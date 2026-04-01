CEO Bách Hóa Xanh: Sẽ cân nhắc bán sỉ cho trường học, nhà hàng, doanh nghiệp

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Phạm Văn Trọng, CEO Bách Hóa Xanh – công ty còn của Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) thẳng thẳn thừa nhận mức tăng trưởng kế hoạch 20% của chuỗi siêu thị có phần hơi thận trọng.

Tuy nhiên, ông Trọng cũng cho biết, Bách Hóa Xanh vừa bước qua giai đoạn thứ 2 là biến từ việc thua lỗ lớn thành có lời, do đó chuỗi siêu thị cần có những đi chắc chắn nhằm đảm bảo đà tăng trưởng bền vững.

Trong cơ cấu doanh thu chung của MWG năm nay, Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận. Đáng chú ý, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng Bách Hóa Xanh sẽ phấn đấu tối thiểu là 1.200 tỷ đồng lợi nhuận. Đối với các cửa hàng cũ, công ty kỳ vọng tăng trưởng khoảng 5 tới 10%.

Theo CEO Bách Hóa Xanh, thị trường miền bắc khá lớn và tiềm năng. Kết quả kinh doanh các cửa hàng miền bắc khá khả quan, doanh thu trung bình cửa hàng đạt kỳ vọng giai đoạn 1. Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục kế hoạch như dự kiến ở miền bắc. Bách Hóa Xanh ở rộng ở các tỉnh lân cận trước để tận dụng nguồn cung cấp, logistic. Đó là lý do không đi trực diện vào Hà Nội.

Theo cập nhật trên website, Bách Hóa Xanh đã có cửa hàng tại Hà Nội. Từ đầu năm 2026 đến nay, chuỗi đã có thêm 348 cửa hàng, bình quân mỗi ngày mở mới khoảng 3 cửa hàng. Động thái cho thấy quyết tâm của ban lãnh đạo trong việc thực hiện mục tiêu mở mới 1.000 cửa hàng trong năm 2026.

Trả lời cổ đông về việc có kế hoạch bán sỉ cho các trường học, nhà hàng, doanh nghiệp hay không, CEO Bách Hóa Xanh cho biết trước đây chỉ tập trung vào bán lẻ. “Tuy nhiên, gần đây nhiều đơn vị chú tâm hơn đến nguồn đầu vào để chế biến bán cho người tiêu dùng. Vì thế, Bách Hóa Xanh đang cân nhắc đến hướng đi này”, ông Trọng chia sẻ.

Về chiến lược tổng thể, CEO Bách Hóa Xanh cho biết, với quy mô thị trường khoảng 60 tỷ USD, chuỗi siêu thị sẽ dồn toàn lực tại Việt Nam và chưa mơ mộng đến Indonesia. "Chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thông qua mở rộng cửa hàng, Bách Hóa Xanh hướng tới mục tiêu IPO vào năm 2028", ông Phạm Văn Trọng -Tổng giám đốc chuỗi Bách Hoá Xanh cho biết.

Trong chiến lược phát triển của Bách Hóa Xanh, năm 2026 được xác định là cột mốc sống còn để chuẩn bị cho lộ trình IPO và niêm yết độc lập trong vòng 3 năm tới. Để đủ điều kiện niêm yết, Bách Hóa Xanh buộc phải duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ nhằm bù đắp hết khoản lỗ lũy kế trong quá khứ.

Ban lãnh đạo MWG xác định việc tách bạch và niêm yết độc lập không chỉ giúp huy động vốn mà còn giúp đội ngũ nhân sự của chuỗi được ghi nhận xứng đáng, tạo động lực để hướng tới tầm nhìn doanh thu 10 tỷ USD trong tương lai xa hơn.