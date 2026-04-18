Sau khi đổi chủ, một hãng bay Việt Nam sắp sửa đổi cả tên thương hiệu

Theo Dy Khoa | 18-04-2026 - 19:15 PM | Thị trường chứng khoán

Sau khi đổi chủ, một hãng bay Việt Nam sắp sửa đổi cả tên thương hiệu

Việc này sẽ giúp hãng cải thiện dịch vụ.

Mới đây, trong thông cáo về việc đón tàu bay mới, phía Vietravel Airlines cho biết “đang trong quá trình hoàn tất thay đổi nhận diện và công bố tên thương hiệu mới. Việc đổi tên và xây dựng hệ thống nhận diện mới được xem là bước đi nhằm đánh dấu giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng, hướng tới xây dựng một thương hiệu hàng không có định vị rõ ràng hơn trên thị trường”.

Vietravel Airlines hiện nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn T&T Group trong quá trình tái cấu trúc và củng cố hoạt động. Sự tham gia đồng hành của cổ đông chiến lược giúp hãng có thêm nguồn lực để tăng cường năng lực vận hành, từng bước mở rộng quy mô khai thác và nâng cao tính ổn định trong hoạt động bay.

Trước đó, hãng này là thành viên của công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam - Vietravel.﻿

Hồi giữa tuần này, Vietravel Airlines đã đưa về Việt Nam thêm một tàu bay mới, mang số hiệu đăng ký VN - A138. Đây là tàu bay đầu tiên nằm trong kế hoạch bổ sung thêm 9 tàu trong 6 tháng tới của hãng. Theo thông cáo của hãng, việc tiếp tục đưa vào khai thác các tàu bay Airbus A321 trong năm 2026 sẽ giúp Vietravel Airlines gia tăng tính chủ động trong vận hành, tối ưu hóa lịch bay và từng bước nâng cao hiệu quả khai thác, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tăng trưởng của thị trường.

Theo kế hoạch, tàu bay Airbus A321 mới sẽ sớm được đưa vào khai thác trên các đường bay phù hợp với mạng bay của hãng. Việc tiếp nhận tàu bay lần này được xem là một bước đi trong chiến lược củng cố nền tảng vận hành của Vietravel Airlines, qua đó tạo tiền đề để hãng từng bước mở rộng hoạt động khai thác trong giai đoạn tiếp theo.

Vẫn theo đại diện hãng, giữa bối cảnh ngành hàng không chịu tác động không nhỏ từ những biến động địa chính trị tại Trung Đông, Vietravel Airlines đã chủ động biến thách thức thành cơ hội bứt phá. Hãng đang dồn lực cho công tác tăng cường đội tàu bay, song song với việc kiện toàn nguồn lực và đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu.

Hiện Vietravel Airlines đã khôi phục đường bay kết nối Hà Nội – Bangkok, đánh dấu bước tái mở rộng hoạt động quốc tế trong giai đoạn hãng đang củng cố nguồn lực và làm mới hình ảnh thương hiệu. Song song với đó, hãng cũng đẩy mạnh khai thác các đường bay trong nước nhằm đa dạng hóa mạng bay và tận dụng hiệu quả nhu cầu đi lại tại các thị trường tiềm năng.

Vietravel Airlines cũng đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm hành khách. Hãng cho biết đã triển khai nhiều giải pháp tối ưu hoạt động khai thác, nâng cao chất lượng phục vụ trên tàu bay, đồng thời triển khai các chương trình tri ân khách hàng nhằm tăng cường sự gắn kết với hành khách.

Ngoài ra, hãng bay này cũng dự kiến mở thêm các tuyến nội địa mới kết nối tới Hải Phòng, Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn và Buôn Mê Thuột. Ở thị trường quốc tế, hãng dự kiến đưa vào khai thác đường bay kết nối Thâm Quyến (Shenzhen) trong Quý 3/2026, cùng với đó sẽ nghiên cứu khả năng mở rộng mạng bay tới một số điểm đến trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc, phù hợp với xu hướng phục hồi của thị trường du lịch và nhu cầu đi lại giữa Việt Nam với các thị trường trọng điểm.

Khách hàng lo Long Châu phá sản vì đơn 11.000 đồng miễn phí giao hàng, lãnh đạo FPT Retail nói gì?

Khách hàng lo Long Châu phá sản vì đơn 11.000 đồng miễn phí giao hàng, lãnh đạo FPT Retail nói gì? Nổi bật

Sếp FPT Retail hé lộ lý do tự tin bước vào thị trường quy mô 5-6 tỷ USD dù có một “người khổng lồ” chiếm 50% thị phần

Sếp FPT Retail hé lộ lý do tự tin bước vào thị trường quy mô 5-6 tỷ USD dù có một “người khổng lồ” chiếm 50% thị phần Nổi bật

Bị cổ đông chất vấn tại sao không lập công ty tài sản số, Chủ tịch MB nói gì?

Bị cổ đông chất vấn tại sao không lập công ty tài sản số, Chủ tịch MB nói gì?

16:49 , 18/04/2026
Nóng: MWG ước lãi quý 1/2026 tăng trưởng 80% so với cùng kỳ

Nóng: MWG ước lãi quý 1/2026 tăng trưởng 80% so với cùng kỳ

16:05 , 18/04/2026
Ông Nguyễn Đức Tài nói về ESOP tỷ lệ thấp: Thị trường có người quá "hung hãn"

Ông Nguyễn Đức Tài nói về ESOP tỷ lệ thấp: Thị trường có người quá "hung hãn"

15:30 , 18/04/2026
Ông Nguyễn Đức Tài: Không phải cứ khó khăn là về xin tiền ba mẹ, MWG không có văn hoá xin xỏ

Ông Nguyễn Đức Tài: Không phải cứ khó khăn là về xin tiền ba mẹ, MWG không có văn hoá xin xỏ

14:52 , 18/04/2026

