

Giới đầu tư đánh giá cao về khả năng sinh lợi kép và chính sách thanh toán linh hoạt với tổng ưu đãi lên đến 14% của dự án.

Theo đánh giá từ đại diện CBRE, Artisan Park hội tụ nhiều tiềm năng: vị thế "Quận phía Bắc" của siêu đô thị, tâm điểm hệ sinh thái TOD, phục vụ cộng đồng chuyên gia quốc tế, tính khan hiếm của quỹ đất lõi và pháp lý hoàn chỉnh từ năng lực triển khai của Gamuda Land.

Ở một chu kỳ tâm lý đầu tư ngày càng ưu tiên sự an toàn và giá trị khai thác thực trước những biến động thị trường, Artisan Park nổi lên như một dự án đón dòng vốn dài hạn trong giai đoạn mới, vừa có khả năng tăng giá vừa tạo dòng tiền linh hoạt trong lõi tăng trưởng mới của phía Bắc TP.HCM.