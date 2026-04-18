Ông Nguyễn Đức Tài: Không phải cứ khó khăn là về xin tiền ba mẹ, MWG không có văn hoá xin xỏ

Chiều ngày 18/4, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

HĐQT MWG trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 18% và 30% so với năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, MWG sẽ phá kỷ lục kết quả kinh doanh.

Trước tình hình thế giới bất ổn, nhiều cổ đông lo lắng về tính khả thi của kế hoạch kinh doanh tham vọng này của MWG. Trả lời vấn đề này, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc MWG cho biết, chiến sự tại Trung Đông là vấn đề mới, ảnh hưởng đến cả thế giới và Việt Nam. “Trong quá trình lập kế hoạch 2026, chúng tôi giả định GDP tăng trưởng 7,5%. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhưng khẳng định không thay đổi kế hoạch kinh doanh”, ông Linh nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch MWG cho biết, kế hoạch đặt ra khi chưa có chiến tranh. Kinh tế không đứng yên mà luôn thay đổi. “Tinh thần chung của MWG là nếu có khó khăn thì tìm cách làm thêm làm bớt để bù đắp. Không phải khó khăn là về xin tiền ba mẹ. Chúng tôi không có văn hoá xin xỏ. Không làm được thì sẽ không có thưởng”, ông Tài khẳng định.

Về tình hình vĩ mô, Chủ tịch MWG cho biết, chúng ta đang sống trong giai đoạn rất khó dự đoán. Từ cuộc chiến Nga-Ukraine tưởng vài tháng đã kéo dài 4 năm đến thuế quan và bây giờ là xung đột tại Trung Đông. “Tôi không quá bi quan. Tôi cho rằng cuộc chiến tại Trung Đông dữ dội nhưng sẽ không kéo dài vì nó ảnh hưởng toàn thế giới. Chúng ta phải chấp nhận một cuộc chiến dừng lại mà không phải ai cũng hài lòng. Mâu thuẫn có thể không giải quyết dứt điểm”, ông Tài chia sẻ.

Về kinh tế Việt Nam, ông Tài bày tỏ sự lạc quan vì quyết tâm rất cao của Chính phủ. Chủ tịch MWG cho rằng khối tư nhân bây giờ phải nhìn lại, không phải như trước đây cứ mặc định là nhanh hơn khối Nhà nước. “Chúng ta phải tăng tốc, hoà nhịp thúc đẩy kinh tế. Tăng trưởng đang được quyết tâm thực thi, tôi thấy lạc quan. GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng rất tốt, 10% có thể trong tầm tay nếu chúng ta quyết tâm”, ông Tài nhấn mạnh.