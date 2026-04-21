Lễ giới thiệu Block B - Bcons NewSky sức hút của phân khúc căn hộ vừa túi tiền

Sức hút của phân khúc căn hộ vừa túi tiền tiếp tục được khẳng định

Theo ghi nhận tại sự kiện, phần lớn khách tham dự là các gia đình trẻ, người đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM – Bình Dương cùng nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản có giá trị sử dụng thực và khả năng tích lũy dài hạn.

Việc ghi nhận hàng trăm khách hàng tham dự ngay trong lễ giới thiệu cho thấy phân khúc căn hộ vừa túi tiền, phục vụ nhu cầu ở thực vẫn đang là một trong những phân khúc có thanh khoản tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Theo Nghiên cứu thị trường BĐS VN trong quý IV/2025 của Avison Young, trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc, nhu cầu mua nhà đang tập trung rõ hơn vào các dự án có mức giá phù hợp với khả năng chi trả thực tế, pháp lý minh bạch và tiến độ phát triển rõ ràng. Đây cũng là nhóm sản phẩm duy trì tỷ lệ hấp thụ tích cực trong giai đoạn gần đây.

Giá tại khu vực trung tâm neo cao thúc đẩy làn sóng dịch chuyển nhu cầu sang các khu vực giáp TP.HCM

Một trong những nguyên nhân thúc đẩy nhu cầu với các dự án như Bcons NewSky đến từ việc giá căn hộ tại khu vực trung tâm TP.HCM tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi quỹ đất phát triển ngày càng hạn chế.

Theo thông tin từ Cushman & Wakefield Việt Nam năm 2026, mặt bằng giá căn hộ tại khu trung tâm TP.HCM hiện đang cao hơn đáng kể so với các đô thị vệ tinh và khu vực giáp ranh, thúc đẩy xu hướng dịch chuyển nhu cầu nhà ở ra các khu vực có khả năng kết nối tốt nhưng giá còn "dễ tiếp cận" hơn. Trong đó, Bình Dương tiếp tục là thị trường vệ tinh dẫn đầu về nguồn cung và sức hấp thụ khu vực phía Nam.

Block B - Bcons NewSky hút khách nhờ đánh trúng nhu cầu thị trường

Theo đại diện đơn vị phân phối, Block B ghi nhận lượng quan tâm lớn nhờ sở hữu các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu phổ biến hiện nay như căn hộ 2 phòng ngủ – 2 nhà vệ sinh diện tích khoảng 55m², tổng giá dự kiến từ 2,8 tỷ đồng.

Căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh diện tích ~55 m², được thiết kế tối ưu công năng và có tổng giá dự kiến từ 2,8 tỷ đồng. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Bên cạnh yếu tố tài chính, dự án còn sở hữu lợi thế nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13 – trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM và khu Đông Bắc, đồng thời chỉ cách ga Metro số 2 theo quy hoạch khoảng 100m.

Trong tổng thể dự án, Block B còn được quy hoạch gần khu tiện ích nội khu với hồ bơi, công viên, khu thể thao và các không gian sinh hoạt cộng đồng – yếu tố được nhiều khách hàng ở thực đặc biệt quan tâm.

Hiện dự án đang triển khai các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký tư vấn sớm như trải nghiệm miễn phí căn hộ BCONS trong vòng 6 tháng, tặng 2,5 chỉ vàng cho khách hàng đăng ký thành công, đồng thời Bcons NewSky cam kết thuê lại trong 1 năm đối với căn hộ 3 phòng ngủ (Block A).

Dự án nằm gần các trục giao thông chính như Quốc lộ 13 và các tuyến hạ tầng liên vùng, giúp kết nối thuận tiện giữa trung tâm và khu Đông Bắc TP.HCM . Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Bước khởi đầu tích cực cho giai đoạn phân phối Block B

Giới quan sát đánh giá, kết quả ghi nhận tại lễ giới thiệu Block B là tín hiệu cho thấy thị trường vẫn đang hấp thụ tốt các sản phẩm phù hợp nhu cầu thực, đặc biệt tại những khu vực giáp TP.HCM có hạ tầng phát triển và mặt bằng giá còn cạnh tranh.

Sau sự kiện, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu sản phẩm và chương trình mới dành cho khách hàng quan tâm Block B trong giai đoạn tiếp theo.