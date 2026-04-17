Các 'huyền thoại' ngành sản xuất của Việt Nam như Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Bitis, KIDO đang làm bất động sản ra sao?

Huy Nguyễn | 17-04-2026 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Từ những tên tuổi 'huyền thoại' tại Việt Nam, vốn nổi tiếng với các ngành hàng sản xuất như thép, gia dụng, bánh kẹo hay giày dép, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.

Dù đã làm bất động sản từ lâu nhưng chưa thực sự mạnh mẽ, gần đây Tập đoàn Hòa Phát - doanh nghiệp thép lớn nhất Việt Nam đã mở rộng quyết liệt sang bất động sản công nghiệp và nhà ở.

Hiện Hòa Phát đang dồn lực cho KCN số 6 tại Hưng Yên, quy mô hơn 230 ha, vốn hơn 2.700 tỷ đồng. Đồng thời, tập đoàn triển khai thêm các KCN Lý Thường Kiệt, Hoàng Diệu, Đồng Phúc, nâng tổng quỹ đất KCN đến cuối 2025 vượt 2.680 ha. Ảnh: Phối cảnh KCN số 6.

Song song, doanh nghiệp cũng mở rộng sang mảng nhà ở. Dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội KCN Yên Mỹ II (Hưng Yên) quy mô 31 ha, khoảng 9.000 căn đã khởi công từ 8/2025, dự kiến bàn giao từ 6/2027. Cùng với đó là việc chuẩn bị mở rộng KCN Yên Mỹ II giai đoạn 2 (216 ha), vốn gần 2.700 tỷ đồng.

Không kém cạnh, Tập đoàn Tân Á Đại Thành - doanh nghiệp bồn nước inox hàng đầu Việt Nam - đã trở thành doanh nghiệp bất động sản chuyên nghiệp với dự án KĐT Meyhomes Capital Phú Quốc. Đây là một dự án bất động sản quy mô lớn gần 270 ha, tổng vốn hơn 59.000 tỷ đồng

Hiện nhiều phân khu, công viên và hoạt động giải trí đã đi vào vận hành.

Tại Hưng Yên, tập đoàn này vừa được chấp thuận đầu tư KCN Văn Nhuệ – Hoàng Hoa Thám quy mô 199 ha. Ngoài ra, doanh nghiệp đang phát triển khu đô thị ven Vành đai 4 tại Đan Phượng (Hà Nội) quy mô hơn 64 ha, cho thấy bước chuyển sang vai trò nhà phát triển đô thị đa năng. Ảnh: Phối cảnh dự án (Meygroup).

Ngoài ra, doanh nghiệp đang phát triển loạt khu đô thị ven Vành đai 4 tại Đan Phượng (Hà Nội) quy mô hơn 64 ha, tổng vốn dự kiến trên 24.000 tỷ đồng. Ảnh: Một đoạn Vành Đai 4 đang thi công (Thanh Hiếu).

Biti’s (Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên) là cái tên tạo bất ngờ hơn cả, bởi xuất phát điểm là thương hiệu giày dép “Nâng niu bàn chân Việt”. Sau giai đoạn chững lại, Biti’s đã hồi sinh mạnh mẽ sau những chiến dịch marketing đột phá cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn. Sau đó, Biti’s bắt đầu thực hiện chiến lược tận dụng một phần quỹ đất nhà máy cũ để làm dự án bất động sản. Ảnh: Bitis Hunter.

Mới đây, Biti’s đã khởi công đã khởi công trung tâm thương mại TOD tại Hà Đông (Hà Nội) với quy mô hơn 83.500 m² sàn (5 tầng nổi, 2 hầm), nằm gần ga metro Yên Nghĩa. Đồng thời, khu đất hơn 11 ha tại Yên Nghĩa đang được quy hoạch thành tổ hợp nhà ở – thương mại – dịch vụ với tổng vốn hơn 5.200 tỷ đồng.

Ở phía Nam, doanh nghiệp này cũng sở hữu quỹ đất phát triển khoảng 800 căn hộ tại TP.HCM, bên cạnh các dự án du lịch đã vận hành tại Sa Pa. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng Lady Hill Sapa Resort do Biti’s đầu tư tại SaPa.

Trong khi đó, KIDO Group lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn khi trở thành doanh nghiệp lấn sân bất động sản thông qua việc khai thác quỹ đất tích lũy từ các doanh nghiệp thành viên. Tâm điểm là dự án Lavenue tại 8-12 Lê Duẩn (TP.HCM) cùng các kế hoạch như Whale Bay hay Central Tower.

Huy Nguyễn

Nhịp sống thị trường

