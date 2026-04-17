Điểm lại các doanh nghiệp lên kế hoạch trả cổ tức trên 100% mùa ĐHĐCĐ năm 2026

Mùa họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 đang trở nên sôi động hơn khi một số doanh nghiệp công bố kế hoạch trả cổ tức vượt mốc 100% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều này không chỉ phản ánh nền tảng tài chính vững vàng, mà còn cho thấy chiến lược chia sẻ lợi nhuận đáng chú ý với cổ đông, thu hút sự quan tâm lớn của trên thị trường.

Đầu tiên phải kể đến Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, MCK: KSV, sàn HNX) dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 119%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 11.900 đồng tiền cổ tức, tổng số tiền dự kiến chi lên tới 2.380 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Mặc dù mức chi trả cổ tức 119% thấp hơn tỷ lệ 150% của năm 2024, nhưng đây vẫn là con số rất cao nếu so với kế hoạch tối thiểu 15% từng được thông qua trước đó.

Có thể thấy, phương án chia cổ tức nêu trên được xây dựng dựa trên kết quả kinh doanh thuận lợi của Vimico. Cụ thể, kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu hợp nhất đạt hơn 14.636 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.908 tỷ đồng, tăng 56,2%.

Tiếp theo là CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (Bia Hạ Long, MCK: HLB, sàn UPCoM) dự trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (dự kiến diễn ra vào ngày 24/4/2026) phương án chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 125%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 12.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 3 triệu phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến sẽ phải chi khoảng hơn 38,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bia Hạ Long cũng dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2026 với tỷ lệ tối thiểu 50% vốn điều lệ.

Về kế hoạch kinh doanh, Bia Hạ Long dự kiến mang về doanh thu thuần hơn 1.898,5 tỷ đồng, tăng 3,8% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt gần 144,1 tỷ đồng, tăng 8%.

Năm 2025, Bia Hạ Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.829 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 133,4 tỷ đồng, tăng 6,7%.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 25/3/2026, các cổ đông của CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (MCK: VNX, sàn UPCoM) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 130%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 13.000 đồng.

Với hơn 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinexad dự kiến chi khoảng gần 42 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 14/4/2026, thời gian thực hiện chi trả 4/5/2025.

Kết thúc năm 2025, Vinexad ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Cụ thể, doanh nghiệp mang về doanh thu hơn 293,8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024 và hoàn thành 117% kế hoạch đã đề ra.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 56,8 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và hoàn thành 151% kế hoạch đã đề ra.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mang về doanh thu 280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 48 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,7% và 15,5% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.



