Sân bay trên mặt nước đầu tiên của Việt Nam sẽ được xây ở đâu? Gần nhiều điểm nổi tiếng

Thu Phương | 21-04-2026 - 06:58 AM | Bất động sản

Đây là thông tin đang được nhiều người quan tâm về "sân bay trên mặt nước đầu tiên" của Việt Nam.

Nhiều dự án sân bay được nhắc đến không chỉ vì quy mô hay thiết kế, mà còn bởi vị trí của chúng trên bản đồ du lịch. Sau đây là một ví dụ như vậy: một cảng hàng không được đề xuất trên vùng mặt nước ven bờ, lại nằm gần loạt điểm đến quen tên của du khách.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng được Báo Chính phủ đăng tải, dự án được đề xuất là Cảng hàng không Vân Phong, dự kiến đặt tại xã Vạn Thắng, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, trong phạm vi Khu kinh tế Vân Phong. Điểm khiến dự án này trở nên đặc biệt là khu vực quy hoạch được xác định nằm hoàn toàn trên vùng mặt nước ven bờ, vì vậy nếu được đưa vào quy hoạch và triển khai trong tương lai, đây có thể trở thành sân bay trên mặt nước đầu tiên của Việt Nam.

Việt Nam sẽ có Cảng Hàng không trên nước đầu tiên (Ảnh mô phỏng bởi AI)

Theo cổng xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hòa, dự án Cảng hàng không Vân Phong có diện tích giai đoạn hoàn thiện khoảng 497,1 ha, vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.200 tỷ đồng. Sân bay được đề xuất theo tiêu chuẩn cấp 4E, công suất quy hoạch dự kiến khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Hiện tại, dự án mới ở bước nghiên cứu, bổ sung quy hoạch, chưa chốt thời gian triển khai chính thức. Báo Chính phủ cho biết thêm, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để nghiên cứu bổ sung Vân Phong.

Sơ đồ quy hoạch của khu vực dự án Cảng hàng không Vân Phong (Ảnh TT Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa)

Sân bay trên mặt nước giữa vùng biển nhiều tiềm năng du lịch

Với các du khách, khu vực Vạn Ninh - Vân Phong vốn không còn xa lạ. Đây là vùng biển phía bắc Khánh Hòa có cảnh quan đẹp, không gian thoáng, lại sở hữu nhiều tọa độ đã quen với khách thích khám phá biển đảo.

Cụ thể, du khách có thể thuận tiện kết nối khu vực này với nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Cái tên cái tên được nhắc nhiều nhất có lẽ là Điệp Sơn. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đây là cụm đảo nhỏ thuộc vịnh Vân Phong, nổi bật với “con đường xuyên biển” nối các đảo, từ lâu đã trở thành hình ảnh nhận diện của khu vực này. Có thể nói, Điệp Sơn là kiểu điểm đến dễ gợi hứng thú vì vừa lạ mắt, vừa phù hợp cho các chuyến đi ngắn theo hướng ngắm biển, chụp ảnh và trải nghiệm cảm giác bước đi giữa làn nước nông.

Xa hơn một chút là Mũi Đôi - Hòn Đầu, gắn với hành trình qua Đầm Môn trên bán đảo Hòn Gốm. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mô tả Mũi Đôi nằm ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, có cảnh quan đá và biển đặc sắc, đồng thời được biết đến như điểm đón ánh bình minh sớm trên dải đất hình chữ S. Đây là tọa độ hợp với nhóm du khách thích khám phá, trekking nhẹ và tìm cảm giác chạm tới một trong những điểm cực nổi tiếng của Việt Nam.

Song song đó còn có Đại Lãnh, phù hợp với nhóm khách thích nghỉ ngơi, tắm biển và tìm một nơi dễ tiếp cận hơn. Cở sở dữ liệu điểm đến của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng giới thiệu nơi đây nằm kề ranh giới Phú Yên - Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng 80 km về phía bắc và được xem là khu du lịch có cảnh quan rất đẹp. So với Điệp Sơn hay Mũi Đôi, Đại Lãnh mang đến cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp hơn với du khách gia đình hoặc những người muốn tìm một bãi biển yên để nghỉ ngắn ngày.

Tóm lại, dù sân bay Vân Phong mới dừng ở bước nghiên cứu bổ sung quy hoạch, chỉ riêng việc địa điểm này được nhắc tên cũng đủ gợi mở thêm một hành trình đáng chờ đợi ở phía bắc Khánh Hòa. Bởi quanh khu vực dự kiến ấy không chỉ có câu chuyện hạ tầng, mà còn là biển xanh, đảo đẹp và nhiều điểm đến đủ sức níu chân du khách trên mỗi chuyến đi.

