Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn vừa chuyển giao vai trò chủ tịch NovaGroup cho con trai

Theo Sơn Nhung | 16-04-2026 - 22:38 PM | Thị trường chứng khoán

Nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn vừa chuyển giao vai trò chủ tịch NovaGroup cho con trai

Ông Bùi Thanh Nhơn chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân.

Chiều tối 16-4, Tập đoàn Nova (NovaGroup) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban tổng giám đốc.

Theo đó, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Nova Holding, nhà sáng lập NovaGroup và Novaland Group - chuyển giao vai trò Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân. Đây là bước chuyển giao đã được hoạch định từ trước, trong chiến lược phát triển dài hạn, nhằm đảm bảo tính kế thừa, liên tục và thích ứng với bối cảnh mới của tập đoàn này.

Ông Bùi Cao Nhật Quân làm chủ tịch NovaGroup thay ông Bùi Thành Nhơn - Ảnh 1.

Ông Bùi Thành Nhơn trao quyết định bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân.

Ông Bùi Cao Nhật Quân có hơn 20 năm gắn bó với NovaGroup, trực tiếp tham gia điều hành qua nhiều giai đoạn phát triển và biến động của thị trường. Việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT NovaGroup không chỉ là sự kế thừa, mà còn là sự tiếp nối của một quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực điều hành và tư duy đổi mới đã được kiểm chứng.

Ông Bùi Cao Nhật Quân làm chủ tịch NovaGroup thay ông Bùi Thành Nhơn - Ảnh 2.

Ông Bùi Cao Nhật Quân trao quyết định cho các nhân sự chủ chốt

Song song với việc chuyển giao, NovaGroup tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao theo 3 trụ cột: Quản trị tổng thể – Quản lý đầu tư – Quản trị vận hành.

Đặc biệt, các nhân sự chủ chốt được bổ nhiệm trong thời gian này gồm: ông Dương Văn Bắc, thành viên HĐQT; bà Trần Thị Thanh Vân - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NovaGroup; bà Trương Thị Hoàng Lan, Phó Tổng Giám đốc đầu tư; bà Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Tổng Giám đốc Vận hành.

Ông Bùi Cao Nhật Quân làm chủ tịch NovaGroup thay ông Bùi Thành Nhơn - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Thanh Vân – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NovaGroup

Bà Trần Thị Thanh Vân có hơn 17 năm gắn bó và đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển của Tập đoàn, đặc biệt là trong giai đoạn 3 năm tái cấu trúc vừa qua.

Theo Sơn Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VPBankS dự báo KQKD Q1/2026: Loạt nhóm ngành tăng tốc "bằng lần", hai nhóm có thể tăng trưởng âm

VPBankS dự báo KQKD Q1/2026: Loạt nhóm ngành tăng tốc "bằng lần", hai nhóm có thể tăng trưởng âm Nổi bật

Loạt vấn đề nóng tại ĐHĐCĐ thường niên MWG: Kế hoạch tham vọng, tốc độ mở mới của Bách Hóa Xanh, IPO Điện máy Xanh…

Loạt vấn đề nóng tại ĐHĐCĐ thường niên MWG: Kế hoạch tham vọng, tốc độ mở mới của Bách Hóa Xanh, IPO Điện máy Xanh… Nổi bật

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

21:37 , 16/04/2026
Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch lãi trước thuế 510 tỉ đồng

Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch lãi trước thuế 510 tỉ đồng

20:44 , 16/04/2026
Cổ phiếu VIC tăng trần, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục hơn 30 tỷ USD

Cổ phiếu VIC tăng trần, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục hơn 30 tỷ USD

19:31 , 16/04/2026
Chứng khoán ngày 16/4: VIC lập đỉnh mới, VN-Index tiến gần 1.820 điểm

Chứng khoán ngày 16/4: VIC lập đỉnh mới, VN-Index tiến gần 1.820 điểm

19:30 , 16/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên