Cổ đông FPT đã thông cảm cho ông Trương Gia Bình?

Chỉ một ngày sau khi Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình lên tiếng mong cổ đông “thông cảm” vì giá cổ phiếu giảm sâu, diễn biến giá cổ phiếu này đã có phản hồi đáng chú ý.

Kết phiên sáng 17/4, cổ phiếu FPT bật tăng hơn 4,3%, lên mức 77.300 đồng/cp, cho thấy tín hiệu hồi phục sau gần một tháng giằng co quanh vùng đáy.

Dù vậy, cổ phiếu FPT vẫn ghi nhận mức giảm khoảng 20% từ đầu năm 2026 và mất tới gần 42% so với đỉnh lịch sử đầu năm 2025, trở thành một trong những mã công nghệ chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất thị trường.

Mới đây, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Bình thẳng thắn thừa nhận diễn biến không tích cực của cổ phiếu, đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu với nhà đầu tư khi tài sản bị ảnh hưởng trong thời gian dài. " Với FPT, chúng tôi nghĩ rằng, FPT thực sự đang tái sinh và tin tưởng rằng FPT trong khoảng 5-10 năm tới sẽ vươn lên làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia và sánh vai với các tập đoàn chuyển đổi số, chuyển đổi AI hàng đầu thế giới" , ông Bình cho hay.

ĐHĐCĐ 2026 cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm:

Về kế hoạch năm 2026, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 15,8% và 15% (theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom).

Trong đó, khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu dự kiến 52.650 tỷ đồng và lãi trước thuế 7.350 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 25% so với năm trước. Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác dự kiến ghi nhận doanh thu 5.930 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,3%, trong khi lãi trước thuế tăng 1,3% lên 4.279 tỷ đồng.

Tại Đại hội, HĐQT cũng thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027, đồng thời miễn nhiệm ông Hiroshi Yokotsuka theo đơn từ nhiệm đề ngày 18/03/2026. Ứng viên được đề cử thay thế là ông Toshikazu Nambu (quốc tịch Nhật Bản), người có gần 40 năm gắn bó với Sumitomo. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như CEO khu vực châu Mỹ, EVP & CFO, và hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch. Ông Toshikazu Nambu từng hợp tác với Chủ tịch Trương Gia Bình từ 2018 trong lĩnh vực công nghệ.

Về phương án phân phối lợi nhuận, FPT dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% còn lại của năm 2025 trong quý 2/2026.

Sang năm 2026, FPT dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt tối đa 20%, tiếp nối chính sách ổn định đã duy trì liên tục từ năm 2018 đến nay. Đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới) từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến thực hiện không muộn hơn quý 3/2026.

FPT cũng sẽ phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ không quá 0,5% số cổ phần lưu hành, triển khai trong giai đoạn 2027-2029, với giá phát hành 10.000 đồng/cp và hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Về định hướng công nghệ 2026, doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số và các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Các chương trình triển khai trong thời gian tới sẽ được thực hiện theo hướng thực chất hơn, đồng thời mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng.

Đáng chú ý, FPT xác định AI-First là điều kiện tiên quyết để bứt phá trong giai đoạn 2026-2028. Tập đoàn đặt mục tiêu làm chủ chuỗi giá trị AI, từ mô hình, dữ liệu, hạ tầng tính toán đến ứng dụng và nhân lực. FPT đặt mục tiêu phổ cập giáo dục AI cho 20 triệu người dùng và đào tạo 10.000 nhân sự bán dẫn vào năm 2030.

