SJ Group (SJS) lãi 453 tỷ đồng: Sẵn sàng kế hoạch tăng vốn, đẩy nhanh tiến độ Vista Nam An Khánh

Lãi trước thuế đạt 453 tỷ đồng, sẵn sàng phương án chia cổ tức 10%

Việc bộ ba luật (Đất đai, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở) đi vào thực tiễn đòi hỏi các doanh nghiệp địa ốc phải dịch chuyển mô hình tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính. Dù đối mặt với áp lực chung, báo cáo tài chính năm 2025 của SJ Group ghi nhận doanh thu hợp nhất 753 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 453 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng.

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thể hiện qua tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt mức 48,2% - thuộc nhóm cao trong ngành. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản giảm về mức 56,28%, duy trì cấu trúc tài chính an toàn. Việc tối ưu biên lợi nhuận song song với giảm nợ vay cho thấy định hướng không chạy đua doanh thu mà tập trung củng cố chất lượng tài sản.

Báo cáo tài chính năm 2025 của SJ Group được Ernst & Young kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần. Tính đến cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế (hợp nhất) đạt hơn 365,3 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Hội đồng quản trị trình cổ đông phương án chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

SJ Group xếp hạng 167 trên 500 Doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - PROFIT500 2025

Đẩy nhanh thi công, nâng cấp hạ tầng các dự án trọng điểm: Nam An Khánh, Văn La

Tận dụng chính sách tháo gỡ pháp lý, SJ Group đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại dự án Nam An Khánh (Vista Nam An Khánh), năm 2025 công ty hoàn thành chỉnh trang 41 căn thuộc phân khu Vista Palma, đồng thời đang thi công hơn 200 biệt thự, liền kề thuộc Vista Serena và Vista Garden. Hệ thống hạ tầng giao thông, bao gồm đường nội khu, vỉa hè và mạng lưới chiếu sáng tại các Tuyến I, A1B cùng khu Vista Garden (GĐ1) hoàn thiện đồng bộ.

Hoạt động thi công tại các phân khu thấp tầng thuộc dự án trọng điểm Vista Nam An Khánh liên tục được đẩy nhanh

Cảnh quan khu đô thị được nâng cấp với hệ thống pano bảng biển, tuyến dạo bộ Ecopath và hơn 9.200 cây xanh được trồng mới. Doanh nghiệp cũng tiến hành mở rộng tuyến đường A2 (An Thịnh) dọc kênh Đan Hoài lên 36m và quy hoạch tuyến đường LK8 thành đại lộ cây xanh rộng 50m. Cùng thời điểm, SJ Group chính thức vận hành Trung tâm hội nghị VICC và hoàn tất bàn giao hệ thống điện cho EVN.

Diện mạo Nam An Khánh thay đổi sau khi được nâng cấp hạ tầng đồng bộ và trồng mới hàng chục nghìn cây xanh

Nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, SJ Group đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới SOM để rà soát, điều chỉnh quy hoạch 1/500 và lên ý tưởng kiến trúc cụm công trình cao tầng HH5, CT3, CT4 tại trung tâm dự án.

Năm 2026 doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thiện phân khu Vista Serena và Vista Garden, đồng thời xây dựng phân khu La Vista. Công ty tiếp tục lộ trình phủ xanh với 10.000 cây xanh trồng mới và tự chủ hệ thống vườn ươm tại khu Nam An Khánh mở rộng. Các tiện ích như bãi đỗ xe, tổ hợp thể thao CX100 cùng chuỗi F&B, cửa hàng tiện lợi sẽ sớm đi vào vận hành.

Tại dự án Văn La, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500, dự án cũng hoàn tất hạ ngầm đường điện 110KV. Với dự án Tiến Xuân, việc hợp tác cùng đối tác quốc tế Perkins Eastman tiếp tục củng cố định hướng phát triển đô thị thông minh.

SJ Group ký kết hợp tác cùng đơn vị tư vấn quốc tế Perkins Eastman (Hoa Kỳ) triển khai lập quy hoạch dự án đô thị thông minh Tiến Xuân

Các dự án Ngọc Vừng, Hòa Hải (Đà Nẵng) hay Thịnh Lang (Hòa Bình) đã hoàn tất thủ tục pháp lý quan trọng, tạo lập quỹ đất sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Mảng cho thuê thương mại tại khu Mỹ Đình - Mễ Trì tiếp tục mang lại nguồn thu đều đặn.

Sẵn sàng phương án tăng vốn tại ĐHĐCĐ 2026

Ngày 23/04/2026 tới đây, SJ Group sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự kiến thông qua nhiều nội dung chiến lược: kế hoạch kinh doanh 2026, phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và định hướng mở rộng ngành nghề.

Nhằm chuẩn bị nguồn lực tối ưu cho các dự án trọng điểm, SJ Group đặt mục tiêu nâng cao năng lực vốn thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ từ mức gần 2.975 tỷ đồng lên hơn 5.272 tỷ đồng. Đây là bước đi then chốt để SJ Group hiện thực hóa các dự án quy mô lớn, tạo đà bứt phá cho giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông được đẩy mạnh đầu tư quy mô lớn cùng sự hoàn thiện của hành lang pháp lý, thị trường bất động sản được kỳ vọng bước sang chu kỳ phát triển bền vững hơn. Giới phân tích đánh giá, với nền tảng tài chính an toàn, quỹ đất thông suốt pháp lý và chiến lược phát triển thận trọng, 2026 sẽ là năm bản lề để SJ Group tận dụng cơ hội phục hồi, tạo sức bật mới trong hoạt động kinh doanh.