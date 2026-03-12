“Cánh chim thần tốc” của bầu trời Việt có tên Sun PhuQuoc Airways

5 tháng cho chuyến bay đầu tiên

Emirates Airlines – hãng hàng không 5 sao xa xỉ bậc nhất thế giới, ít ai biết đã mất đến 2 năm để có thể sở hữu chiếc tàu bay đầu tiên. Năm 1985, sau khi thành lập, Emirates đã phải vận hành 2 chiếc máy bay được thuê trọn gói. Nhưng chỉ sau 5 năm hoạt động, mạng lưới của hãng đã vươn tới 14 điểm đến trên thế giới.

Emirates Airlines là câu chuyện điển hình về tốc độ phát triển trong ngành hàng không của thế giới, bên cạnh một vài cái tên lừng danh khác như Qatar Airways, Singapore Airlines hay Cathay Pacific (Hong Kong – Trung Quốc). Tại Việt Nam, dẫu những năm gần đây ngành hàng không được xem là đang trên đà "phi nước đại", thì tốc độ phát triển vẫn còn khá khiêm tốn. Nhưng, với sự ra mắt của Sun PhuQuoc Airways (SPA) cuối năm 2025, cục diện ngành hàng không Việt Nam dường như đã rất khác, khi hãng bay trẻ thuộc tập đoàn Sun Group có tốc độ phát triển xứng tầm kỷ lục toàn cầu.

Chính thức được chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 20/5/2025, nhưng chuyến bay thương mại đầu tiên của SPA đã cất cánh vào ngày 01/11/2025, tức là chỉ sau chưa đến nửa năm. Đây là một con số gần như không tưởng với một hãng hàng không. Tại Việt Nam, phần lớn các hãng hàng không đều mất khoảng hơn 1 năm để có thể cất cánh chuyến bay đầu tiên. Hãng hàng không quốc gia cũng cần đến 9 tháng kể từ ngày thành lập để cất chuyến bay đầu tiên của mình.

Và cũng chỉ mất tổng thời gian gần 9 tháng để "đứa con cưng" mới nhất của Sun Group có thể vượt qua những bài toán hóc búa nhất trong ngành hàng không, từ ký kết hợp tác chiến lược với cảng hàng không, tìm kiếm và ký kết với các tập đoàn công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, đạt được các tiêu chuẩn cao nhất trong khai thác tàu bay, tổ chức huấn luyện hàng không, an toàn hàng không, cho đến các thương vụ mua bán máy bay có trị giá hàng triệu đô la…

Những con số gần như không tưởng

Ngay sau tàu bay đầu tiên hạ cánh vào tháng 8/2025, SPA tiếp tục trở thành một "cơn bão" tốc độ khi sở hữu đến 10 chiếc tàu bay chỉ sau chưa đầy 6 tháng. Trong đó có 5 tàu Airbus A321NX mới xuất xưởng, giúp SPA trở thành hãng có đội bay trẻ nhất Việt Nam.

Đây là tốc độ sở hữu tàu bay hiếm có trên thế giới. Cathay Pacific nổi tiếng với mạng lưới bay rộng khắp thế giới, nhưng trong năm đầu tiên thành lập cũng chỉ sở hữu duy nhất một chiếc tàu bay; hay Qatar Airways – hãng hàng không 9 lần đạt danh hiệu tốt nhất thế giới - trong năm đầu tiên khai thác cũng chỉ có 4 chiếc máy bay cũ.

Dẫu vậy, con số 10 tàu bay trong 6 tháng đầu tiên khai thác chưa phải là con số khiến hãng hàng không SPA vừa lòng. Ngay những ngày đầu tiên của năm mới 2026, SPA đã tạo nên một thương vụ chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam: ký kết hợp đồng trị giá 22,5 tỷ USD để mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Nếu Emirates cần đến 20 năm để làm nên lịch sử với đơn đặt hàng 42 chiếc Boeing 777 – đơn hàng lớn nhất thế giới tại thời điểm năm 2005, thì chỉ sau 6 tháng hoạt động, SPA đã có đơn hàng lớn nhất Việt Nam, đặt mua 40 tàu bay thân rộng từ tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới Boeing, mở ra một bước ngoặt trong lịch sử hàng không Việt Nam.

Sau thương vụ kỷ lục này, không ai còn nghi ngờ về khả năng đội bay của SPA có thể đạt con số 25 chiếc trong năm 2026, 100 tàu bay trong năm 2030, và đến năm 2035 là 200 tàu bay. Nghĩa là theo tính toán, nếu Singapore Airlines (thuộc top các hãng hàng không tốt nhất thế giới) cần đến khoảng 50 năm để có 200 chiếc tàu bay, thì SPA đặt mục tiêu chỉ cần 10 năm để đạt con số đó.

Tất cả chỉ là vấn đề thời gian, để SPA sẵn sàng cho các con số phát triển mà nhiều chuyên gia trong ngành hàng không cũng cho là "gần như không tưởng".

Vì sao một "tân binh" có thể thần tốc đến vậy?

Sự thần tốc của SPA còn thể hiện ở tốc độ mở rộng mạng bay. Lấy Phú Quốc là tâm điểm kết nối trong mạng bay trục nan, sau 6 tháng đi vào hoạt động, SPA đã khai thác các chặng bay nội địa đến các tâm điểm kinh tế, du lịch lớn nhất như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang. Sau đường bay quốc tế đầu tiên tới Đài Bắc vào ngày 29/3/2026, SPA dự kiến sẽ mở tiếp các chặng kết nối Phú Quốc đến Seoul, Busan, Singapore, Bangkok, Hongkong, Mumbai, New Delhi và Cao Hùng trong năm 2026.

SPA cũng là một hiện tượng hiếm hoi của ngành hàng không Việt Nam khi chỉ số đúng giờ OTP 3 tháng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Sau nửa năm hoạt động, hãng cũng đã nhanh chóng xây dựng hệ sinh thái vận hành riêng như: phòng chờ Sun Executive Lounge, ứng dụng trên điện thoại, sắp tới là hệ thống loyalty dành cho khách hàng thân thiết, xây dựng combo riêng trên nền tảng du lịch Sun Holiday, nhà máy suất ăn riêng tại Phú Quốc… Sự tuân thủ cao nhất các quy chuẩn của ngành hàng không và đầu tư rốt ráo cho dịch vụ "full service 5 sao" đã cho thấy SPA không chỉ tăng trưởng nhanh về quy mô mà còn đặt ra các tiêu chuẩn dịch vụ "vượt chuẩn" ngay từ giai đoạn đầu.

Đâu là điểm tựa để một "tân binh" như SPA có được tốc độ phát triển kỷ lục như vậy? Đó không chỉ là sức mạnh về tiềm lực tài chính, về khả năng triển khai thần tốc, về sự hợp tác chiến lược với những gã khổng lồ trên thế giới trong ngành hàng không, mà còn là ở tầm nhìn dài hạn, hướng đến xây dựng một "đế chế" hàng không tại Việt Nam và khu vực. Sun Group – với nền tảng là một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn hàng đầu tại Việt Nam, với một hệ sinh thái du lịch đẳng cấp quốc tế - thậm chí còn đưa SPA thành một hãng hàng không tiên phong trên thế giới có thể đem đến cho hành khách một hành trình khép kín "bay- ở- vui chơi" không giới hạn. Và chỉ nhìn cách mà Tập đoàn này đang định hướng toàn diện cho sự phát triển của mình trong lĩnh vực hàng không, thì đủ tin rằng, cuộc chơi của hàng không Việt Nam trên hành trình vươn tầm thế giới có thể sẽ làm nên những thành tích đáng nể.