F2 nhà Chủ tịch loạt doanh nghiệp mạnh tay gom cổ phiếu

Hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong thời gian từ ngày 6-11/3/2026.

Cụ thể, ông Nguyễn Nam mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG, qua đó tăng sở hữu từ 5,78 triệu cổ phiếu lên gần 6,78 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,19% lên 1,4% vốn tại Nam Long.

Tương tự, ông Nguyễn Hiệp cũng mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG, qua đó tăng sở hữu từ 1,2% (hơn 5,8 triệu cổ phiếu) lên 1,41% (hơn 6,8 triệu cổ phiếu).

Tính trung bình từ 6-11/3, cổ phiếu NLG giao dịch ở mức 25.725 đồng/cổ phiếu, ước tính hai con trai của Chủ tịch Nam Long, mỗi người đã chi 25,7 tỷ đồng để gom số cổ phiếu nói trên.

Con trai tỷ phú Trần Đình Long

Ông Trần Vũ Minh - con trai ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG) gây chú ý khi đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu HPG.

Theo báo cáo, trong khoảng thời gian từ 12/3-9/4/2026, ông Trần Vũ Minh đã mua vào thành công gần 33,3 triệu cổ phiếu HPG trong tổng số 50 triệu đã đăng ký. Phương thức giao dịch là khớp lệnh trên sàn; lý do không hoàn tất giao dịch là do diễn biến thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, ông Minh nâng sở hữu từ gần 176,4 triệu cổ phiếu HPG (2,298%) lên gần 206,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,732% vốn Hòa Phát.

Tỷ phú Trần Đình Long

Thời điểm thực hiện giao dịch, HPG biến động trong vùng giá 25.000 - 28.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá trung bình trong thời gian mua vào cổ phiếu quanh vùng 26.000 đồng/cổ phiéu, con trai tỷ phú Trần Đình Long đã chi khoảng 860 tỷ đồng để gom số cổ phiếu nói trên.

Đáng chú ý, ông Trần Vũ Minh hiện còn đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong. Doanh nghiệp này đang nắm giữ hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ 0,047%.

Thiếu gia nhà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Từ ngày 13-31/3/2026, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor con trai Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo đã mua vào 2 triệu cổ phiếu VJC của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Qua đó, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor nâng sở hữu lên 2,06 triệu cổ phiếu chiếm 0,35% vốn Vietjet.

Trong thời gian thực hiện giao dịch, cổ phiếu VJC biến động trong khoảng từ 151.000 - 156.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor phải chi tối thiểu 300 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor

Được biết, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor sinh năm 2002, tốt nghiệp đại học Oxford (Anh Quốc). Con trai của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Milky Way. Đầu tư Milky là chủ sở hữu của Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings - tập đoàn công nghệ số thuộc hệ sinh thái Sovico Group.

Ngoài ra, ông Hùng Anh Victor còn được biết đến là đồng sáng lập Swift247 – nền tảng logistics công nghệ kết nối vận tải đa phương thức, đã được cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.

Con trai Chủ tịch Thép Nam Kim

Ông Hồ Minh Phát, con trai của ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Nam Kim (MCK: NKG, sàn HoSE) báo cáo kết quả giao dịch mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ ngày 2/2 đến ngày 23/2/2026. Sau giao dịch, ông Phát nâng sở hữu lên 1,12% vốn điều lệ Thép Nam Kim.

Trong khi đó, Chủ tịch Hồ Minh Quang đang sở hữu hơn 71 triệu cổ phiếu, tương đương 15,87% vốn điều lệ Thép Nam Kim.

Sau giao dịch, số lượng nắm giữ của gia đình Chủ tịch Thép Nam Kim tăng lên hơn 76 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,99%.

Sau đó không lâu, con trai Chủ tịch Thép Nam Kim tiếp tục đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 17/4/2026 đến 15/5/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Hồ Minh Phát sẽ tăng sở hữu cổ phiếu NKG từ 5 triệu cổ phiếu lên 10 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sẽ tăng lên mức 2,23% vốn tại Thép Nam Kim.