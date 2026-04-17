ĐHĐCĐ SHS: Tham vọng đặt mục tiêu lọt Top 5 thị phần môi giới, không đặt trọng tâm vào cuộc đua “zero fee” một cách đại trà

Chiều 17/4, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn và định hướng chiến lược trong giai đoạn tới.

Tính đến 13h40 cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là 2.843 cổ đông, đại diện cho 469,5 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 52,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2025, SHS ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực khi doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3.673 tỷ đồng và 1.649 tỷ đồng, vượt hơn 60% và trên 20% so với kế hoạch đề ra.

Trên nền tảng này, SHS đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.718 tỷ đồng. Kế hoạch thận trọng được xây dựng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến số với nhiều rủi ro từ biến động địa chính trị, chi phí đầu vào, lãi suất và lạm phát. Tuy vậy, SHS vẫn đặt kỳ vọng vào các động lực tăng trưởng trong chu kỳ kinh tế mới, vai trò ngày càng lớn của thị trường vốn, cùng triển vọng nâng hạng và làn sóng IPO, cổ phần hóa.

Mục tiêu top 5 thị phần môi giới vào năm 2030, tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng

Trong giai đoạn 2026–2030, SHS định hướng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, từng bước chuyển dịch từ các động lực mang tính chu kỳ sang nền tảng lợi nhuận ổn định, có khả năng dự báo và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Mục tiêu là nâng cao tính bền vững trong hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo dư địa tận dụng cơ hội trong các chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Công ty đặt mục tiêu lọt Top 10 về hiệu quả hoạt động, hướng tới Top 10 thị phần môi giới và từng bước tiếp cận Top 5 công ty chứng khoán dẫn đầu. Xa hơn, SHS hướng tới mô hình tập đoàn tài chính đầu tư hàng đầu Việt Nam, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức.

Ông Nguyễn Duy Linh – Tổng Giám đốc SHS khẳng định: “Đây là một mục tiêu tham vọng trong bối cảnh cạnh tranh tương đối khốc liệt. Nhưng chính tham vọng là động lực để chúng tôi cùng nhau nỗ lực. Chúng tôi đặt mục tiêu lấy lại vị thế dẫn đầu trong mảng môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức, thông qua việc phân khúc khách hàng cụ thể, xây dựng hệ sản phẩm phù hợp và nâng cao năng lực tư vấn chuyên sâu” .

Đối với mảng ngân hàng đầu tư, SHS đặt mục tiêu đạt thị phần trên 10%. “ Khát vọng trở thành đối tác vốn không chỉ dừng ở định hướng, mà phải được chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận ”, ông nói. Theo đó, công ty kỳ vọng mảng Investment Banking đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 40–50%, đồng thời đóng góp từ 10–15% vào tổng doanh thu và lợi nhuận.

Ông Linh cho biết, hai mảng trụ cột này sẽ là tiền đề để SHS từng bước kiến tạo và hoàn thiện hệ sinh thái quản lý tài sản. Qua đó, công ty hướng tới phát triển trụ cột tư vấn và sản phẩm, tiếp cận nhóm nhà đầu tư giàu có, khách hàng lớn và khách hàng sở hữu nhiều tài sản, với mục tiêu quy mô tài sản quản lý đạt khoảng 150.000 tỷ đồng vào năm 2030. Ngay trong năm nay, SHS bắt đầu đặt nền móng cho mảng kinh doanh này.

Đối với mảng đầu tư, CEO SHS cho biết sẽ tiếp tục tối ưu hóa cấu trúc tài sản, giảm bớt các tài sản rủi ro, hạn chế biến động theo chu kỳ và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, trụ cột nguồn vốn và thị trường tài chính được xác định là trụ cột quan trọng trong giai đoạn mới, với sứ mệnh tối ưu chi phí vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, đồng thời tạo ra nguồn thu ổn định, hạn chế rủi ro từ biến động thị trường.

Để phục vụ chiến lược này, SHS dự kiến tăng vốn điều lệ từ khoảng 8.994 tỷ đồng lên hơn 10.000 tỷ đồng trong năm 2026 thông qua ba phương án, tổng khối lượng dự kiến khoảng 107 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn huy động sẽ được ưu tiên cho hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động.

Ngoài ra, SHS cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5%.

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Thành kể từ ngày 17/4, đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Linh – Tổng Giám đốc SHS vào vị trí Thành viên HĐQT.

Thảo luận tại Đại hội

Cổ đông: Kế hoạch kinh doanh 2026 với doanh thu, lợi nhuận gần như đi ngang trong bối cảnh thị trường tăng trưởng có quá thận trọng?

Chủ tịch Đỗ Quang Vinh : Kế hoạch được xây dựng thận trọng do SHS đang trong giai đoạn chuyển đổi, tái cấu trúc chiến lược và mô hình kinh doanh. Quá trình này vừa mở ra cơ hội, vừa đi kèm thách thức. Đồng thời, các yếu tố bất định toàn cầu như địa chính trị, thương mại dự kiến còn ảnh hưởng xuyên suốt năm 2026.

Vì vậy, kế hoạch này là nền tảng để tăng tốc từ năm 2027.Trọng tâm là tăng trưởng đồng đều các mảng, đặc biệt phát triển tư vấn đầu tư và quản lý gia sản ngay từ 2026 (dự kiến triển khai từ quý II). Mục tiêu môi giới vào Top 10 năm 2026, hướng tới Top 5 vào 2030. Cùng với đó là các mục tiêu tăng trưởng về quy mô và hiệu quả, trong đó lợi nhuận sẽ tăng qua từng năm.

Cổ đông: Với mảng quản lý tài sản, khách hàng mục tiêu, tổ chức triển khai và lợi thế cạnh tranh sẽ là gì? Vì sao khách hàng chọn SHS?

Tổng giám đốc Nguyễn Duy Linh: SHS chuyển từ công ty chứng khoán truyền thống sang tổ chức đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình tài chính. Mô hình tích hợp từ môi giới (cửa ngõ khách hàng) đến quản lý tài sản và phân phối sản phẩm; các mảng ngân hàng đầu tư, thị trường vốn, đầu tư cùng hưởng lợi.

Trả lời câu hỏi liệu SHS có bắt đầu từ con số 0 hay không, tôi khẳng định là không. Sau 18 năm hoạt động, SHS đã có nền tảng khách hàng, quy mô tài sản và năng lực tài chính đáng kể, với tổng tài sản khoảng 23.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 13.000 tỷ đồng, vốn điều lệ khoảng 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm gần nhất đạt khoảng 1.600 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai chiến lược mới.

Chiến lược này xuất phát từ bối cảnh thị trường và nhu cầu thực tế. Trong chu kỳ mới, thị trường vốn sẽ phát triển mạnh, bao gồm cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu, tạo điều kiện để xây dựng các sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Đồng thời, số lượng nhà đầu tư giàu có tại Việt Nam được dự báo tăng nhanh trong những năm tới, trong khi tỷ lệ tài sản được quản lý bởi các tổ chức chuyên nghiệp vẫn còn thấp, tạo ra dư địa lớn cho mảng quản lý tài sản.

Một lợi thế quan trọng của SHS là hệ sinh thái, bao gồm công ty chứng khoán, ngân hàng SHB và công ty quản lý quỹ, cùng mạng lưới doanh nghiệp liên kết. Nhờ đó, SHS có thể cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, từ tiết kiệm, đầu tư đến tích sản và quản lý tài sản, phục vụ nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Cổ đông: ﻿ SHS nhiều năm qua đều đặt mục tiêu lớn về thị phần. Trong bối cảnh cạnh tranh phí “zero fee” ngày càng mạnh, công ty sẽ lựa chọn chiến lược gì để gia tăng thị phần?

Tổng giám đốc Nguyễn Duy Linh: Tính đến cuối năm 2025, thị phần môi giới của SHS đạt khoảng 1,65%. Để lọt vào Top 10 một cách tương đối chắc chắn, chúng tôi ước tính cần đạt khoảng 3% thị phần, tương đương mức tăng trưởng gần 100%. Đây là mục tiêu đầy thách thức, nhưng với vai trò giám đốc thì tôi cam kết nỗ lực để đạt được mục tiêu này.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường còn dư địa lớn với khoảng 11 triệu tài khoản, tương đương 11% dân số thì cơ hội mở rộng vẫn rất đáng kể. SHS không chỉ cạnh tranh bằng cách giành thị phần từ các công ty khác mà còn tận dụng “dư địa tăng trưởng” của toàn thị trường. Trọng tâm thực thi là nâng cao tốc độ, kỷ luật vận hành và chất lượng dịch vụ.

Liên quan đến mục tiêu gia tăng thị phần, SHS sẽ triển khai một số chiến lược trọng tâm . Thứ nhất là phân khúc khách hàng chi tiết, từ đó xây dựng sản phẩm và chính sách phù hợp cho từng nhóm. Thứ hai là phát triển mô hình kết hợp giữa con người và công nghệ (hybrid), trong đó vẫn duy trì vai trò quan trọng của đội ngũ tư vấn đối với khách hàng lớn, đồng thời đẩy mạnh nền tảng số để tiếp cận khách hàng trẻ. Thứ ba là tăng cường quản trị hiệu quả kênh bán và đa dạng hóa kênh phân phối.

Về cạnh tranh phí, SHS không đặt trọng tâm vào cuộc đua “zero fee” một cách đại trà. Chiến lược là áp dụng chính sách phí phù hợp theo từng phân khúc khách hàng. Với khách hàng sử dụng nền tảng số, công ty có thể cạnh tranh về phí; nhưng với khách hàng cần tư vấn chuyên sâu, SHS tập trung vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm. Định hướng xuyên suốt là “service branding”, lấy chất lượng dịch vụ làm trọng tâm thay vì cạnh tranh bằng giá.

Về khả năng cạnh tranh với các công ty khác trong ngành, chúng ta đang ở một ‘đại dương xanh’. Tại sao tôi gọi là đại dương xanh? Bởi vì quy mô nhà đầu tư hiện nay trên thị trường khoảng 11 triệu, tức là chiếm 11% trên tổng dân số. Nếu như chúng ta nhìn vào định hướng của Chính phủ cho sự phát triển của thị trường chứng khoán trong 5 năm tới thì số lượng nhà đầu tư sẽ tăng trưởng rất mạnh.



Cổ đông: Mảng ngân hàng đầu tư (Investment Banking – IB) hiện chiếm tỷ trọng nhỏ. Vậy SHS định vị khách hàng mục tiêu ra sao? Biên lợi nhuận có hấp dẫn không và động lực tăng trưởng đến từ đâu?

Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Linh: Khách hàng mục tiêu của mảng IB là các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, tái cấu trúc tài chính, niêm yết, phát hành hoặc thực hiện M&A.

Về động lực tăng trưởng, chúng tôi nhìn thấy một số cơ hội lớn. Thứ nhất, quy mô thị trường vốn Việt Nam hiện ở mức khoảng 75–80% GDP và có mục tiêu tăng lên 100% vào năm 2030, tạo dư địa lớn cho các hoạt động huy động vốn. Thứ hai, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sau giai đoạn khó khăn đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc, mở ra nhu cầu lớn về tư vấn phát hành và cơ cấu lại nợ. Thứ ba, nhu cầu vốn của nền kinh tế trong giai đoạn tăng trưởng cao là rất lớn, kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ IB.

Ngoài ra, triển vọng nâng hạng thị trường trong tương lai sẽ giúp thu hút dòng vốn quốc tế, tạo thêm cơ hội cho các hoạt động phát hành, M&A và kết nối đầu tư.

Về năng lực triển khai, SHS đã xây dựng đội ngũ IB chuyên sâu, đồng thời hoàn thiện các cấu phần quan trọng như ECM (huy động vốn cổ phần), DCM (trái phiếu) và M&A. Công ty tận dụng lợi thế hệ sinh thái để kết nối doanh nghiệp – nhà đầu tư – kênh phân phối, qua đó gia tăng hiệu quả triển khai và khả năng tạo doanh thu.