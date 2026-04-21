Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt dự án vi phạm về quy hoạch xây dựng, sử dụng đất tại Hà Nội

9/23 dự án thiếu sót, vi phạm về quy hoạch xây dựng, sử dụng đất

Chiều 20/4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký Thông báo số: 1105/TB-TTCP Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo kết luận thanh tra, qua thanh tra một số nội dung tại 23 dự án khu đô thị, nhà ở cho thấy còn một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm. Các dự án bao gồm: Dự án Tháp D2 Cầu Giấy; Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza; Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng tại số 01 Giáp Nhị; Dự án nhà ở cao tầng E2 - Chelsea Residences; Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp; Dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng; Dự án Tổ hợp TMDV và căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng tại phường La Khê và Dương Nội, quận Hà Đông; Khu nhà ở Phú Mỹ; Dự án Khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh…

Theo Thanh tra Chính phủ, có 9/23 dự án thiếu sót, vi phạm về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất như: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo căn cứ, điều kiện.

Thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa có trong kế hoạch phát triển nhà ở; cấp giấy phép quy hoạch chưa phù hợp với quy hoạch phân khu; chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc không phù hợp với quy hoạch, xác định diện tích sàn công cộng chưa đảm bảo diện tích tối thiểu; giao đất thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sau đó mới điều chỉnh, cập nhật bổ sung.

UBND TP Hà Nội lựa chọn chủ đầu tư đối với 2 dự án (Dự án Khu hỗn hợp 120 Định Công và Dự án Khu hỗn hợp nhà ở thương mại và văn phòng số 83 Hào Nam) theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2014 chưa phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 (thuộc trường hợp phải đầu thầu dự án có sử dụng đất).

Ngoài ra, 9/23 dự án trên còn có thiếu sót, vi phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định chủ trương đầu tư không đúng thẩm quyền.

Có 8/23 dự án thiếu sót, vi phạm trong việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa ký hợp đồng thuê đất, phê duyệt đơn giá thuê đất, chưa ký phụ lục hợp đồng để xác định lại đơn giá thuê đất sau thời gian chu kỳ ổn định đơn giá.

Các dự án này cũng xác định cơ cấu đất sử dụng chưa chính xác, sai lệch diện tích trong quyết định giao đất với quy hoạch chi tiết, giấy chứng nhận đầu tư, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chủ đầu tư và hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng; bàn giao mốc giới trên thực địa khi dự án đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng...

Chuyển hồ sơ dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) sang cơ quan điều tra

Cơ quan thanh tra đã kết luận các nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City), trên địa bàn TP Hà Nội. Dự án Usilk City được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định.

Chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu... thu về tổng số tiền 8.456 tỉ đồng nhưng đã sử dụng 5.302 tỉ đồng cho các dự án khác, mục đích khác. Cơ quan thanh tra cho biết việc làm nêu trên dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được trên 750 căn hộ cho các khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai.

Cơ quan thanh tra còn phát hiện dự án này cùng một số dự án khác có hàng loạt vi phạm khác như: chưa ký hợp đồng thuê đất, phê duyệt đơn giá thuê đất; chưa ký phụ lục hợp đồng để xác định lại đơn giá thuê đất sau thời gian chu kỳ ổn định đơn giá; xác định cơ cấu đất sử dụng chưa chính xác…

Dự án còn sử dụng không đúng công năng của một số hạng mục công trình, bàn giao và cho người dân ở tại các căn hộ khi công trình, dự án nhà ở chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Vi phạm trong việc cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng như cấp giấy phép xây dựng chưa đảm bảo theo quy hoạch; chủ đầu tư thi công xây dựng nhưng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng quy hoạch (trường hợp miễn giấy phép xây dựng), thi công tăng số lượng căn hộ tại dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền, phê duyệt điều chỉnh thiết kế.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ dự án này đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hà Nội tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã nêu tại Kết luận thanh tra này để xử lý theo đúng quy định...