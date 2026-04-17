Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật số liệu CTCK ngày 17/4: Xuất hiện khoản lỗ hàng trăm tỷ đầu tiên của ngành chứng khoán quý 1/2026

An Thái | 17-04-2026 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Một công ty chứng khoán bất ngờ báo lỗ đậm trong quý đầu năm do chi phí tăng đột biến.

Tính đến ngày 17/4, đã có 12 công ty chứng khoán hé lộ bức tranh kinh doanh 3 tháng đầu năm 2026.

Chứng khoán Agribank (Agriseco) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 145 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là lãi từ cho vay và phải thu với hơn 63 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động lại giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, đáng chú ý là lỗ từ tài sản FVTPL, giảm mạnh 69%. Kết quả, Agriseco lãi trước thuế 55 tỷ đồng trong quý 1, tăng mạnh 35%.

Chứng khoán EVS bất ngờ là cái tên đầu tiên báo lỗ đậm với giá trị lên tới hàng trăm tỷ trong quý 1. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt vỏn vẹn hơn 8 tỷ đồng trong quý 1, giảm tới gần 91% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính do lãi từ tài sản FVTPL giảm sâu từ mức 75 tỷ của quý 1/2025 xuống còn hơn 2 tỷ trong kỳ này. Lãi từ cho vay và phải thu cũng giảm 87% xuống chưa đầy 3 tỷ và doanh thu môi giới cũng giảm phân nửa xuống hơn 2 tỷ.

Trong khi đó, chi phí hoạt động lại đội lên quá cao với 188 tỷ, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2025, cộng thêm gần 10 tỷ chi phí QLCTCK. Kết quả, EVS lỗ trước thuế gần 197 tỷ đồng, trong khi quý 1/2025 lãi gần 18 tỷ.

Trái ngược, Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) báo lãi trước thuế quý 1 đạt 45 tỷ, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 14 tỷ đồng.

Tương tự, Chứng khoán Đại Việt báo lợi nhuận trước thuế hơn 4 tỷ đồng trong quý đầu năm, tích cực hoàn toàn so với mức lỗ 4 tỷ trong quý 1/2025.

Chứng khoán APG thì ghi nhận lãi trước thuế 6 tỷ trong quý 1, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2025.

An Thái

Nhịp sống thị trường

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên