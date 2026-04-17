Lần đầu tiên không còn bị kiểm toán nghi ngờ, bầu Đức nhắn lời đặc biệt đến 54.129 cổ đông

Anh Khôi | 17-04-2026 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Khẳng định tập đoàn đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất lịch sử, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức gửi thông điệp về kỷ nguyên tăng trưởng mới với mục tiêu lợi nhuận 4.202 tỷ đồng dựa trên nền tảng tài chính ổn định.

Trong báo cáo thường niên vừa gửi đến 54.129 cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Nguyên Đức đã đưa ra những nhận định mang tính xác nhận về thể trạng mới của doanh nghiệp.

Sau đúng một thập kỷ thực hiện tái cấu trúc quyết liệt để xử lý khối nợ từng lên tới 36.000 tỷ đồng, người đứng đầu Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) chia sẻ:

"HAGL đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hơn 30 năm phát triển. Đây là tiền đề để bước vào giai đoạn 2026-2030 với tầm nhìn mới và quyết tâm để hiện thực hóa tầm nhìn đó."

Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ vay (bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn) của tập đoàn đã giảm mạnh xuống còn 7.902 tỷ đồng. Đặc biệt, việc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) miễn giảm 1.534 tỷ đồng tiền lãi đã giúp doanh nghiệp tất toán nghĩa vụ với lô trái phiếu nhóm A.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, đơn vị kiểm toán đã chính thức đưa ra nhận định: "Kiểm toán không còn nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn."

Năm qua, mảng trái cây tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi chuối xuất khẩu mang về 5.189 tỷ đồng doanh thu, chiếm gần 70% tổng nguồn thu. Sản phẩm hiện đã hiện diện tại các hệ thống siêu thị lớn như Lotte, Co.opmart, Go!, Aeon (Nhật Bản) và Lotte (Hàn Quốc).

Mảng sầu riêng cũng ghi nhận mức sản lượng tăng lên 3.975 tấn, đóng góp 378 tỷ đồng vào dòng tiền chung. Dựa trên năng lực này, ban lãnh đạo đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 4.202 tỷ đồng.

Điểm nhấn chiến lược cho giai đoạn tới chính là tham vọng sở hữu quy mô hơn 30.000 ha nông nghiệp vào năm 2030. Trong đó, cây cà phê được xác định là trọng tâm với kế hoạch trồng mới 7.000 ha ngay trong năm nay, hướng tới tổng diện tích 20.000 ha vào năm 2028. Mục tiêu doanh thu của HAGL được Bầu Đức đề cập trong thông điệp:

"Sau khi đưa vào thu hoạch hơn 30.000 ha nêu trên, doanh thu hàng năm dự kiến đạt tối thiểu 20.000 tỷ đồng."

Doanh nghiệp cũng dự kiến đầu tư 4 nhà máy chế biến ướt và một nhà máy chiết xuất nhằm khép kín chuỗi giá trị. Chiến lược này có sự đồng hành tài chính từ Ngân hàng Phương Đông (OCB) và sự hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI).

Doanh nghiệp thực hiện chính sách thưởng 160 căn hộ cho người lao động có đóng góp lớn, đồng thời chi hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ đội tuyển U23 Việt Nam để gia tăng nhận diện thương hiệu.

Việc chính thức xóa sạch lỗ lũy kế và ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối dương 1.393 tỷ đồng là căn cứ để Hội đồng quản trị dự kiến trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 500 đồng/cổ phiếu vào năm 2027. Diễn biến cụ thể về lộ trình phát triển cà phê và hiệu quả sử dụng vốn sẽ được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức trực tiếp làm rõ với cổ đông trong phiên họp.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ con tiếp tục mở thêm một công ty phim ảnh mới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tự hào doanh thu Vingroup tương đương 2,6% GDP Việt Nam: Những ông lớn nào làm được điều tương tự?

Ông Trương Gia Bình, Nguyễn Bá Dương, Trần Đình Long và Trịnh Tiến Dũng đã thảo luận lập Liên minh nội địa làm đường sắt

00:03 , 17/04/2026
Các 'huyền thoại' ngành sản xuất của Việt Nam như Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Bitis, KIDO đang làm bất động sản ra sao?

00:03 , 17/04/2026
[ĐHĐCĐ FPT] Ông Trương Gia Bình: FPT trong tương lai có thể sánh vai với các tập đoàn AI hàng đầu thế giới

16:37 , 16/04/2026
Chủ tịch Vinaseed (NSC) Nguyễn Thị Trà My: "Trong các cuộc họp chúng tôi nghiêm cấm nói khó khăn, chúng tôi đưa ra giải pháp để thực hiện"

15:50 , 16/04/2026

