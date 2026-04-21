Tỉnh duy nhất Việt Nam sở hữu di sản kép đón "ông lớn" 5 sao, ngay sau khi lập kỷ lục doanh thu 10.000 tỷ

Nằm ở vị trí chiến lược cách Hà Nội chỉ khoảng 90 phút di chuyển, Ninh Bình hiện là địa phương duy nhất tại Việt Nam sở hữu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (Di sản kép) được UNESCO công nhận. Với định hướng trở thành "Đô thị di sản thiên niên kỷ" và thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Ninh Bình đang chứng minh sức hút bằng những con số thực tế đầy ấn tượng.

Theo báo cáo mới nhất từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, chỉ trong quý I/2026, ngành du lịch địa phương đã ghi nhận bước tăng trưởng bùng nổ khi tổng lượt khách đạt gần 9,9 triệu lượt , tiến gần tới một nửa mục tiêu đón 20 triệu khách của cả năm. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đã vượt mốc 1 triệu lượt , cho thấy sự quay trở lại mạnh mẽ của dòng khách chi tiêu cao và sự dịch chuyển tích cực trong cơ cấu khách du lịch. Nhờ đó, doanh thu du lịch toàn tỉnh đã cán mốc 10.053 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng đầu năm, một con số đầy khả quan khi so với tổng doanh thu hơn 21.000 tỷ đồng của cả năm 2025.

Đặc biệt, số ngày khách lưu trú đạt trên 4,84 triệu ngày (năm 2025), cho thấy Ninh Bình đang thành công trong việc giữ chân du khách lâu hơn thay vì chỉ là điểm dừng chân trong ngày.

Chỉ cách Pullman Ninh Binh 15 phút di chuyển, quần thể danh thắng Tràng An và Tam Cốc thường được gọi là "Vịnh Hạ Long trên cạn" với những dãy núi đá vôi hùng vĩ.

Trong dòng chảy phát triển đó, việc các thương hiệu quản lý khách sạn danh tiếng thế giới bắt đầu "cắm cờ" tại đây là một tín hiệu đặc biệt quan trọng. Trong đó, sự kiện Pullman Ninh Bình khai trương hôm nay 20/4 được đánh giá là đúng thời điểm du lịch địa phương đang trên đà thăng hoa và trở thành mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái lưu trú cao cấp của tỉnh. Dự án này không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ lưu trú mà còn đóng vai trò là "cú hích" để Ninh Bình đón đầu phân khúc du lịch MICE (hội thảo, sự kiện) tầm cỡ châu lục.

Với quy mô 283 phòng và suite hiện đại, đây là tòa nhà cao nhất thành phố Ninh Bình, sở hữu tầm nhìn bao quát toàn cảnh quần thể Tràng An và Tam Cốc. Điểm nhấn chiến lược của dự án nằm ở hạ tầng sự kiện MICE (du lịch hội nghị) với tổng không gian hội nghị linh hoạt lên đến 1.700m2 , trong đó Grand Ninh Binh Ballroom rộng 1.300 m2 đủ sức đáp ứng các sự kiện lớn.

Từ không gian ẩm thực FoodConneXion kết hợp tinh hoa quốc tế với đặc sản địa phương, đến Bublx – Champagne Bar cao nhất Ninh Bình tọa lạc trên tầng thượng, tất cả đều được thiết kế để kết nối cộng đồng và tôn vinh văn hóa bản địa.

Những thương hiệu toàn cầu đang tạo cú hích cho du lịch Ninh Bình.

Ông Garth Simmons, Giám đốc vận hành khối Premium, Midscale & Economy của Accor tại châu Á, nhận định rằng việc đưa thương hiệu Pullman tới Ninh Bình khẳng định định hướng chiến lược trong việc thiết lập những giá trị mới tại các địa điểm nằm ngoài cửa ngõ du lịch quen thuộc. Đồng quan điểm, ông David Stanley DE BRITO, Tổng Quản lý Pullman Ninh Bình, nhấn mạnh sự hiện diện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm hình ảnh địa phương trên bản đồ du lịch quốc tế, góp phần đưa Ninh Bình trở thành một điểm đến hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà của cả khu vực.

Cú hích cho các "vùng đất di sản"

Nhìn rộng hơn, sự gia tăng của các cơ sở lưu trú 5 sao quốc tế đang tạo ra "cú hích" kép cho kinh tế địa phương, các vùng di sản. Theo các chuyên gia kinh tế, dòng khách lưu trú tại các thương hiệu quốc tế thường có mức chi tiêu cao, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú trung bình từ 1,2 ngày lên mức 2,5 ngày.

Điều này trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của kinh tế ban đêm và các dịch vụ bổ trợ như vận tải, làng nghề truyền thống và ẩm thực cao cấp. Việc hiện thực hóa các tiêu chuẩn dịch vụ khắt khe không chỉ giúp Ninh Bình giữ chân dòng khách tinh hoa mà còn là bước đi chiến lược để địa phương gia tăng giá trị thặng dư trên mỗi lượt khách, biến di sản thành nguồn lực kinh tế bền vững trong hành trình trở thành một đô thị di sản thịnh vượng trên bản đồ toàn cầu.