Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch lãi trước thuế 510 tỉ đồng

Theo Thái Phương, Ảnh: Hoàng Anh | 16-04-2026 - 20:44 PM | Thị trường chứng khoán

Dù kết quả kinh doanh quý đầu năm kém tích cực nhưng Rồng Việt vẫn kỳ vọng tích cực từ nâng hạng chứng khoán, lãi suất đang hạ nhiệt.

Chiều 16-4, Công ty chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Năm 2026, công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu 1.318 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 510 tỉ đồng - tăng mạnh hơn 47% so với mức thực hiện năm trước.

Dù vậy, cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2026 của công ty chứng khoán này lại không mấy khả quan: ước doanh thu đạt gần 202 tỉ đồng; trong khi lỗ trước thuế ghi nhận khoảng 30 tỉ đồng.

Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Rồng Việt, cho hay trong tháng 3-2026 tình hình chiến sự ở Trung Đông xảy ra khiến thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bị tác động. Danh mục đầu tư trong quý I của Rồng Việt chưa có điểm rơi tốt, giá cổ phiếu bị ảnh hưởng nên công ty báo lỗ khoảng 30 tỉ đồng do trích lập chi phí dự phòng.

Theo Chủ tịch HĐQT Rồng Việt, thị trường vừa qua đối mặt với khá nhiều áp lực, rủi ro - mà rủi ro hiện hữu là mặt bằng lãi suất đang gia tăng.

"Trong khoảng 10 ngày nay, có những tín hiệu tích cực khi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại ổn định lãi suất huy động và cho vay. Hiện tại, lãi suất đã ổn định hơn, cùng với kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực, hoạt động thu hút FDI tốt, và đặc biệt là tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tốt… đem lại nhiều cơ hội cho VN-Index" – ông Tuấn nói.

Bất ngờ báo lỗ qúy I , chứng khoán Rồng Việt đặt mục tiêu lãi 510 tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Miên Tuấn

Mới đây, việc FTSE Russell chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ tháng 9-2026 được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế trong trung và dài hạn. Với bối cảnh đó, lãnh đạo Rồng Việt cho hay sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong năm 2026.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Rồng Việt định hướng triển khai hoạt động kinh doanh chủ động, linh hoạt và tối ưu hiệu quả, tập trung vào 5 trụ cột chính là kinh doanh môi giới, cho vay, đầu tư, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản.

Với thị trường chứng khoán, Rồng Việt đánh giá dòng tiền sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ nét, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, quản trị tốt và định hướng phát triển bền vững. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16-4, cổ phiếu VDS dừng ở mức 15.150 đồng/cổ phiếu, tăng 1% so với phiên trước.


Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VPBankS dự báo KQKD Q1/2026: Loạt nhóm ngành tăng tốc "bằng lần", hai nhóm có thể tăng trưởng âm

Loạt vấn đề nóng tại ĐHĐCĐ thường niên MWG: Kế hoạch tham vọng, tốc độ mở mới của Bách Hóa Xanh, IPO Điện máy Xanh…

Cổ phiếu VIC tăng trần, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục hơn 30 tỷ USD

Chứng khoán ngày 16/4: VIC lập đỉnh mới, VN-Index tiến gần 1.820 điểm

Bất ngờ, Đất Xanh (DXG) có Chủ tịch HĐQT và CEO mới

VIC kéo chứng khoán tăng liên tiếp, sao nhà đầu tư vẫn kém vui?

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên