Chủ tịch Phát Đạt lý giải việc bán 88 triệu cổ phiếu giá cao rồi mua lại khi giá giảm: “Tin hay không là quyền của cổ đông”

Ngọc Ly | 17-04-2026 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Theo ông Đạt, nếu mục tiêu là tối đa hóa lợi ích tài chính cá nhân, ông đã không bán cổ phiếu ở vùng giá khoảng 25.000 đồng/cp, mà có thể chờ mức giá cao hơn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 16/4 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) , diễn biến giá cổ phiếu PDR là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của cổ đông trong phần thảo luận.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Chủ tịch HĐQT PDR Nguyễn Văn Đạt đã bán ra 88 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận trong giai đoạn từ ngày 5/9 đến 18/9/2025. Với giá bình quân 23.992 đồng/cp, ước tính ông Đạt thu về hơn 2.100 tỷ đồng từ giao dịch này.

Ở chiều ngược lại, đầu tháng 4/2026, ông Đạt đã mua khớp lệnh 3 triệu cổ phiếu PDR trong bối cảnh thị giá mã này giảm khoảng 12% từ đầu năm. Với mức giá bình quân hơn 15.800 đồng/cp, tổng giá trị thương vụ ước đạt trên 47 tỷ đồng.

Lý giải về các quyết định mua - bán cổ phiếu, Chủ tịch PDR cho biết mỗi giao dịch đều gắn với mục đích cụ thể.

Tôi xin trả lời một cách thẳng thắn: Khi tôi bán cổ phiếu, tôi luôn có mục đích của mình, chủ yếu là để chủ động nguồn lực tài chính khi cần thiết. Còn khi mua lại, đơn giản là tôi thấy mức giá hiện tại hợp lý và tôi có sẵn nguồn tài chính thì tôi mua”, ông nói.

Theo ông Đạt, nếu mục tiêu là tối đa hóa lợi ích tài chính cá nhân, ông đã không bán cổ phiếu ở vùng giá khoảng 25.000 đồng/cp, mà có thể chờ mức giá cao hơn, chẳng hạn 30.000 - 40.000 đồng/cp, thậm chí 50.000 đồng/cp.

Lãnh đạo PDR đồng thời cho rằng hoạt động mua - bán cổ phiếu cá nhân cũng là một phần trong quá trình cơ cấu tài sản, song nhấn mạnh ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp. “Còn việc tin hay không là quyền của cổ đông”, ông nói thêm. Ông Đạt cũng kỳ vọng rằng nếu công ty làm tốt những kế hoạch lớn đang ấp ủ, cổ phiếu có thể trở lại vùng giá lịch sử.

Chào bán gần 200 triệu cổ phiếu cho CĐHH, có thể dừng dự án 2.000 tỷ ở TP. HCM

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Phát Đạt đặt mục tiêu tổng doanh thu (bao gồm doanh thu tài chính và chuyển nhượng cổ phần tại các đơn vị) đạt 8.830 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng, tăng 69% so với kết quả năm 2025.

Song song, Phát Đạt cũng thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030 với các mục tiêu tham vọng, doanh thu lũy kế khoảng 45.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 11.800 tỷ đồng.

Về cổ tức, công ty dự kiến chi trả tối thiểu 8% trên vốn điều lệ trong năm 2026, có thể thực hiện bằng tiền, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai. Thời điểm tạm ứng (nếu có) và chi trả chính thức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Tại đại hội, một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch chào bán gần 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 5:1, với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, Phát Đạt có thể huy động gần 2.000 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên khoảng 12.300 tỷ đồng.

Nguồn vốn này dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, đồng thời đẩy mạnh hoạt động M&A các dự án, trong đó có những dự án tại Đà Nẵng và các địa bàn trọng điểm khác.

Mặt khác, Chủ tịch Phát Đạt thông tin rằng có thể dừng xây dựng dự án Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng (TP.HCM) với tổng mức đầu tư 1.954 tỷ đồng.

Đây là dự án có tổng diện tích khu đất khoảng 14.000 m², với tổng mức đầu tư gần 1.954 tỷ đồng. Công trình cũng được kỳ vọng là địa điểm tổ chức các giải đấu quy mô quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Ngược lại, với dự án khác, Phát Đạt đang có tiến triển tích cực.

Chủ tịch Phát Đạt cho biết công ty đang tham gia quá trình được lựa chọn làm nhà đầu tư chiến lược cho dự án Thủ Thiêm Eco Smart City do Lotte triển khai, với tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng. " Hiện Phát Đạt đang là ứng viên thứ hai " - ông Đạt nhấn mạnh.

Để góp 35% vốn tại dự án này, doanh nghiệp cần chứng minh năng lực tài chính khoảng 15.000 tỷ đồng, cho thấy yêu cầu cao về nguồn lực và khả năng huy động vốn.

Việc xuất hiện trong danh sách ứng viên được xem là dấu hiệu phản ánh năng lực tài chính và mức độ tín nhiệm của Phát Đạt, trong bối cảnh thị trường bất động sản vừa trải qua giai đoạn thanh lọc mạnh.

VPBankS dự báo KQKD Q1/2026: Loạt nhóm ngành tăng tốc "bằng lần", hai nhóm có thể tăng trưởng âm

Loạt vấn đề nóng tại ĐHĐCĐ thường niên MWG: Kế hoạch tham vọng, tốc độ mở mới của Bách Hóa Xanh, IPO Điện máy Xanh…

Nhà sáng lập Bùi Thành Nhơn vừa chuyển giao vai trò chủ tịch NovaGroup cho con trai

