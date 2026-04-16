Chiều tối 16-4, Tập đoàn Nova (NovaGroup) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban tổng giám đốc.

Theo đó, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Nova Holding, nhà sáng lập NovaGroup và Novaland Group - chuyển giao vai trò Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân. Đây là bước chuyển giao đã được hoạch định từ trước, trong chiến lược phát triển dài hạn, nhằm đảm bảo tính kế thừa, liên tục và thích ứng với bối cảnh mới của tập đoàn này.

Ông Bùi Cao Nhật Quân có hơn 20 năm gắn bó với NovaGroup, trực tiếp tham gia điều hành qua nhiều giai đoạn phát triển và biến động của thị trường. Việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT NovaGroup không chỉ là sự kế thừa, mà còn là sự tiếp nối của một quá trình tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực điều hành và tư duy đổi mới đã được kiểm chứng.

Song song với việc chuyển giao, NovaGroup tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao theo 3 trụ cột: Quản trị tổng thể – Quản lý đầu tư – Quản trị vận hành.

Đặc biệt, các nhân sự chủ chốt được bổ nhiệm trong thời gian này gồm: ông Dương Văn Bắc, thành viên HĐQT; bà Trần Thị Thanh Vân - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NovaGroup; bà Trương Thị Hoàng Lan, Phó Tổng Giám đốc đầu tư; bà Phạm Thị Hồng Nhung, Phó Tổng Giám đốc Vận hành.

Bà Trần Thị Thanh Vân có hơn 17 năm gắn bó và đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển của Tập đoàn, đặc biệt là trong giai đoạn 3 năm tái cấu trúc vừa qua.