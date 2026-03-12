Lấn sân bất động sản, tiềm lực ông lớn vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ra sao?

Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp cũng cập nhật và mở rộng một số lĩnh vực hoạt động khác như kiểm tra và phân tích kỹ thuật (dịch vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng), đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa, bán lẻ vàng bạc, đá quý và đồ trang sức, cũng như bán lẻ nước rửa trang sức.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, vào tháng 9/2025, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành quyết định xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Doanh nghiệp bị phạt do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang web chính thức.

Trước đó vào tháng 5/2025, doanh nghiệp này cũng bị Ngân hàng Nhà nước phạt do có bất cập, vi phạm về thuế, hóa đơn chứng từ kế toán, phòng chống rửa tiền... trong xác định giá mua bán vàng.

Tiềm lực Bảo Tín Minh Châu ra sao?

Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1995. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), giữ chức Giám đốc.

Bảo Tín Minh Châu được thành lập bởi ông Vũ Minh Châu. Trên website của mình, Bảo Tín Minh Châu thông tin, ông Vũ Minh Châu sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời. Năm 1995, từ doanh nghiệp tư nhân, Bảo Tín Minh Châu được nâng cấp lên thành Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Sau 30 năm phát triển, Bảo Tín Minh Châu đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 200 đại lý trên toàn quốc với 2 dòng sản phẩm chính là Vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức chất lượng cao.

Tại thời điểm tháng 5/2018, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: ông Vũ Minh Châu góp 90,17 tỷ đồng, sở hữu 90,17% cổ phần; ông Vũ Phương Nam góp 9,83 tỷ đồng, sở hữu 9,83% cổ phần.

Tháng 6/2024, Bảo Tín Minh Châu tiến hành nâng vốn điều lệ lên thành 300 tỷ đồng. Lúc này, ông Vũ Minh Châu góp 290,12 tỷ đồng, sở hữu 96,723% cổ phần; ông Vũ Phương Nam giữ nguyên phần vốn góp 9,83 tỷ đồng, tương ứng 3,277% cổ phần.

Tại ngày 23/1/2026, công ty có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu góp hơn 390 tỷ đồng, tương đương 97,542% vốn. Ông Vũ Phương Nam (con trai ông Châu) góp hơn 9,8 tỷ đồng, tương đương 2,46% vốn điều lệ. Cũng theo thông tin cập nhật mới nhất, Bảo Tín Minh Châu có 158 lao động và doanh nghiệp có đăng ký xuất khẩu.

Trong suốt quá trình hoạt động, ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) là người đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu. Đến tháng 6/2024, vị trí này được chuyển giao từ ông Châu sang cho bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976).

Về kết quả kinh doanh, theo Vietnamfinance, doanh thu thuần năm 2023 của Bảo Tín Minh Châu đạt 1.401 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng, tương đương 31,1% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty chỉ đạt 4,5 tỷ đồng, tăng 400 triệu đồng, tương đương 9,8%.

Những năm trước, khoản lãi mà Bảo Tín Minh Châu báo cáo cũng ở mức rất thấp so với doanh thu mang về. Cụ thể, năm 2022, doanh nghiệp báo lãi 4,1 tỷ đồng, năm 2021 lão 2 tỷ đồng và năm 2020 lãi 3,1 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu chỉ là 4,32% (năm 2023), 3,9% (năm 2022), 1,96% (năm 2021) và 3,1% (năm 2020).

Luỹ kế giai đoạn 2019-2023, Bảo Tín Minh Châu đạt tổng doanh thu gần 4.500 tỷ đồng, nhưng lãi ròng kê khai tổng cộng khoảng 15 tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận nói trên, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp mà Bảo Tín Minh Châu phải đóng vào năm 2023 ở mức 1,1 tỷ đồng và 1 tỷ đồng năm 2022. Dù vậy, số thuế thực đã nộp của doanh nghiệp vào năm 2023 chỉ là 300 triệu đồng. Trước đó, trong năm 2022, số thuế đã nộp chỉ là 200 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2023, chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Bảo Tín Minh Châu là 378 triệu đồng.