Người phụ nữ bị tỷ phú Trần Đình Long chê bảo thủ, cứng nhắc, đứng sau thương vụ lịch sử 12.000 tỷ đồng

Bà Phạm Thị Kim Oanh – Trưởng Ban Tài chính Tập đoàn Hòa Phát là một trong những gương mặt tiêu biểu được đề cử hạng mục “Quản lý xuất sắc” tại Hòa Phát Awards lần thứ I.

Gia nhập Hòa Phát từ tháng 8/2007 với vị trí Chuyên viên Tài chính Dự án, sau gần 10 năm, bà Oanh chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Tài chính Tập đoàn vào tháng 4/2016. Trách nhiệm của bà bao quát từ điều hành hoạt động tài chính - kế toán, quan hệ cổ đông đến điều tiết dòng vốn cho toàn bộ hệ thống.

Trong công việc, bà Oanh được nhận xét là người nghiêm khắc, kỷ luật và cẩn trọng, bởi bà tâm niệm: “Tài chính kế toán là lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và tuân thủ pháp luật, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới uy tín và danh dự nghề nghiệp”. ﻿

Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long từng nhận xét về bà Oanh là một người bảo thủ, cứng nhắc.

Tuy nhiên, bà Oanh nhận được sự tin tưởng của Ban lãnh đạo, thường xuyên nhận những nhiệm vụ quan trọng kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Tháng 8/2025, chị Oanh nhận nhiệm vụ chiến lược quan trọng từ Chủ tịch Trần Đình Long: Đưa mã cổ phiếu HPA niêm yết trên sàn chứng khoán trong vòng 6 tháng.

Đây là nhiệm vụ có tiến độ gấp rút với khối lượng công việc lớn và phức tạp, bao gồm lập báo cáo tài chính hợp nhất, xây dựng bản cáo bạch, hoàn thiện hồ sơ IPO, đồng thời làm việc với các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị tư vấn và các bên liên quan.

Trong nhiều tháng liền, chị Oanh cùng đội ngũ Ban Tài chính làm việc với cường độ cao để đảm bảo tính chính xác, thống nhất và minh bạch của toàn bộ hệ thống số liệu. Không ít ngày chị ở lại văn phòng đến tối muộn, trực tiếp rà soát từng hạng mục công việc trong kế hoạch đã đề ra.

Chị Oanh đã dẫn dắt Ban Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Khối Nông nghiệp, Ban Pháp chế và Công ty tư vấn Vietcap để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chỉ sau hai tháng triển khai, tháng 9/2025, Hòa Phát đã hoàn tất và nộp hồ sơ chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng (IPO).

Đến ngày 6/2/2026, 285 triệu cổ phiếu HPA chính thức được niêm yết trên sàn HOSE, với giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 43.000 tỷ đồng, vốn hóa hơn 12.000 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/3, cổ phiếu HPA có giá 40.000 đồng/cp, giảm khoảng 7% so với giá đóng cửa phiên đầu tiên lên sàn.﻿

Năm 2025 cũng là một năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực của hệ thống tài chính kế toán Hòa Phát, khi hoàn thành đầy đủ các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, công tác quan hệ nhà đầu tư, đồng thời mở rộng tín dụng lên tới 16.000 tỷ đồng.