Thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội dịch chuyển, xuất hiện cực tăng trưởng mới

Thị trường bán lẻ Hà Nội đón sóng tăng trưởng

Thời gian qua, thị trường bán lẻ Hà Nội đón nhận nhiều thông tin tích cực. Báo cáo của Cục Thống kê Thành phố cho thấy trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 171,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 112,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 65,8% tổng mức và tăng 15,8%.

Theo các chuyên gia, tiêu dùng nội địa và niềm tin của người tiêu dùng phục hồi tạo nên nguồn cầu bền vững cho thị trường, thúc đẩy phân khúc bán lẻ tiếp tục bứt phá trong thời gian tới. Cùng đó, Hà Nội đang trở thành thị trường tiềm năng với các thương hiệu quốc tế không chỉ nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực, mà còn từ dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng.

Báo cáo của Savills Việt Nam Quý 1/2026 cho thấy tổng nguồn cung bán lẻ hiện đại tại Thủ đô đạt khoảng 1,7 triệu m2, trong đó các trung tâm thương mại vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ lệ lấp đầy toàn thị trường đạt 89%. Trong đó, các khu vực giáp nội đô đang dần trở thành điểm đến quan trọng với mật độ dự án ngày càng lớn, góp phần thay đổi rõ nét cấu trúc thị trường bán lẻ của thành phố.

Đơn vị nghiên cứu Avison Young nhìn nhận thị trường bán lẻ Hà Nội có xu hướng phát triển theo chiều sâu, tập trung vào chất lượng vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng thay vì mở rộng nguồn cung nhanh. Sức hút của thị trường này đã thúc đẩy chiến lược mở rộng ra phía Bắc của nhiều thương hiệu lớn.

Trong làn sóng mở rộng ra thị trường phía Bắc, chiến lược lựa chọn địa điểm của các nhà bán lẻ cũng đang thay đổi. Các đơn vị nghiên cứu nhận định nếu trước đây vị trí trung tâm là ưu tiên hàng đầu nhờ lưu lượng khách sẵn có, hiện nhiều thương hiệu bắt đầu hướng tới các khu đô thị với quy hoạch đồng bộ và dư địa tăng trưởng dài hạn. Đặc biệt khu vực sở hữu lợi thế về vị trí, quy hoạch và hệ sinh thái tiện ích đang dần hoàn chỉnh như Starlake Tây Hồ Tây được nhiều ông lớn bán lẻ lựa chọn, tạo động lực tăng trưởng cho các dự án thương mại cao cấp.

Các thương hiệu quốc tế tìm kiếm cực tăng trưởng mới

Làn sóng "Bắc tiến" được phản ánh qua chiến lược mở rộng của một số thương hiệu bán lẻ quốc tế, nổi bật là tập đoàn bán lẻ cao cấp Nhật Bản Takashimaya đang hiện thực hóa kế hoạch mở rộng ra thị trường Hà Nội.

Sau khi tạo dấu ấn tại TP. Hồ Chí Minh với dự án Saigon Centre, Takashimaya được ghi nhận sẽ mở rộng tại Hà Nội với địa điểm dự kiến tại Westlake Square Hanoi – tòa tháp thương mại hạng A tại khu vực Tây Hồ Tây. Chiến lược này được thúc đẩy bởi Toshin Development, nhà phát triển bất động sản thuộc tập đoàn Takashimaya. Dự án thể hiện tầm nhìn của Toshin Development về tiềm năng phát triển dự án thương mại trong khu vực hội tụ đầy đủ ưu thế về vị trí, quy hoạch và hệ sinh thái đô thị như Starlake.

Sức hút của Westlake Square Hanoi đến từ toạ độ vàng trong khu vực Tây Hồ Tây – trung tâm hành chính, công nghệ, thương mại dịch vụ tương lai của Hà Nội. Khu vực đang ghi nhận đà phát triển nhanh chóng của các tòa văn phòng, khách sạn, trung tâm R&D cùng các dự án nhà ở cao cấp dành. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông, cảnh quan và công viên tại đây đang tiếp tục được hoàn thiện, góp phần thu hút thêm cư dân, khách du lịch, nhóm lao động trình độ cao đổ về, tạo nên tệp khách hàng đa dạng cho các hoạt động bán lẻ trong thời gian tới.

Westlake Square Hanoi sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực Tây Hồ Tây - tâm điểm mới nhiều tiềm năng của thị trường bán lẻ Hà Nội. Ảnh: Toshin Development

Giai đoạn I của Westlake Square Hanoi gồm tòa tháp cao 10 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 43.000 m2, dự kiến vận hành từ Quý 3/2027. Đây sẽ nơi đặt Takashimaya Department Store đầu tiên tại Thủ đô, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu bán lẻ danh tiếng đến từ Nhật Bản.

Bà Mai Võ, Giám đốc Dịch vụ Bán lẻ, CBRE Việt Nam cho biết: "Khu vực Starlake Tây Hồ Tây đang chuyển mình mạnh mẽ với sự hình thành của một điểm đến bán lẻ mới dành cho giới trẻ, nơi hội tụ các xu hướng phong cách sống cao cấp (premium lifestyle) và các trung tâm thương mại thế hệ mới (next-gen retail). Thời gian tới, sự ra mắt của dự án Westlake Square Hanoi do Toshin Development phát triển cùng sự hiện diện của Takashimaya hứa hẹn sẽ trở thành điểm bùng nổ, đưa Tây Hồ Tây vươn lên thành tâm điểm bán lẻ mới của thủ đô.

"Westlake Square Hanoi ra mắt thị trường sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển dịch rộng hơn của thị trường bán lẻ cao cấp tại Hà Nội, phù hợp nhu cầu tăng trưởng đô thị dài hạn và tiêu dùng ngày càng thay đổi", đại diện Toshin Development chia sẻ.

Thiết kế không gian ưu tiên yếu tố xanh, đa trải nghiệm tại Westlake Square Hanoi. Ảnh: Toshin Development

Với loạt động lực thúc đẩy trong dài hạn, thị trường bán lẻ cao cấp tại Hà Nội không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn đang tái định hình về mặt không gian phát triển, với các cực mới dần hình thành bên ngoài khu vực trung tâm truyền thống.

Dẫn đầu xu hướng dịch chuyển đó chính là Westlake Square Hanoi - dự án mang Takashimaya Department Store đầu tiên tới Thủ đô. Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, dự án này không chỉ bổ sung nguồn cung bán lẻ cao cấp cho thị trường mà góp phần định hình một chuẩn mực bán lẻ - thương mại mới cho khu vực Starlake Tây Hồ Tây nói riêng và thị trường Hà Nội nói chung.