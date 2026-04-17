Cổ phiếu MWG tăng trần, thanh khoản “bùng nổ” trong ngày VN-Index “hạ nhiệt”

Cụ thể, kết phiên 17/4, giá cổ phiếu MWG ở mức 86.900 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,89% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến, đạt hơn 15 triệu đơn vị - tăng gần gấp 3 lần phiên trước.

Đáng chú ý, mã cổ phiếu này còn rơi vào tình trạng “trắng bên bán”, dư mua trần đến cuối phiên còn gần 5,5 triệu đơn vị.

Đà tăng mạnh này kéo vốn hóa thị trường của Thế Giới Di Động tăng mạnh lên mức 127.606 tỷ đồng.

Động lực phía sau cú bứt phá của cổ phiếu MWG được cho là đến từ kỳ vọng xoay quanh kế hoạch IPO của Điện Máy Xanh (DMX) mảng kinh doanh chủ lực của doanh nghiệp. Với quy mô niêm yết dự kiến lên tới 1,1 tỷ cổ phiếu, thương vụ này được giới đầu tư đánh giá là “bom tấn” có khả năng dẫn dắt tâm lý thị trường.

Nền tảng tài chính của Điện Máy Xanh cũng đang củng cố kỳ vọng đó. Năm 2025, chuỗi này ghi nhận doanh thu 107.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18%, lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục 6.100 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 17,1% – mức được xem là bước đệm quan trọng cho chiến lược mở rộng biên sinh lời trong các năm tới. Bước sang quý 1/2026, Điện Máy Xanh tiếp tục tăng tốc với doanh thu 32.416 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm.

Cổ phiếu “họ” Vin đảo chiều

Sau nhiều phiên tăng bứt phá, cổ phiếu “họ” Vin đảo chiều mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần (17/04), kéo theo đà giảm của VN-Index.

Kết phiên 17/4, chỉ số VN-Index giảm 2,66 điểm, xuống 1.817,17 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index tăng 3,51 điểm, lên 260 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,56 điểm, lên 128,77 điểm.

Sau nhiều phiên tăng nóng, nhà đầu tư “chốt lời” mạnh nhóm cổ phiếu “họ” Vin, với: VHM -5,17%, VRE -3,38%, VPL -3,83% và VIC -0,74%. Tương tự, sắc đỏ cũng xuất hiện ở một số mã vốn hóa lớn của nhóm cổ phiếu bất động sản, như: TCH -2,56%, PDR -1,52%, DXG -1,65%, DIG -1,37%, …

Nhóm đầu tư công cũng điều chỉnh mạnh, với: CII -2,56%, GEE -4,06%, GEX -2,5%, PC1 -1,3%, GEL -1,79%, …

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu dầu khí “bay cao”, với: PLX +2,17%, BSR +3,49%, GAS +2,17%, PVT +2,35%, PVD +1,22%, PVP +6,94%, …

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn bất ngờ được nhà đầu tư “gom” mạnh trong phiên cuối tuần, góp phần kìm hãm đà giảm của thị trường, như: FPT +2,56%, GVR +4,04%, DCM +2,02%, MSN +1,92%, VPB +2,36%, VPI +4,24%, …

Bên cạnh cổ phiếu MWG, cổ phiếu BFC của CTCP Phân bón Bình Điền cũng gây chú ý mạnh khi tăng hết biên độ, “trăng bên bán”.

Kết phiên 17/4, giá cổ phiếu BFC ở mức 66.600 đồng/cổ phiếu, tăng trần 6,9% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 231,1 nghìn đơn vị.

Sau 2 phiên bán ròng, hôm nay khối ngoại “quay xe” mua ròng gần 50 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị hơn 314 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu MWG (194,89 tỷ đồng), cổ phiếu MSN (98,89 tỷ đồng), cổ phiếu FPT (62,79 tỷ đồng), …

Ở chiều ngược lại, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu VIX với giá trị hơn 66 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu CII (52,42 tỷ đồng), cổ phiếu SSI (48,92 tỷ đồng), cổ phiếu VJC (48,73 tỷ đồng), …