Cập nhật số liệu CTCK ngày 17/4: Xuất hiện khoản lỗ hàng trăm tỷ đầu tiên của ngành chứng khoán quý 1/2026

Tính đến ngày 17/4, đã có 12 công ty chứng khoán hé lộ bức tranh kinh doanh 3 tháng đầu năm 2026.

Chứng khoán Agribank (Agriseco) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 145 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là lãi từ cho vay và phải thu với hơn 63 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động lại giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, đáng chú ý là lỗ từ tài sản FVTPL, giảm mạnh 69%. Kết quả, Agriseco lãi trước thuế 55 tỷ đồng trong quý 1, tăng mạnh 35%.

Chứng khoán EVS bất ngờ là cái tên đầu tiên báo lỗ đậm với giá trị lên tới hàng trăm tỷ trong quý 1. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt vỏn vẹn hơn 8 tỷ đồng trong quý 1, giảm tới gần 91% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính do lãi từ tài sản FVTPL giảm sâu từ mức 75 tỷ của quý 1/2025 xuống còn hơn 2 tỷ trong kỳ này. Lãi từ cho vay và phải thu cũng giảm 87% xuống chưa đầy 3 tỷ và doanh thu môi giới cũng giảm phân nửa xuống hơn 2 tỷ.

Trong khi đó, chi phí hoạt động lại đội lên quá cao với 188 tỷ, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2025, cộng thêm gần 10 tỷ chi phí QLCTCK. Kết quả, EVS lỗ trước thuế gần 197 tỷ đồng, trong khi quý 1/2025 lãi gần 18 tỷ.

Trái ngược, Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) báo lãi trước thuế quý 1 đạt 45 tỷ, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 14 tỷ đồng.

Tương tự, Chứng khoán Đại Việt báo lợi nhuận trước thuế hơn 4 tỷ đồng trong quý đầu năm, tích cực hoàn toàn so với mức lỗ 4 tỷ trong quý 1/2025.

Chứng khoán APG thì ghi nhận lãi trước thuế 6 tỷ trong quý 1, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2025.