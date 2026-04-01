Khách hàng lo Long Châu phá sản vì đơn 11.000 đồng miễn phí giao hàng, lãnh đạo FPT Retail nói gì?

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra chiều 17/4, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail đã chia sẻ một câu chuyện được khách hàng Long Châu đăng tải trên mạng xã hội: Mua một chút bông băng, đơn hàng chỉ 11.000 đồng nhưng nhà thuốc miễn phí giao hàng. “Cá nhân tôi thấy vui nhưng tôi lo cho nhà thuốc, sợ nhà thuốc phá sản mất”, bà Quyên dẫn lại lo lắng của khách hàng.



Trên thực tế, chính sách miễn phí giao hàng được nhà thuốc Long Châu áp dụng với bất kể đơn hàng với giá trị bao nhiêu. Đây là khác biệt của nhà bán lẻ FPT Retail khi vận hành nhà thuốc, bởi hầu hết trên thị trường, một số thương hiệu khi bán hàng sẽ miễn phí giao hàng với những đơn hàng có giá trị lớn.

Bà Quyên cho biết, Long Châu đi được đến thời điểm này, FPT Retail cảm ơn sự lo lắng của khách hàng khi khách hàng lo lắng cho Long Châu như lo cho chính gia đình mình.

Lý giải việc FPT Long Châu không hi sinh lợi nhuận nhưng vẫn giữ ổn định giá thuốc, lãnh đạo FPT Retail nêu 2 nguyên nhân. Thứ nhất, vấn đề nguồn cung, Long Châu đã có kế hoạch chủ động và dài hạn về nguồn cung, các hãng dược hàng đầu thế giới đánh giá cao Long Châu trong vấn đề này.

Thứ hai, FPT Long Châu cố gắng bằng mọi cách, đặc biệt công nghệ để tối ưu chi phí vận hành, không chuyển gánh nặng cho khách hàng của mình. “Chúng tôi ưu tiên không tuyển mới, không tuyển thay thế, 1 người làm việc bằng 2. Đặc biệt đưa ra các quyết định quản trị bằng dữ liệu lớn, các vị trí đều ứng dụng AI trong khuôn khổ để nâng cao năng suất lao động. Điều này tổng thể giúp chúng tôi quản trị chi phí rất tốt”, bà Quyên chia sẻ thêm.

Trước câu hỏi của cổ đông về việc FPT Retail có lo ngại chi tiêu ảnh hưởng khi lạm phát cao, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FRT cho biết, FRT theo dõi hàng ngày các diễn biến xảy ra, như nguồn hàng, giá tăng, vấn đề logistic, sức mua… và đưa ra các giải pháp. Tạm dừng một số dự án chưa quá cấp thiết theo dõi tiếp tình hình, nhanh chóng đưa 1 loạt ứng dung AI vào để hỗ trợ cho đội ngũ tăng năng suất lên 20%. FRT đàm phán tiền thuê nhà với chủ nhà, công nợ với các nhà cung cấp, tối ưu mặt chi phí, đảm bảo khi vấn đề bất thường, khó khăn xảy ra có các phương án an toàn, hiệu quả.

“Dĩ nhiên, nếu thị trường có biến động, ưu tiên hàng đầu của FRT là bảo vệ hiệu quả kinh doanh, bảo vệ traffic khách hàng và đảm bảo chất lượng sự tăng trưởng và chất lượng dòng tiền hơn mở rộng bằng mọi giá”, bà Điệp nói.

Tại kế hoạch năm 2026, FPT Long Châu tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng chiến lược của FPT Retail. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở rộng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc thêm 450 điểm theo hướng chọn lọc, đảm bảo hiệu quả trên từng điểm bán.

Bên cạnh đó, Long Châu sẽ đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các hãng dược hàng đầu thế giới nhằm đưa về Việt Nam các sản phẩm và giải pháp điều trị hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng giúp Long Châu nâng cao năng lực cung ứng, đồng thời rút ngắn khoảng cách tiếp cận thuốc thế hệ mới giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển. Năm 2026, Long Châu dự kiến đưa về Việt Nam hơn 30 loại thuốc thế hệ mới và giải pháp điều trị tiên tiến, tập trung vào các bệnh hiếm và bệnh mạn tính nặng.

Song song với mở rộng quy mô, Long Châu tập trung tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hoạt động trên từng cửa hàng, thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ đồng thời gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, cũng góp phần tối ưu vận hành và cá nhân hoá nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng…