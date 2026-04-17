Những lần các Chủ tịch "xin lỗi", mong cổ đông “thông cảm”

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên không chỉ là nơi doanh nghiệp công bố kế hoạch kinh doanh mà còn trở thành diễn đàn để lãnh đạo trực tiếp đối thoại, chia sẻ và đôi khi là “mong cổ đông thông cảm” trước những quyết định khó khăn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP FPT, diễn ra chiều 16/4 tại FPT Tower (Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình đã dành thời gian nói về diễn biến giá cổ phiếu – vấn đề đang khiến không ít nhà đầu tư lo lắng. Trên thực tế, giá cổ phiếu FPT đã giảm khoảng 23% kể từ đầu năm 2026 và mất gần 44% so với đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 1/2025 – điều không dễ chấp nhận với đại đa số nhà đầu tư.

Ông Trương Gia Bình đã thẳng thắn bày tỏ sự chia sẻ với cổ đông khi cổ phiếu FPT giảm sâu và kéo dài trong khi thị trường chung lại có xu hướng đi lên. Theo ông Bình, ban lãnh đạo hiểu rõ cảm giác của nhà đầu tư khi tài sản bị ảnh hưởng và những kỳ vọng chưa được đáp ứng trong ngắn hạn.

Dù vậy, người đứng đầu FPT vẫn nhấn mạnh góc nhìn dài hạn. “Với FPT, chúng tôi nghĩ rằng FPT thật sự đang tái sinh”, ông Bình chia sẻ, đồng thời bày tỏ niềm tin trong vòng 5–10 năm tới, doanh nghiệp sẽ làm chủ các công nghệ lõi của quốc gia và vươn lên sánh vai với các tập đoàn chuyển đổi số, AI hàng đầu thế giới.

Một năm trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của CTCP Tập đoàn Hòa Phát, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cũng có lời “xin cổ đông thông cảm” khi đứng trước quyết định điều chỉnh chính sách cổ tức.

Cụ thể, ngay trước thềm đại hội ngày 17/4/2025, Hòa Phát bất ngờ trình phương án chia cổ tức năm 2024 hoàn toàn bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, thay vì kế hoạch ban đầu gồm 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là những biến động từ chính sách thuế nhập khẩu đối ứng, cùng với định hướng thận trọng nhằm đảm bảo nguồn vốn tiền mặt cho hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ với cổ đông, ông Trần Đình Long mong nhận được sự ủng hộ đối với quyết định không chia cổ tức tiền mặt – một thay đổi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của nhà đầu tư trong ngắn hạn. Đồng thời, ông cũng trấn an rằng nếu không có yếu tố bất thường, từ năm 2026, Hòa Phát sẽ quay lại chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt – điều mà doanh nghiệp coi là “truyền thống” và là một trong những yếu tố giúp Hòa Phát trở thành doanh nghiệp mang tính “quốc dân”.

Không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi thông cảm, thị trường cũng từng chứng kiến những phát biểu thẳng thắn hơn từ lãnh đạo doanh nghiệp. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Novaland, Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đã trực tiếp gửi lời xin lỗi tới cổ đông, khách hàng và nhân viên khi doanh nghiệp rơi vào giai đoạn khó khăn về thanh khoản, nhiều dự án đình trệ và giá cổ phiếu biến động mạnh.

Người đứng đầu Novaland thừa nhận những thách thức vượt ngoài dự báo và mong nhận được sự cảm thông cũng như thêm thời gian để doanh nghiệp thực hiện các cam kết. Đây được xem là một trong số ít trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết công khai nói lời xin lỗi cổ đông ngay tại đại hội – thời điểm vốn thường gắn với những thông điệp tích cực.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chuyên nghiệp và kỳ vọng của cổ đông ngày một cao, ĐHĐCĐ không còn đơn thuần là nơi thông qua chỉ tiêu kinh doanh hay kế hoạch cổ tức, mà ngày càng trở thành không gian đối thoại thực chất giữa ban lãnh đạo và cổ đông. Dẫu vậy, lời nói chỉ là bước khởi đầu. Điều mà cổ đông quan tâm hơn cả vẫn là khả năng thực thi cam kết sau đại hội – từ việc cải thiện kết quả kinh doanh, đảm bảo dòng tiền, cho tới hiện thực hóa các chiến lược dài hạn đã đề ra.