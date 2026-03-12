Giải pháp tự động hóa bằng AI của FPT lần đầu được cấp bằng sáng chế tại Đài Loan (Trung Quốc)

Xác lập tiêu chuẩn công nghệ: Phạm vi bảo hộ toàn diện

Cụ thể, Cơ quan Sở hữu trí tuệ tại Đài Loan đã cấp bằng sáng chế cho Akabot với phạm vi bảo hộ toàn diện bao gồm: Hệ thống máy tính, phương pháp thực hiện và các phương tiện lưu trữ không tạm thời cho giải pháp tự động chia tách và phân loại tài liệu đầu vào bằng Machine Learning.

Trong thực tế, hầu hết các doanh nghiệp đang phải đối mặt với "điểm nghẽn" khi xử lý dữ liệu đổ về từ nhiều nguồn ở đa dạng hình thức như: email, bản giấy scan, hóa đơn, hợp đồng, biên bản thỏa thuận,... Sự hỗn loạn của dữ liệu phi cấu trúc khiến việc phân loại thủ công là gần như không thể.

Thấu hiểu những rào cản đó, công nghệ độc bản của Akabot cho phép các AI Agent xử lý thông minh tới 300-400 bộ tài liệu/ngày, rút ngắn thời gian tách và phân loại từ 15 phút xuống chỉ còn 30-60 giây. Việc sở hữu bằng sáng chế về cả hệ thống, phương pháp và không gian lưu trữ giúp Akabot bảo vệ trọn vẹn thuật toán của mình trước mọi nỗ lực sao chép công nghệ.

Giá trị chiến lược: Tấm "hộ chiếu" quyền lực cho sản phẩm Việt

Trước khi đạt bằng sáng chế ở thị trường Đài Loan, hệ thống máy học tách và phân loại dữ liệu của Akabot cũng đã được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) cấp bằng sáng chế từ năm 2023 và được ứng dụng rộng rãi trong các giải pháp của FPT như Akabot Vision, UBot Invoice,... cho gần 2.000 khách hàng toàn cầu.

Việc đạt được bằng sáng chế tại các thị trường khắt khe như Mỹ (năm 2023) và Đài Loan (năm 2026) mang lại những lợi thế cạnh tranh mang tính sống còn cho Akabot. Trong các gói thầu quốc tế, sở hữu trí tuệ (IP) là tiêu chí cạnh tranh rất lớn. Bằng sáng chế này tạo ra rào cản pháp lý vững chắc, tạo điểm khác biệt cốt lõi giữa Akabot và các đối thủ khác trên thị trường.

Ngoài ra, sở hữu bằng sáng chế quốc tế giúp nâng tầm định giá sản phẩm. Giải pháp tự động hóa và tối ưu vận hành của FPT không còn là một đơn vị cung cấp giải pháp thông thường, mà là một nhà phát triển công nghệ sở hữu tài sản trí tuệ được thế giới công nhận.

Khẳng định vị thế giải pháp công nghệ "Make in Vietnam"

Nói về dấu mốc công nghệ này, ông Bùi Đình Giáp - Giám đốc Vận hành Khối kinh doanh Sản phẩm & Dịch vụ mới, FPT IS, tập đoàn FPT cho rằng việc đạt được bằng sáng chế tại Mỹ và Đài Loan không chỉ mang ý nghĩa về mặt pháp lý, mà là lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực làm chủ công nghệ chiến lược của FPT, đồng thời cho thấy sản phẩm công nghệ Make in Vietnam hoàn toàn đủ sức giải quyết các bài toán khắt khe nhất của thị trường quốc tế.

Ông Bùi Đình Giáp - Giám đốc Vận hành Khối kinh doanh Sản phẩm & Dịch vụ mới, FPT IS, tập đoàn FPT

"Tại FPT, chúng tôi không chỉ tạo ra giải pháp để đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà đang bền bỉ xây dựng những tài sản trí tuệ có giá trị bền vững. Những dự án, thành tích quốc tế sẽ là nguồn cảm hứng để các dòng sản phẩm Made by FPT tiếp tục bứt phá, chứng minh tinh thần không ngại đối đầu với các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới để khẳng định bản sắc của mình." - Ông Giáp khẳng định.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là xung lực tạo ra những đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tập đoàn FPT đã xác định đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ chiến lược như AI, UAV, lượng tử, công nghệ đường sắt, an ninh mạng…. Bằng sáng chế mới của Akabot trong những tháng đầu năm 2026 được xem như phát súng mở màn cho một giai đoạn mới. Sản phẩm công nghệ Việt Nam sẽ thoát khỏi cái mác "gia công" để trở thành những người "dẫn dắt" cuộc chơi, tự tin đứng ngang hàng và cạnh tranh trực diện với các đối thủ hàng đầu thế giới bằng chính năng lực sáng tạo và sở hữu trí tuệ của mình.